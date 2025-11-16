Кейн о ЧМ-2026: «Франция – фаворит, Германия тоже хочет пройти далеко. С Олисе и Упамекано шутим об этом в «Баварии», у нас здоровая конкуренция»
Харри Кейн: Франция – фаворит ЧМ, люблю шутить о турнире с Олисе и Упамекано.
Английский форвард Харри Кейн рассказал, общается ли он с партнерами по «Баварии» из других стран по поводу ЧМ-2026, а также какие команды считает фаворитами.
«Конечно, это Франция. Мы с Майклом [Олисе] отлично ладим и шутим о том, как все пройдет следующим летом. С Упой [Дайо Упамекано] тоже.
Да и с большинством немцев, Германия тоже хочет далеко пройти на турнире.
Думаю, между нами царит здоровая конкуренция, мы шутим о том, кому же достанется Кубок мира.
Это часть каждого клуба, и мне нравятся такие разговоры, особенно с Майклом», – сказал Кейн.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
