Кейн о ЧМ-2026: «Франция – фаворит, Германия тоже хочет пройти далеко. С Олисе и Упамекано шутим об этом в «Баварии», у нас здоровая конкуренция»

Харри Кейн: Франция – фаворит ЧМ, люблю шутить о турнире с Олисе и Упамекано.

Английский форвард Харри Кейн рассказал, общается ли он с партнерами по «Баварии» из других стран по поводу ЧМ-2026 , а также какие команды считает фаворитами.

«Конечно, это Франция . Мы с Майклом [Олисе ] отлично ладим и шутим о том, как все пройдет следующим летом. С Упой [Дайо Упамекано ] тоже.

Да и с большинством немцев, Германия тоже хочет далеко пройти на турнире.

Думаю, между нами царит здоровая конкуренция, мы шутим о том, кому же достанется Кубок мира.

Это часть каждого клуба, и мне нравятся такие разговоры, особенно с Майклом», – сказал Кейн.