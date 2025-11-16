  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кейн о ЧМ-2026: «Франция – фаворит, Германия тоже хочет пройти далеко. С Олисе и Упамекано шутим об этом в «Баварии», у нас здоровая конкуренция»
8

Кейн о ЧМ-2026: «Франция – фаворит, Германия тоже хочет пройти далеко. С Олисе и Упамекано шутим об этом в «Баварии», у нас здоровая конкуренция»

Харри Кейн: Франция – фаворит ЧМ, люблю шутить о турнире с Олисе и Упамекано.

Английский форвард Харри Кейн рассказал, общается ли он с партнерами по «Баварии» из других стран по поводу ЧМ-2026, а также какие команды считает фаворитами.

«Конечно, это Франция. Мы с Майклом [Олисе] отлично ладим и шутим о том, как все пройдет следующим летом. С Упой [Дайо Упамекано] тоже.

Да и с большинством немцев, Германия тоже хочет далеко пройти на турнире.

Думаю, между нами царит здоровая конкуренция, мы шутим о том, кому же достанется Кубок мира.

Это часть каждого клуба, и мне нравятся такие разговоры, особенно с Майклом», – сказал Кейн.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43902 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoСборная Англии по футболу
logoЧМ-2026
logoСборная Франции по футболу
logoДайо Упамекано
logoМайкл Олисе
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoХарри Кейн
logoСборная Германии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Линекер о ЧМ-2026: «Англии сложно победить, Испания в числе фаворитов. Шансы есть у Франции и Аргентины – Месси все еще играет на высоком уровне»
вчера, 18:24
Анчелотти о фаворитах ЧМ-2026: «Франция, Испания, Англия, Германия, Аргентина, Португалия. Все как обычно, но сюрпризы обязательно будут»
14 ноября, 13:40
Дешам о выходе Франции на ЧМ: «Сделали сегодня то, что должны были. Гордимся собой»
14 ноября, 01:19
Франция вышла на ЧМ в 8-й раз подряд. На двух последних турнирах – золото и серебро
13 ноября, 21:43
Главные новости
Гаттузо об 1:4 с Норвегией: «Просим прощения у болельщиков. Италия испугалась, когда соперник впервые ударил в створ, мы не должны зажиматься после этого»
28 минут назад
Норвегия выиграла все 8 матчей отбора ЧМ-2026 с общим счетом 36:5
42 минуты назад
Норвегия дважды обыграла Италию в рамках отбора ЧМ, забив 7 голов за оба матча и пропустив один
52 минуты назад
Норвегия вышла на ЧМ впервые с 1998 года. Италия сыграет в стыковых матчах
56 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия против Норвегии, Франция победила Азербайджан, Англия была сильнее Албании, Португалия без Роналду забила 9 голов Армении
сегодня, 19:45Live
«Реал» не рассматривал Зидана на замену Алонсо. У клуба хорошие отношения с французом, но планов по его возвращению нет (As)
59 минут назад
Дубль Холанда принес Норвегии волевую победу над Италией – 4:1! Для прямого выхода на ЧМ команде Гаттузо надо было победить с разницей в 9 мячей
59 минут назад
У Холанда 32 гола в 20 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня дубль Италии в отборе на ЧМ
сегодня, 21:36
Салах, Хакими и Осимхен – финалисты премии лучшему футболисту года в Африке
сегодня, 21:29
Луис Суарес: «Суарес в «Ливерпуле» был особенным, у меня получалось все. В «Барсе» я тоже был хорош, там я научился играть на участке 10 на 10 метров в касание, в Англии у меня было 40 метров»
сегодня, 21:19
Ко всем новостям
Последние новости
Нигерия проиграла ДР Конго по пенальти и не вышла на ЧМ во 2-й раз подряд. Конголезцы сыграют в межконтинентальном плей-офф
9 минут назад
Брат Гирасси Карамба назвал «###### позорищем» непопадание форварда в топ-3 номинантов на игрока года в Африке: «Лучший бомбардир ЛЧ и КЧМ, второй в Бундеслиге, лучший африканский бомбардир года»
10 минут назад
Шевалье пропустил спустя 3 минуты и 4 секунды после стартового свистка в дебютном матче за Францию – самый быстрый гол за 90 лет
21 минуту назад
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 32 из 48 сборных
40 минут назад
Италия впервые проиграла при Гаттузо после 5 побед – 1:4 с Норвегией
43 минуты назад
Педро об Испании на ЧМ-2014: «Мы думали о защите титула, никто не ожидал, что мы вылетим в группе после стольких побед. Это был конец эпохи»
сегодня, 20:55
Тухель после 2:0 с Албанией: «Сложный, эмоциональный матч, Англия отдала все силы. Нужен был момент, чтобы открыть игру – пришлось подождать, но мы были настойчивы»
сегодня, 20:34
У Рэшфорда 15 (7+8) очков в 21 матче за «Барсу» и Англию. Маркус отдал ассист в матче с Албанией
сегодня, 20:15
Кейн о ЧМ: «У Англии один из лучших составов, что у нас был. Мы будем одними из фаворитов»
сегодня, 19:46
Карпин после 0:2 от Чили: «Достойная игра, всем спасибо. Понятно, всегда хочется выигрывать, но такое бывает – злее будем»
сегодня, 19:44Видео