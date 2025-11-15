Сборная Палестины вынесла плакат «Остановите геноцид» на матч с командой Страны Басков. Перед игрой прошла минута молчания в память о погибших в Газе
Сборная Палестины вынесла плакат «Остановите геноцид» на товарищеский матч.
Сборная Палестины перед товарищеским матчем выступила против геноцида в секторе Газа на фоне противостояния с Израилем.
Палестинцы играют против команды Страны Басков (0:2, второй тайм).
Палестинская команда вышла на поле с баннером, на котором было написано: «Остановите геноцид». Также обе команды сделали фото у баннера с призывом к миру.
Перед игрой прошла минута молчания в память о погибших в Газе.
Тренер Палестины перед игрой с командой Страны Басков: «Наше послание миру – давите на оккупантов, чтобы остановить геноцид. Наш народ заслужил свое государство и достойную жизнь»
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43901 голос
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: El Correo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости