Сборная Палестины вынесла плакат «Остановите геноцид» на матч с командой Страны Басков. Перед игрой прошла минута молчания в память о погибших в Газе

Сборная Палестины вынесла плакат «Остановите геноцид» на товарищеский матч.

Сборная Палестины перед товарищеским матчем выступила против геноцида в секторе Газа на фоне противостояния с Израилем.

Палестинцы играют против команды Страны Басков (0:2, второй тайм).

Палестинская команда вышла на поле с баннером, на котором было написано: «Остановите геноцид». Также обе команды сделали фото у баннера с призывом к миру.

Перед игрой прошла минута молчания в память о погибших в Газе.

Тренер Палестины перед игрой с командой Страны Басков: «Наше послание миру – давите на оккупантов, чтобы остановить геноцид. Наш народ заслужил свое государство и достойную жизнь»