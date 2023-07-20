Иньесту предложили «Интер Майами». Клуб Месси еще не принял решения о переговорах с 39-летним хавбеком
Андрес Иньеста может перейти в «Интер Майами».
Сегодня в различных источниках появилась информация о том, что американский клуб и футболист достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве.
По сведениям журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, услуги полузащитника действительно предложили «Интеру», но договоренностей еще нет. Клуб еще не принял решения о том, стоит ли вести переговоры о возможном трансфере. В данный момент это не выглядит реальным вариантом.
39-летний Иньеста находится в статусе свободного агента после ухода из японского «Виссел Кобе». Этим летом к «Интер Майами» присоединились его бывшие партнеры по «Барселоне» Лионель Месси и Серджи Бускетс. Клуб также близок к подписанию Жорди Альбы и интересуется Луисом Суаресом.
Ради такого можно и матчи МЛС посмотреть
.