Иньесту предложили «Интер Майами». Клуб Месси еще не принял решения о переговорах с 39-летним хавбеком

Теги МЛС Андрес Иньеста Лионель Месси возможные трансферы Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Андрес Иньеста может перейти в «Интер Майами».

Сегодня в различных источниках появилась информация о том, что американский клуб и футболист достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве. 

По сведениям журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, услуги полузащитника действительно предложили «Интеру», но договоренностей еще нет. Клуб еще не принял решения о том, стоит ли вести переговоры о возможном трансфере. В данный момент это не выглядит реальным вариантом.

39-летний Иньеста находится в статусе свободного агента после ухода из японского «Виссел Кобе». Этим летом к «Интер Майами» присоединились его бывшие партнеры по «Барселоне» Лионель Месси и Серджи Бускетс. Клуб также близок к подписанию Жорди Альбы и интересуется Луисом Суаресом. 

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23 комментария

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XavIniesta2008-2015
Альба, Бускетс, Иньеста, Месси и Суарес снова в одной команде
Ради такого можно и матчи МЛС посмотреть
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Самозанятый
Ответ XavIniesta2008-2015
Альба, Бускетс, Иньеста, Месси и Суарес снова в одной команде Ради такого можно и матчи МЛС посмотреть
Ну ребята решили свою ветеранскую команду не в ЛФЛ или медиалигу заявить, а к профикам) Вот кто бы из нас отказался заниматься с друзьями любимым делом за хорошие деньги в одном из лучших курортных городов Земли?
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Самозанятый
Ответ Lionel Andres Messi 10
Почему бы ему не повесить бутсы на гвоздь? Он даже в Японии в последнем сезоне сыграл только 6 матчей (26 минут в среднем).
А зачем? Он играет в свое удовольствие сколько может, его обожают болельщики, а он еще за это и денежку получает. Мечта)
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DZ0
Старая добрая Барса собирается)
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Самозанятый
А зачем? Он играет в свое удовольствие сколько может, его обожают болельщики, а он еще за это и денежку получает. Мечта)
Очевидно же, что он не тянет даже заокеанский уровень, а смотреть на своего кумира, когда он еле волочит ноги, – сомнительное удовольствие. При виде подобного зрелища вместо обожания ощущаешь жалость.
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Самозанятый
Ответ Lionel Andres Messi 10
Очевидно же, что он не тянет даже заокеанский уровень, а смотреть на своего кумира, когда он еле волочит ноги, – сомнительное удовольствие. При виде подобного зрелища вместо обожания ощущаешь жалость.
Вы просто слишком серьёзный) Если вас интересует лишь уровень, то смотрите условно исключительно Сити (ну или кто для вас является эталоном). А мне, как и многим, будет очень приятно увидеть, как на 80 минуте Иньеста выйдет на замену, сыграет в стенку с Букетом, покатит на Месси, который забросит голевую на Альбу) Ностальгия!
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Roman_ello
Им давно пора создать команду в лиге у Пике, а не в проф. футболе пенсами быть
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nb8dwryv56
«Клуб Месси еще не принял решение» - клуб Бэкхэма, не? Или «Интер» Месси, хотя бы
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Максат Тобыш
Три же места вне ведомости, куда его еще..
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funnynerd21
Можно еще Ракитича подтянуть и Педро из Лацио забрать)
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Roman Araslanov
Правилом Бекхэма решили подтереться что-ли?
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Romano1985
Ответ Михо
Легенды это конечно круто, тогда и Бекс может выйти как нибудь) но нужно же и бегать кому то😃
Смотрел не давно 3-1 бекс против рональдиньо , посмотрите на его игру на ютубе , он шикарен , такое ощущение , что бэкс и сейчас реально может выйти и такое сделать ! Какие навесы ! Просто шедевр !
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Максат Тобыш
Ответ DolJun
любопытно конечно осознавать, что иньеста уже такое ощущение что лет 10 назад с ярмарки поехал, а модричу лет 50 - и он все еще на самом высоком уровне играет
Организм у людей разный, горские народы напр поздно стареют
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Максат Тобыш
Ответ nb8dwryv56
«Клуб Месси еще не принял решение» - клуб Бэкхэма, не? Или «Интер» Месси, хотя бы
Там три хозяйна, бекхэм один из них, не главный по моему
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