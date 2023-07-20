Путин наградил Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Она стала полным кавалером ордена

Теги Владимир Путин художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован сегодня. 

В документе отмечено, что Винер награждена «за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта». 

Винер – главный тренер сборной России по художественной гимнастике, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики. 

Тренер стала полным кавалером ордена. Ранее она была удостоена II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней этой награды.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»

49 комментариев

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Ivan Balashov
"За большой вклад в развитие Алины Кабаевой"(с)
+97
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+93
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Александр Скворцов
За подготовку эскорта!
+59
-1
+58
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El Fenomeno 9️⃣
Наградил за заслуги перед госдумой в поставках свежих 15-летних гимнасток
+57
-4
+53
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Dottore
Почти тёща ведь…
+28
-1
+27
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Максим Черкашин
Ответ Ivan Balashov
"За большой вклад в развитие Алины Кабаевой"(с)
Cваха.:)))))
+18
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+18
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Сергей Фетисов
Да вот ей точно не хватало этого ордена для полной коллекции.Полный кавалер ордена,да ещё герой труда...Честно говоря не знаю как это назвать.
+16
0
+16
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Domian
Из его рук эти награды как черная метка для обладателей.
Если не он, то вся его свита в Голландии рано или поздно будет.
А он видимо закончит как и его кумир алоизович)
+22
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bellyashe
так извратить и обесценить все ордена и награды надо уметь
+15
-1
+14
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maks44
Наградила гадюка жабу.
+12
-2
+10
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Кавабунга Шреддоголовый
До героя России пока не дотягивает, но еще немного отполировать кое-чью ass и все будет в ажуре
+11
-2
+9
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Romeo
Ответ Ivan Balashov
"За большой вклад в развитие Алины Кабаевой"(с)
Спасибо за её растяжку типа?
+8
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hiper26
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Наградил за заслуги перед госдумой в поставках свежих 15-летних гимнасток
Депутат извращенец:
"Такие сладкие
Все в карамели
Держусь в руках
Я еле-еле!"
+9
-2
+7
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несахар
а исинбаеву когда наградит?
+5
0
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Men77
Зятек молодец, уважил тещу
+7
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kutavlik
За время своего президенства совсем обесценил награды...
+5
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filippa
список заслуг опубликуйте пожалуйста. чтоб мы знали как это рабтает !?
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Ivan85
жаба гадюку наградила
+4
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Uriy walmart
Ответ Domian
Из его рук эти награды как черная метка для обладателей. Если не он, то вся его свита в Голландии рано или поздно будет. А он видимо закончит как и его кумир алоизович)
Каддафи
+6
-2
+4
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avcgloronalduMU
собрала флеш рояль? стала полным кавалером ордена
+5
-1
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dimur
Ответ Сергей Фетисов
Да вот ей точно не хватало этого ордена для полной коллекции.Полный кавалер ордена,да ещё герой труда...Честно говоря не знаю как это назвать.
Полная Гертруда Отечества.
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Light Yagami
Ответ Ебздрогыч
Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Если смотреть по фактам, по в целом все выглядит заслуженно. Винер действительно принесла много спортивного золота стране. Но какое же отвращение вызывают два этих персонажа...
Вообще поe..ть на это "принесла много золото стране", если это не коммерчески выгодный спорт с последующим выходом на самоокупаемость. Вот тогда можно было бы похвалить, что пользу принесла стране и экономике.
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Это пройдёт
«Мамочка всея Руси»
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Назар Игорь
Следуя этой логике он должен награждать всех подпавших под западные санкции. Учредить новый орден "За преданность".
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Tiestorzn17
Вешает медальки на жену своего кошелька олигарха, какая новость.
Скоро начнут сами себе статуи и памятники ставить по столице.
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чекушка вина
сами себя награждают сами верят в свое награждение ) ,🤡
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