Путин наградил Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Она стала полным кавалером ордена
Ирина Винер награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован сегодня.
В документе отмечено, что Винер награждена «за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта».
Винер – главный тренер сборной России по художественной гимнастике, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Тренер стала полным кавалером ордена. Ранее она была удостоена II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней этой награды.
Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»
Если не он, то вся его свита в Голландии рано или поздно будет.
А он видимо закончит как и его кумир алоизович)
"Такие сладкие
Все в карамели
Держусь в руках
Я еле-еле!"
Скоро начнут сами себе статуи и памятники ставить по столице.