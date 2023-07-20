Путин наградил Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Она стала полным кавалером ордена

Ирина Винер награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован сегодня.

В документе отмечено, что Винер награждена «за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта».

Винер – главный тренер сборной России по художественной гимнастике, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Тренер стала полным кавалером ордена. Ранее она была удостоена II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней этой награды.

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