«Интер Майами» объявил о подписании Альбы

Теги МЛС Барселона Ла Лига трансферы Жорди Альба Интер Майами Футбол

Жорди Альба перешел в «Интер Майами».

Клуб МЛС объявил о подписании 34-летнего защитника. Срок действия контракта пока не разглашается. 

Ранее в «Интер Майами» перешли бывшие партнеры Альбы по «Барселоне» Лионель Месси и Серджи Бускетс.

Жорди выступал за «Барселону» с 2012 года. В мае этого года защитник расторг контракт с каталонским клубом. Статистику игрока можно найти здесь

Материалы по теме

104 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамаль Хайдаров
Можно просто излюбленной комбинацией Месси и Альбы весь чемпионат нагнуть
+106
-10
+96
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Redy Noira
Если Лео не едет в Барселону, то Барселона едет к Лео
+92
-7
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
У Месси теперь идеальные условия: груз ЧМ больше не давит, чемпионат без давления, друзья присоединились к команде, тренер тоже друг. Надеюсь Лео покажет свою магию и в МЛС!
+50
-3
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Третий пошел
Друзья по жизни- партнеры на поле
+43
-2
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stpn1503
Ответ werowolf-gears
Лол, и чем же этот проект интересен кроме подписания барселонских пенсионеров?
Эти пенсионеры вызывают у меня больший интерес, чем черепашка и его парижские друзья
+36
-3
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Cостав Интер Майами в следующем сезоне : Тэр Штеген, Дани Алвес, Пике , Маскерано , Альба, Бускетс , Ракитич, Иниеста, Месси, Неймар , Суарес. Победный состав трэбла 2015 года) Возможно сильнейшая команда в 21 веке , ну топ 3 точно )
+46
-17
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stpn1503
Просто идеально для клуба, одноклубников и фанатов! Пока проект Интера Майами мне нравится больше чем ПСЖ.

[П.С. Прошу простить за тавтологию]
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Мартин
Ответ werowolf-gears
Лол, и чем же этот проект интересен кроме подписания барселонских пенсионеров?
Проект без больших денег собрал трёх топовых для МЛС игроков, Бекхэм, видимо, хороший бизнесмен, он ведь за Месси даже половину ЗП не платит, да и саму франшизу на клуб он получил ещё в 2007 году за куда меньшие деньги, нежели это сделать сейчас, то есть уже тогда он планировал свой клуб.

Так что он не как арабы с бухты барахты решили сегодня стать самым лучшим клубом мира. Инвесторов он тоже нашел своими силами, и видимо, как-то смог убедить их, что это прибыльное дело.

Месси он не первый год окучивал, да и варианты у Лео были, Барса и тонна денег из СА, но проект Бекхэма показался ему лучше, и дело тут явно не в ЗП, да и Альба с Бускетсом тоже не толькон за ЗП пошли.

Клуб то идёт внизу таблицы, нужно уметь очень хорошо уговаривать, чтобы игроки такого калибра перешли именно к тебе.

Интересно, чего Бекхэм сможет добиться с Майами, надеюсь, у него все получится, он шикарный игрок был, и шикарный человек сейчас.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Qvado
Ответ Гамаль Хайдаров
Можно просто излюбленной комбинацией Месси и Альбы весь чемпионат нагнуть
Ща еще Суарес подъедет и требл сразу))))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Бэкс запустил машину времени. Смотрю на имена и уже возвращаюсь в прошлое...)
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
ждем Суареса и Иньесту.Ракитича бы тоже неплохо было забрать
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Altim
Если ещё и Иньеста и Суарес приедут, то не пропущу ни одного матча))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ Человек1991
Месси вытащит его , Месси возможно самый авторитетный человек в мире.
Это да, куда там Байденам, Путиным, Макррнам и особенно Лукашенко. Месси может гасить звёзды и опускать их на землю
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Думал слухи. Посмотрю ближайшие матчи с удовольствием. А если Иньесту Рамоса или Суареса подкинут, то можно сразу покупать подписку))) лига ностальгии, почувствуй себя на десять лет младше :,,(
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Гамаль Хайдаров
Можно просто излюбленной комбинацией Месси и Альбы весь чемпионат нагнуть
Чисто как квотербек и ресивер. Эдакая адаптация для местной публики🤓
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Интер Майами действует по принципу дискотеки 80-х
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Александрович
Ответ Den Tara
подруги не хватает
Кришу нельзя в США )
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
На днях ещё и ребёнок родился! Теперь и в Майами с кентами, поздравления Жорди!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КРАСНАЯ ЛИНИЯ
история о том как Бэкс Барселону купил
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Мартин
Ответ Iamliam
У Месси теперь идеальные условия: груз ЧМ больше не давит, чемпионат без давления, друзья присоединились к команде, тренер тоже друг. Надеюсь Лео покажет свою магию и в МЛС!
Уровень Месси позволит ему играть на 50% и он будет лучшим из лучших в МЛС, Златан, который на пару уровней ниже, просто уничтожал МДС после двойного разрыва крестов. Думаю, Месси и компания заберут пару титулов для Интера.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ Рэд Уайт
не надо к барсрвским его
Да ладно, в сборной уживались, а с Месси в Париже все норм было.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раиль Гайнетдинов
Ответ Kaka_GOAT
Там будет много его любимых Леганесов и Клермонов
Реалов 👌🏻
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Kaka_GOAT
Там будет много его любимых Леганесов и Клермонов
Жаль Реалов не будет, как никак любимый соперник
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фаррух Касимов
наклевывается очень интересная компания за которой будет безусловно интересно наблюдать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ja BRITER
Ответ Человек1991
Cостав Интер Майами в следующем сезоне : Тэр Штеген, Дани Алвес, Пике , Маскерано , Альба, Бускетс , Ракитич, Иниеста, Месси, Неймар , Суарес. Победный состав трэбла 2015 года) Возможно сильнейшая команда в 21 веке , ну топ 3 точно )
а почему бы и нет? подумал какой-то шейх в Катаре и позвонил Зидану, Рамосу и Марсело ))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий