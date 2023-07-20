«Интер Майами» объявил о подписании Альбы
Жорди Альба перешел в «Интер Майами».
Клуб МЛС объявил о подписании 34-летнего защитника. Срок действия контракта пока не разглашается.
Ранее в «Интер Майами» перешли бывшие партнеры Альбы по «Барселоне» Лионель Месси и Серджи Бускетс.
Жорди выступал за «Барселону» с 2012 года. В мае этого года защитник расторг контракт с каталонским клубом. Статистику игрока можно найти здесь.
Друзья по жизни- партнеры на поле
[П.С. Прошу простить за тавтологию]
Так что он не как арабы с бухты барахты решили сегодня стать самым лучшим клубом мира. Инвесторов он тоже нашел своими силами, и видимо, как-то смог убедить их, что это прибыльное дело.
Месси он не первый год окучивал, да и варианты у Лео были, Барса и тонна денег из СА, но проект Бекхэма показался ему лучше, и дело тут явно не в ЗП, да и Альба с Бускетсом тоже не толькон за ЗП пошли.
Клуб то идёт внизу таблицы, нужно уметь очень хорошо уговаривать, чтобы игроки такого калибра перешли именно к тебе.
Интересно, чего Бекхэм сможет добиться с Майами, надеюсь, у него все получится, он шикарный игрок был, и шикарный человек сейчас.