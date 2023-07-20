«Интер Майами» объявил о подписании Альбы

Жорди Альба перешел в «Интер Майами».

Клуб МЛС объявил о подписании 34-летнего защитника. Срок действия контракта пока не разглашается.

Ранее в « » перешли бывшие партнеры по «Барселоне» Лионель Месси и Серджи Бускетс.

Жорди выступал за «Барселону» с 2012 года. В мае этого года защитник расторг контракт с каталонским клубом. Статистику игрока можно найти здесь.