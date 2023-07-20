Президент «Пюника» призвал УЕФА переносить матчи из стран, которые не дают виз россиянам: «Нарушается принцип справедливости»

Теги Пюник высшая лига Армения Нарва Транс Михаил Коваленко Политика Лига Конференций УЕФА Футбол

Президент «Пюника» призвал УЕФА не нарушать принцип справедливости в футболе.

Ранее стало известно, что консульство Литвы в Армении отказало в выдаче виз российскому игроку и тренеру «Пюника». Они пропустят матч квалификации Лиги конференций с «Нарвой Транс» в Эстонии.

«На мой взгляд, здесь нарушается самый главный принцип спорта – честности состязания. На ответный матч в Эстонию у нас не смогли поехать три человека. В Швецию, получается, не смогут поехать двое – игрок основного состава и первый помощник тренера.

Для нас это серьезная проблема – ведь это ключевые люди в команде. Особенно если выйдем в следующий раунд. Хотя у эстонцев команда тоже неплохая, серьезно готовится. Тот же Коваленко играет в Армении уже несколько лет и является нашим ведущим исполнителем.

Мы пытаемся что-то сделать и в прошлом году пытались. Как я понимаю, это проблема не только нашего клуба. Это общая проблема, которую надо решать сообща.

Если УЕФА не может обеспечить участие всех сильнейших игроков в тех или иных матчах, значит, надо требовать проведения матчей в странах, где команды смогут участвовать полными составами.

Потому что, повторюсь, нарушается основополагающий в любых спортивных состязаниях, особенно в европейских кубках, принцип справедливости», – сказал Артур Согомонян.

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13 комментариев

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tolstiy
а вот представьте если монако запретят в прибалтику головина привезти. армянам нужно просто сказать либо едем все, либо никто.... но, правда уефа без разницы на армян....
+13
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Ростовский
Кто-то еще будет оспаривать наличие открытой русофобии в Европе?
+35
-26
+9
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кабан галльский
Игроков русских мы впускать не будем, а вот российскими ресурсами будем обязательно пользоваться ведь это другое
+8
-3
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Гамарджоба Генацвале
Русский футболист и русский футбольный тренер в Эстонии в 2023г.Кто они? Ну явно же шпионы.
+4
0
+4
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Фут.Боль
Нарва Транс - интересное название.
+3
0
+3
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воен
Ответ Ростовский
Кто-то еще будет оспаривать наличие открытой русофобии в Европе?
Будто бы не по делу.
+3
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воен
Ответ кабан галльский
Игроков русских мы впускать не будем, а вот российскими ресурсами будем обязательно пользоваться ведь это другое
Да, а в чём проблема?
+1
0
+1
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Оригинальный Ник
Ответ Ростовский
Кто-то еще будет оспаривать наличие открытой русофобии в Европе?
Это не Европа, это Прибалтика, там особенные люди
0
0
0
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atelos
Ответ Фут.Боль
Нарва Транс - интересное название.
Нарва Транс (Вест)
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