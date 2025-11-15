Кьер о «Милане»: «С Аллегри клуб снова стал собой. Могут выиграть скудетто – есть правильный тренер и опыт Модрича и Рабьо»
Симон Кьер: «Милан» снова стал собой, Аллегри – правильный тренер.
Бывший защитник «Милана» Симон Кьер считает, что «россонери» способны стать чемпионами Серии А в нынешнем сезоне.
– Какое впечатление от «Милана» Аллегри?
– «Милан» снова стал «Миланом». С приходом Модрича и Рабьо, вы получаете опыт... А опыт – одна из самых недооцененных вещей в наши дни.
На мой взгляд, они могут выиграть скудетто, потому что у них правильный тренер. Теперь понятно, кто главный. В прошлом году было неясно, – сказал Кьер.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
