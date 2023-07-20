Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова завершила карьеру. В мае ей диагностировали лимфому Ходжкина

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу Владлена Бобровникова завершила карьеру.

Об этом сообщили в клубе «Ростов-Дон», за который спортсменка выступала с 2012 года.

«Владлена официально завершила спортивную карьеру, но она по-прежнему остается в системе клуба «Ростов-Дон». На данный момент она проходит процесс реабилитации», – заявили в клубе.

Весной этого года врачи диагностировали Бобровниковой лимфому Ходжкина – опухолевое заболевание лимфатической системы. В конце июня спортсменка сообщила о частичной ремиссии.

Помимо золота Рио-2016, Бобровникова является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио и бронзовым призером ЧМ-2019.

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