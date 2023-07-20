Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова завершила карьеру. В мае ей диагностировали лимфому Ходжкина

Теги Ростов-Дон сборная России жен Владлена Бобровникова ТАСС Гандбол

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу Владлена Бобровникова завершила карьеру.

Об этом сообщили в клубе «Ростов-Дон», за который спортсменка выступала с 2012 года. 

«Владлена официально завершила спортивную карьеру, но она по-прежнему остается в системе клуба «Ростов-Дон». На данный момент она проходит процесс реабилитации», – заявили в клубе. 

Весной этого года врачи диагностировали Бобровниковой лимфому Ходжкина – опухолевое заболевание лимфатической системы. В конце июня спортсменка сообщила о частичной ремиссии. 

Помимо золота Рио-2016, Бобровникова является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио и бронзовым призером ЧМ-2019. 

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6 комментариев

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Silent2006
Влада, здоровья тебе! Мы тебя любим и верим в тебя! Держись, родная, мы с тобой!)
+11
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+11
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& Co1366
Здоровья тебе Владлена!
+8
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Arty K.
Успехов в борьбе, Влада! Ты победишь.
+6
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KUMETS
Здоровья. Ты обязательно справишься
+4
0
+4
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Exyxea
Ответ Trash Talking
Какого Владлена и почему у него много здоровьев?
Иногда бывает лучше промолчать
+4
0
+4
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