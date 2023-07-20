«Фейеноорд» не заплатит больше 8 млн евро за Захаряна. «Динамо» хочет не менее 15 млн

«Фейеноорд» не будет повышать сумму предложения по Арсену Захаряну.

По данным « », нидерландцы не смогут заплатить за хавбека « » более 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассчитывает получить за не менее 15 миллионов евро. Отступные в контракте Арсена составляют 25 млн евро.

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов и 7 результативных передач в 37 матчах за «Динамо». Подробная статистика 20-летнего атакующего полузащитника доступна здесь.