«Фейеноорд» не заплатит больше 8 млн евро за Захаряна. «Динамо» хочет не менее 15 млн

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс деньги Арсен Захарян Футбол

«Фейеноорд» не будет повышать сумму предложения по Арсену Захаряну.

По данным «СЭ», нидерландцы не смогут заплатить за хавбека «Динамо» более 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассчитывает получить за Захаряна не менее 15 миллионов евро. Отступные в контракте Арсена составляют 25 млн евро.

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов и 7 результативных передач в 37 матчах за «Динамо». Подробная статистика 20-летнего атакующего полузащитника доступна здесь.

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17 комментариев

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Дмитрий Никифоров
Ну какие 15?Лучше соглашаться на 8 и отпустить игрока в Европу, там себя попробовать, а 15 Захарян если честно не стоит
+11
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+9
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Ностальгическое Дерьмо
За что они хотят 15? за участие в полу-профессиональной рпл в составе середняка?
+6
-1
+5
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SilvioDante
Ответ Дмитрий Никифоров
Ну какие 15?Лучше соглашаться на 8 и отпустить игрока в Европу, там себя попробовать, а 15 Захарян если честно не стоит
Это точно для Динамо лучше будет если они его за 8 отпустят в европе себя попробовать или для Захаряна?
+5
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+5
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Виталии Пархоменко
Отлично. С Личкой у Захи веселей пойдёт!
+5
-4
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Ape1sin
Феенорд это про продавать, а не про покупать. 15кк стоят готовые игроки, если Динамо считает Заху готовым, то с феенордом даже разговаривать не о чем
+1
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petrvolgograd
сойдутся посредине)
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Игорь Иванов
Потеря Захаряна скорее всего скажется на игре Динамо. Сейчас Арсен ключевой игрок команды. Хотя если за Арсена будет заплачены хорошие деньги, то Динамо конечно же продаст Захаряна.
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Никита Самарин
За 8 нормально, надо просто процент с перепродажи добавить и вообще хорошо будет.
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чекушка вина
Ответ SilvioDante
Это точно для Динамо лучше будет если они его за 8 отпустят в европе себя попробовать или для Захаряна?
ну динамо может прописать бонусы при хороших результатах игрока
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