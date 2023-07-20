Андре Онана перешел в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб объявил о трансфере 27-летнего вратаря. Он подписал контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что «Интер» получит 52,5 миллиона евро в качестве фиксированной суммы за продажу игрока, а еще 5 млн предусмотрены как легкодостижимые бонусы.

В минувшем сезоне Серии А Онана провел 24 матча и пропустил 24 гола. Статистику камерунца можно найти здесь.

Онана попрощался с «Интером»: «Я полюбил клуб и город. «Интер» выше игроков. Начинаю путь в Манчестере»