«МЮ» купил Онана у «Интера» за 52,5+5 млн евро. Контракт с вратарем – по схеме «5+1»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Андре Онана Футбол

Андре Онана перешел в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб объявил о трансфере 27-летнего вратаря. Он подписал контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что «Интер» получит 52,5 миллиона евро в качестве фиксированной суммы за продажу игрока, а еще 5 млн предусмотрены как легкодостижимые бонусы.

В минувшем сезоне Серии А Онана провел 24 матча и пропустил 24 гола. Статистику камерунца можно найти здесь.

Онана попрощался с «Интером»: «Я полюбил клуб и город. «Интер» выше игроков. Начинаю путь в Манчестере»

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101 комментарий

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*** Ruslan ***
Ответ rigobersong
Жаль этого добряка, слабейший клуб в его карьере:)
Что тебе МЮ сделал плохого?)
+57
-4
+53
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muse muse
Ну наконец-то)) добро пожаловать и удачи, пусть все сложится!
+39
-3
+36
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**Iscander**
Ответ DolJun
кипер современный и усилит мю, но за то что так поступили с сильнейшим кипером в истории мю - 7хагу не отмыться. 10 лет без побед в этом сезоне отпразднуют точно
Ты уже как Манся, честно.
+27
-4
+23
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Remedy
Есть ли вообще новости, кроме Барсы и Лео, под которыми не обоссывают ригу?
+17
-3
+14
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red hikkikomori
Ответ *** Ruslan ***
Что тебе МЮ сделал плохого?)
Наверное все его одноклассники болельщики МЮ и Реала)
+14
-2
+12
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**Iscander**
Ответ rigobersong
Жаль этого добряка, слабейший клуб в его карьере:)
Ты бы лучше Барсе помог рычаги смазать. ВДшкой хотя бы.
+14
-3
+11
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NIRVANA
Ответ *** Ruslan ***
Что тебе МЮ сделал плохого?)
До победы МЮ над Барсой он хорошо отзывался о Тен Хаге и МЮ, но с тех пор придумал себе новых врагов))
+10
0
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Bego Yusupov
Ответ rigobersong
Барселона чемпион, 7хаг 7-0:)) Причем тут Барса вообще?:))
причём тут 7-0 если сезон в целом неплохой
+7
0
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Евгений Вырныгаев
Очень хорошо помню как подписывали Браво в МС в 2016. "Ой, как же он играет ногами, у Гвардиолы он будет ключевым игроком". Все помнят как это кончилось? По игре на ленточке Онана средний, а в МЮ защита не позволит "иногда тащить", придется выпрыгивать из штанов, что и делал Де Хеа парк лет назад.
+12
-5
+7
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**Iscander**
Ответ зак
вообще не понимаю отдавать за него такие деньги, он толком ничего не показал, каждый удар пропускал в ЛЧ, однозначно хуже Де Хея
А Давид не пропускал?
+5
0
+5
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Антон Щетинин
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Себя лучше пожалей,тебе нужнее.
+4
0
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Blaumerc
Ответ **Iscander**
Ты уже как Манся, честно.
можно не обращать на него внимания, он один из главных шутов на спортсе. Так, стэндапит здесь на ветках Барсы и МЮ, что бы обращали внимания. Ущемленный какой-то.
+7
-3
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red hikkikomori
Ответ зак
вообще не понимаю отдавать за него такие деньги, он толком ничего не показал, каждый удар пропускал в ЛЧ, однозначно хуже Де Хея
Почему же тогда Де Хеа никому не нужен свободным агентом?
+4
0
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*** Ruslan ***
Ответ Диер Ташкент
недавно унизил его Барсу
Так Барсе не привыкать, два года вылетает в ЛЕ, просто если так злиться на каждый клуб, то что говорить о Баварии?)
+4
0
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QWertY
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
https://wampi.ru/image/R9OQSQl

А я всегда говорил, что берка -звездабол))
+5
-1
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The Best
Ответ Remedy
Есть ли вообще новости, кроме Барсы и Лео, под которыми не обоссывают ригу?
Нет,потому что этот персонаж многих уже задолбал)
+4
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Как дела на заводе
Удачи в МЮ!
+3
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jexOn
Ответ DolJun
кипер современный и усилит мю, но за то что так поступили с сильнейшим кипером в истории мю - 7хагу не отмыться. 10 лет без побед в этом сезоне отпразднуют точно
Я конечно тоже большой поклонник де Хеа, но разошлись они мирно. У испанца была самая высокая з/п в команде. В последние годы он косячит немало, предложили сократить з/п, он отказался. Больше к переговорам не возвращались. Вторым номером он не хотел становится. Если идея с Онаной провалится, тен Хагу все вспомнят, но пока ему доверяют в руководстве и поддерживают трансферами.
+3
0
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Диер Ташкент
Ответ Евгений Вырныгаев
Очень хорошо помню как подписывали Браво в МС в 2016. "Ой, как же он играет ногами, у Гвардиолы он будет ключевым игроком". Все помнят как это кончилось? По игре на ленточке Онана средний, а в МЮ защита не позволит "иногда тащить", придется выпрыгивать из штанов, что и делал Де Хеа парк лет назад.
а что на счёт Эдерсона?
+3
0
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Е.Р.
Доннаруму теперь вместо Онаны плз, было бы отлично.
Благодаря Лакакиной выходке у Интера есть и деньги на трансфер, и место в зарплат ведомости
+3
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**Iscander**
Ответ llolishe
Ригоберка-хейтит другие клубы типо крутой Тот же ригоберка- боязно заблочил пол юзеров спортса чтобы не смогли ему ответить ведь если ему ответить то он сольется и исчезнет Лол
А ты что, святой? Такой-же как и ригоберка.
+5
-2
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*** Ruslan ***
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Ну ок, а клуб то причем?)
+2
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Диер Ташкент
Ответ *** Ruslan ***
Что тебе МЮ сделал плохого?)
недавно унизил его Барсу
+2
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answer89
Алилуя
+2
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Нос даши конурбаевой
Аллелуя! Закончились эти через 48 часов и тд
+2
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