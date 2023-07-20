«МЮ» купил Онана у «Интера» за 52,5+5 млн евро. Контракт с вратарем – по схеме «5+1»
Андре Онана перешел в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб объявил о трансфере 27-летнего вратаря. Он подписал контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что «Интер» получит 52,5 миллиона евро в качестве фиксированной суммы за продажу игрока, а еще 5 млн предусмотрены как легкодостижимые бонусы.
В минувшем сезоне Серии А Онана провел 24 матча и пропустил 24 гола. Статистику камерунца можно найти здесь.
Онана попрощался с «Интером»: «Я полюбил клуб и город. «Интер» выше игроков. Начинаю путь в Манчестере»
А я всегда говорил, что берка -звездабол))
Благодаря Лакакиной выходке у Интера есть и деньги на трансфер, и место в зарплат ведомости