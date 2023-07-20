Дивеев пропустит минимум 3 месяца из-за травмы голеностопа. Защитника ЦСКА прооперируют

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит минимум 3 месяца из-за травмы голеностопа.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Агент футболиста в разговоре со « » заявил, что прооперируют.

«Игорю потребуется операция. Сроки? Выбирают пока, какой регламент, по какому пути восстановления пойти. Сроков пока нет», – сказал Еремин.

23-летний защитник получил травму в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти – 4:5).