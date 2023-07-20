Дивеев пропустит минимум 3 месяца из-за травмы голеностопа. Защитника ЦСКА прооперируют

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Олег Еремин Игорь Дивеев Спорт-Экспресс Чемпионат.com Футбол

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит минимум 3 месяца из-за травмы голеностопа.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Агент футболиста Олег Еремин в разговоре со «Спорт-Экспрессом» заявил, что Дивеева прооперируют.

«Игорю потребуется операция. Сроки? Выбирают пока, какой регламент, по какому пути восстановления пойти. Сроков пока нет», – сказал Еремин.

23-летний защитник получил травму в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти – 4:5).

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34 комментария

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S. A.
Ответ Алена Нахо
Кто ж играть с Уралом будет в субботу
Нестареющий Ухажёр
+19
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fil_spb
Агент молодец. Через нечистоплотного Карпа вбросил "новость" про интерес Зенита и выбил из ЦСКА большую личку для травматичного и не прогрессирующего уже пару лет как защитника. Заслужил премию.
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tvorog8088
Второй Дзагоев будет, в Цска постоянно должен быть хронически больной футболист, это клубная традиция.
+10
0
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Дмитрий9779
Игорю здоровья,травмы одолели конечно.
+10
-3
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Алексей Васильев
Ответ kk.abb
В ЦСКА из основы скоро никого не останется такими темпами, будут Лукины, Ушаковы, Ермаковы, Яковлевы за стыки бороться.
Ушакова в составе не будет, а вот Лукина на месте правого защитника мы видели.
Я бы доверил ему место в старте, а к 70й минуте выпустил Набабкина.
+3
0
+3
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Islam Gasanov
Превращается уже в Фукса также травма на травме, а жаль теперь нужно будет срочно искать цз
+2
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Кирилл
Ответ Алена Нахо
Кто ж играть с Уралом будет в субботу
Баху в центр могут опустить, как делали раньше.
Мойзес с Рошей еще "живые", будут в три ЦЗ играть так же.
Ну или Набабкина поставить.
+2
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Алена Нахо
Кто ж играть с Уралом будет в субботу
+4
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rb
Игорю здоровья.
А к руководству все больше вопросов, где трансферы?
+1
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Алена Нахо
Ответ S. A.
Нестареющий Ухажёр
любимый Набабкин
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инок
Желаю Дивееву здоровья и благополучного восстановления!
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Петр Дьяконов
что там по трансферам?
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Anton Chester
Ответ Алена Нахо
Кто ж играть с Уралом будет в субботу
Так-то защитники есть)
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Gerald1
Как то очень быстро Дивеев превратился из лучшего молодого защитника России в стеклянного футболиста
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velvetdust2008
Ответ tvorog8088
Второй Дзагоев будет, в Цска постоянно должен быть хронически больной футболист, это клубная традиция.
Да уж, он совсем какой-то рахит
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Crenk
Солдатенко из КС армейцам подошёл бы
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Александр Ветров
Хотел в Италию вот и лети, но только на операцию. А если серьёзно, то парень неплохой, но очень уж много болячек.
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Клюшка Овечкина
Сорокина берите из «Краснодара», с Игорем в сборной пересекались - сыграются быстро.
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чекушка вина
Ответ чекушка вина
операцию конечно же проведут в Германии в клинике знаменитого специалиста
а скидываться нужно ?
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Чемпион Людей
Я готов подменить, звоните
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Злодей Спб
Смотрю, у ЦСКА прямо попёрло! Каждый день новая зрада.
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Ибн Хоттабыч
И как играть будем? С какой ностальгией вспоминаю годы правления Ленорыча...
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Александр Штин
Жаль Агапов тоже в лазарете, было бы интересно посмотреть на него в сыгранной мощной обороне.
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Александр Ерохин
Очень жаль, не везет заклятым этим летом, трансферы на выход, иуда, еще и выбиваются основные игроки.
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Андрей Сергеевич
Походу в этом сезоне для молодёжи как ни когда на всех позициях кроме вратарской (тьфу тьфу тьфу) карт бланш
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