Дивеев пропустит минимум 3 месяца из-за травмы голеностопа. Защитника ЦСКА прооперируют
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит минимум 3 месяца из-за травмы голеностопа.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Агент футболиста Олег Еремин в разговоре со «Спорт-Экспрессом» заявил, что Дивеева прооперируют.
«Игорю потребуется операция. Сроки? Выбирают пока, какой регламент, по какому пути восстановления пойти. Сроков пока нет», – сказал Еремин.
23-летний защитник получил травму в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти – 4:5).
Я бы доверил ему место в старте, а к 70й минуте выпустил Набабкина.
Мойзес с Рошей еще "живые", будут в три ЦЗ играть так же.
Ну или Набабкина поставить.
А к руководству все больше вопросов, где трансферы?