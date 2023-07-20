Глава «Пюника»: «Посольства Литвы и Польши принципиально не ставят визы российским игрокам»

Теги Пюник высшая лига Армения Лига Конференций УЕФА Футбол

Президент «Пюника» прокомментировал проблему команды с визами для россиян.

Ранее стало известно, что консульство Литвы в Армении отказало в выдаче виз российскому игроку и тренеру «Пюника». Они пропустят матч квалификации Лиги конференций с «Нарвой Транс» в Эстонии.

«У нас и в прошлом году была такая проблема, в игре с вильнюсским «Жальгирисом». В этом году история повторилась с Эстонией, и еще неизвестно, что будет со Швецией (в случае выхода в следующий раунд Лиги конференций «Пюник» сыграет «Кальмаром» – прим. Sports.ru).

Эстонскую визу в Армении выдает посольство Литвы, а шведскую – посольство Польши. И те, и другие принципиально не ставят визы россиянам, утверждая, что это их государственная политика.

Как нам сказали в польском консульстве, даже если мы получим для футболиста визу через какую-то другую страну и приедем к ним на игру, там ее вполне могут аннулировать, а игрока – депортировать.

Это уже перебор, который начинает разрушать все, причем даже за пределами России. Мы же не можем скрыть, что это гражданин РФ. Он по всем документам проходит как россиянин. Естественно, мы не готовы идти на такие риски.

В армянском чемпионате есть клубы, где намного больше российских легионеров, и они могут столкнуться с еще более серьезными трудностями», — сказал Артур Согомонян.

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19 комментариев

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Вова Паскаянц
Демократия
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окечуква
Как же славно, что спорт вне политики!
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ТимТалер
Так русофобии нет на Западе ?
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Vitaly Leontich
Так вроде есть же санкции за вмешательство государства. Или?
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Russian Horse
Хотелось, чтобы эту новость запостил (или хотя бы прокомментировал) главный блюститель демократии на спортсе - игорь новиков))0
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Ростовский
Нужно обращаться в ФИФА и переносить матчи в нейтральные страны.
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Пользователь Имени
Как прилетит первая дисквалификация клубу (Прибалтийскому, польскому и т.д.) так сразу прекратят, а "принципиальность и солидарность" как рукой снимет. И очень жаль, что международные федерации не идут на это, по сути только нагнетая и усугубляя ситуацию
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Алексей Ильин
Ответ Russian Horse
Хотелось, чтобы эту новость запостил (или хотя бы прокомментировал) главный блюститель демократии на спортсе - игорь новиков))0
Это эстонское чудо всегда проходит мимо таких новостей, чтобы затем сделать круглые глазки и сказать - "Вы всё врёте", "Этого не было", "Пропаганду не комментирую" и пр.
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Константин Эсперов
Вообще такие матчи должны проводится на нейтральной территории , потому что приехать без тренера это заведомо дать преимущество сопернику .
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Константин Эсперов
Жаль Армения не может так поступить с Польскими и Литовскими игроками .
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Геннадий Тёкин
Маразм крепчал(.
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artem saribekyan
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Армянофутболфобы
И что ты сказал?
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Андоррский почтальон
Ответ Russian Horse
Хотелось, чтобы эту новость запостил (или хотя бы прокомментировал) главный блюститель демократии на спортсе - игорь новиков))0
Завтра отпишется, после того, как матч в Нарве посмотрит.)
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Андоррский почтальон
Ответ Константин Эсперов
Жаль Армения не может так поступить с Польскими и Литовскими игроками .
А почему не может? Надо в ответку тоже не пустить тренера и пару игроков.
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Achilles 21
Ответ Андоррский почтальон
А почему не может? Надо в ответку тоже не пустить тренера и пару игроков.
какой мотив не пускание на ответку?
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