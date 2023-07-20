Глава «Пюника»: «Посольства Литвы и Польши принципиально не ставят визы российским игрокам»

Президент «Пюника» прокомментировал проблему команды с визами для россиян.

Ранее стало известно, что консульство Литвы в Армении отказало в выдаче виз российскому игроку и тренеру «Пюника». Они пропустят матч квалификации Лиги конференций с «Нарвой Транс» в Эстонии.

«У нас и в прошлом году была такая проблема, в игре с вильнюсским «Жальгирисом». В этом году история повторилась с Эстонией, и еще неизвестно, что будет со Швецией (в случае выхода в следующий раунд Лиги конференций «Пюник» сыграет «Кальмаром» – прим. Sports.ru).

Эстонскую визу в Армении выдает посольство Литвы, а шведскую – посольство Польши. И те, и другие принципиально не ставят визы россиянам, утверждая, что это их государственная политика.

Как нам сказали в польском консульстве, даже если мы получим для футболиста визу через какую-то другую страну и приедем к ним на игру, там ее вполне могут аннулировать, а игрока – депортировать.

Это уже перебор, который начинает разрушать все, причем даже за пределами России. Мы же не можем скрыть, что это гражданин РФ. Он по всем документам проходит как россиянин. Естественно, мы не готовы идти на такие риски.

В армянском чемпионате есть клубы, где намного больше российских легионеров, и они могут столкнуться с еще более серьезными трудностями», — сказал Артур Согомонян.