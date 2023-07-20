Уткин о Суперкубке: «Игра ленивых людей, они не рады видеть друг друга и шоу-матчем начать сезон. Финал МФЛ был остросюжетнее»
Василий Уткин сравнил Olimpbet Суперкубок России и финал третьего сезона Winline Медиалиги.
«Посмотрите матч за Суперкубок. Матч, в первую очередь, саму по себе игру. И посмотрите, допустим, на финал Медиалиги-3. Вы знаете, это совершенно разные вещи.
В первом случае, Суперкубок России – это игра довольно ленивых людей, которые играют за большие деньги, которые, мне кажется, не рады видеть друг друга и совершенно не рады шоу-матчем начать сезон. В конце концов, ну, чем вы рискуете? Матч и матч.
С другой стороны, мы видим остросюжетную бескомпромиссную борьбу, где никто не держит эмоции при себе. Да, везде есть свои издержки.
В одном случае, это большие футболисты, по крайней мере, выше среднего, но в данном случае факт остается фактом. Сама игра, финальная игра в области медиафутбола получается остросюжетнее, чем Суперкубок Российской Федерации.
Вот о чем пора бы задуматься людям, которые принимают решения в российской Премьер-лиге и вокруг нее. А не всякой разнообразной лабудой», – сказал Василий.
В матче за Суперкубок «Зенит» победил ЦСКА (0:0, по пенальти – 5:4).
2Drots встречались с «Родиной Медиа» в финале Медиалиги. Команда Текилы и Тарасова обыграла 2D (3:1).
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Это другое.