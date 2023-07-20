Уткин о Суперкубке: «Игра ленивых людей, они не рады видеть друг друга и шоу-матчем начать сезон. Финал МФЛ был остросюжетнее»

Теги ЦСКА Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Василий Уткин сравнил Olimpbet Суперкубок России и финал третьего сезона Winline Медиалиги.

«Посмотрите матч за Суперкубок. Матч, в первую очередь, саму по себе игру. И посмотрите, допустим, на финал Медиалиги-3. Вы знаете, это совершенно разные вещи.

В первом случае, Суперкубок России – это игра довольно ленивых людей, которые играют за большие деньги, которые, мне кажется, не рады видеть друг друга и совершенно не рады шоу-матчем начать сезон. В конце концов, ну, чем вы рискуете? Матч и матч.

С другой стороны, мы видим остросюжетную бескомпромиссную борьбу, где никто не держит эмоции при себе. Да, везде есть свои издержки.

В одном случае, это большие футболисты, по крайней мере, выше среднего, но в данном случае факт остается фактом. Сама игра, финальная игра в области медиафутбола получается остросюжетнее, чем Суперкубок Российской Федерации.

Вот о чем пора бы задуматься людям, которые принимают решения в российской Премьер-лиге и вокруг нее. А не всякой разнообразной лабудой», – сказал Василий.

В матче за Суперкубок «Зенит» победил ЦСКА (0:0, по пенальти – 5:4).

2Drots встречались с «Родиной Медиа» в финале Медиалиги. Команда Текилы и Тарасова обыграла 2D (3:1).

«Победы с «Локо» дороги, но эту ждал больше». Финал Winline Медиалиги – супер: с рекордом Тарасова и раздетым Кушанашвили

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25 комментариев

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Ебздрогыч
Кто о чем, а Вася везде со своей медиалигой, которая большинству на фиг не нужна
+46
-8
+38
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Танович
Как он надоел пиарить свою фигню
+25
-1
+24
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Islam Gasanov
Всем плевать на твою медиалигу
+19
-1
+18
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Alexander Tryapyshko
Кому то в 23м еще интересен Уткин?
+18
-6
+12
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FNT
Когда мы с друзьями на 4 команды играем, у нас тоже искры летят только так, только смотреть на это никто нейтральный в здравом уме не захочет.
+10
-1
+9
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Alexander Tryapyshko
Ответ Владимир Саккилари
Не вас же слушать!
мог бы и меня послушать
+7
0
+7
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T622222
Кукушка хвалит петуха 🤣
+8
-3
+5
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Vamosalaplaya
Вася, похоже, окончательно закончил с тем за что его ценили. Сломали его профессиональные неудачи. Жаль.
+4
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+4
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Vamosalaplaya
Ответ Ходор
Как можно вообще это смотреть,когда есть АПЛ и Лиги УЕФА
То есть можно было не смотреть суперкубок, а переключить ТВ на АПЛ или ЛЧ?)
+5
-2
+3
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MstAndreev
Василий Уткин: "Если не начнете смотреть Медиа-лигу, я разденусь догола. Это последнее предупреждение!"
+3
0
+3
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Ходор
Как можно вообще это смотреть,когда есть АПЛ и Лиги УЕФА
+5
-4
+1
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Egor Aleksandrovich
Ответ QWertY
Нафиг никому ненужная лига не собирает по 20к зрителей. По такой логике и лига приколов нафиг никому не нужна, ведь есть ЛЧ и АПЛ. А после них смотреть на полупрофессиональных рплщиков такое себе занятие
логика у тебя а-ля "Тимати слушают сотни тысяч человек на стриминговых музыкальных площадках, и ходят на его концерты". только есть нюанс - его творчество лучше от этого не становится, и говорит сей факт лишь о скудоумии этих людей.
+3
-2
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Total pressing
Справедливости ради, финал суперкубка был унылый
+2
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Иван Шумков
У меня во дворе вчера пацаны сыграли 15:10, и тоже норм играли. Считаю, именно это и был настоящий Суперкубок России
+2
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counsel
Ответ Ебздрогыч
Кто о чем, а Вася везде со своей медиалигой, которая большинству на фиг не нужна
Это не отменяет того, что игра в Суперкубке была пресная, хотя атмосфера классная
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arisstopane
а за кого янычар у вас играет, василий?
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Артем Широбоков
Ответ Vamosalaplaya
То есть можно было не смотреть суперкубок, а переключить ТВ на АПЛ или ЛЧ?)
можно не смотреть тв
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
А зенит шоу кубок считает за трофей,и хочет с помощью этого догонять Спартак))комплексы
https://youtu.be/ji4rVIaXXtw

Это другое.
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