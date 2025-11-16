Спасавший людей и животных во время наводнения хавбек «Интернасьонала» Майя стал почетным гражданином Порту-Алегри. Он забирался на крыши и бросался в воду для помощи пострадавшим

Тиаго Майя из «Интернасьонала» стал почетным гражданином Порту-Алегри.

28-летний полузащитник «Интернасьонала » Тиаго Майя получил в пятницу титул почетного гражданина Порту-Алегри, присуждаемый за заслуги перед обществом.

В мае 2024 года во время наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул Тиаго участвовал в спасении людей и животных, оказавшихся в изоляции. Футболист забирался на крыши, перепрыгивал через заборы и бросался в воду, чтобы помочь пострадавшим.

В декабре прошлого года Майя получил премию FIFA Fair Play на церемонии The Best.

«Очень рад стать почетным жителем Порту-Алегри. Для меня это повод для гордости. Никогда не представлял себе такой чести. Я представляю всех гражданских и волонтеров, потому что это не только моя заслуга, а всех, кто помогал, как здесь, так и извне.

Это был очень тяжелый момент для всех, и я надеюсь, что такое больше никогда не повторится. У вас здесь есть человек, на которого можно рассчитывать во всем, с добрым сердцем», – сказал Майя.