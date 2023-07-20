Марио Фернандес пообещал улучшить владение русским языком.

– Как продвигается изучение вами русского языка?

– Обещаю, что буду брать уроки и улучшу качество русского языка, – сказал защитник «Зенита», ранее выступавший за ЦСКА и сборную России и получивший российский паспорт в 2016 году.

Марио Фернандес: «Интерес «Зенита» стал для меня большой честью. Счастье быть здесь»

Марио о желании фанатов ЦСКА стереть граффити с его изображением: «Меня это огорчит. Было столько лживых новостей, и кто-то поверил в это»