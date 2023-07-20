Марио Фернандес: «Обещаю улучшить качество русского языка. Буду брать уроки»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес натурализация Спорт-Экспресс Футбол

Марио Фернандес пообещал улучшить владение русским языком.

– Как продвигается изучение вами русского языка?

– Обещаю, что буду брать уроки и улучшу качество русского языка, – сказал защитник «Зенита», ранее выступавший за ЦСКА и сборную России и получивший российский паспорт в 2016 году.

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119 комментариев

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Alex Legend
Ещё 10 лет нужно подождать, а потом уже учить. Нельзя же так резко...
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riverman1980
Фернандес все таки реально троллит коней ))
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инок
Бразильские футболисты Зенита: -Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Миллер
+100
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ОттоДракула
10 лет за коней играл и не выучил, а тут вдруг возьмёт и начнёт. Как вообще можно не выучить язык за такой период времени?
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Назар Игорь
Ответ ОттоДракула
10 лет за коней играл и не выучил, а тут вдруг возьмёт и начнёт. Как вообще можно не выучить язык за такой период времени?
Однако когда он играл за ЦСКА их болельщики утверждали что по-русски он говорит без акцента.
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vova123456
Ответ ОттоДракула
10 лет за коней играл и не выучил, а тут вдруг возьмёт и начнёт. Как вообще можно не выучить язык за такой период времени?
"Не знать языка страны проживания может гость, идиот или оккупант, насаждающий свой язык"
Думаю ты прав, больше 10 лет уже достаточно, так что он уже не к первой категории относится.
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OldRedWhite
Ответ riverman1980
Фернандес все таки реально троллит коней ))
Первое его слово на русском будет не мама , а поребрик !
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IceBear27
Вот только не надо гнать)
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Boogle
Скоро на экранах «Выучу язык»… от создателей «никогда не перейду в Зенит»
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unreality
Ответ ОттоДракула
10 лет за коней играл и не выучил, а тут вдруг возьмёт и начнёт. Как вообще можно не выучить язык за такой период времени?
Это может показаться невозможным, но на самом деле это легко:
1 Никакой интеграции, условно дом-работа-дом. 20 слов для магазинов и т.д. хватит.
2 Абсолютно никакого желания учить.
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Моутиньо оформляет 40
Ответ riverman1980
Фернандес все таки реально троллит коней ))
Если реально выучит, вот это будет троллинг, но он не выучит конечно
+12
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Сергей Анисимов
Ага, верим также, как "небуду играть в России в каком либо другом клубе, кроме ЦСКА"
+7
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Mortimer1
10 лет язык не учил, а сейчас ради одного, максимум двух лет в России, как выучит. Смешно просто)
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Дени Сыч
Так там же португальский основной.
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За_909!
ясен пень, за столько лет в ЦСКА некогда было выучить русский язык. Да ещё и гражданин РФ...
+6
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Helge
Ответ Islam Gasanov
Будет смешно если он реально заговорит по русски в Зените))
смешнее бы было только, если бы он заговорил по-русски в Интернасьонале
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Никита Филимонов
Ответ IceBear27
Вот только не надо гнать)
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленее!
+6
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Рекорд в наших сердцах
Не вижу ни единой причины не доверять этому простому русскому парню
+4
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Zed_flame
Так он говорит идеально, просто стесняется.
Что с лицом болелы Цска?😂😂😂
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azar800@mail.ru
за 10 лет не надо было но ради газпрома напряжется
+4
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Алексей Иванов
Считай 10 лет живет в России,постоянно в контакте с русскоязычными,тренировки,сборы,игры и за 10 лет вообще считай не знать языка,при этом 7 лет уже иметь гражданство
+3
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Roman Sobolev
Ответ Дени Сыч
Так там же португальский основной.
Бразильский))
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.ru
похоже скоро откроет для себя поэзию Бродского... и рванёт в МЛС
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Islam Gasanov
Будет смешно если он реально заговорит по русски в Зените))
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Crawling
Выучит украинский
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