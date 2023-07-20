Марио Фернандес: «Обещаю улучшить качество русского языка. Буду брать уроки»
Марио Фернандес пообещал улучшить владение русским языком.
– Как продвигается изучение вами русского языка?
– Обещаю, что буду брать уроки и улучшу качество русского языка, – сказал защитник «Зенита», ранее выступавший за ЦСКА и сборную России и получивший российский паспорт в 2016 году.
Марио Фернандес: «Интерес «Зенита» стал для меня большой честью. Счастье быть здесь»
Марио о желании фанатов ЦСКА стереть граффити с его изображением: «Меня это огорчит. Было столько лживых новостей, и кто-то поверил в это»
Думаю ты прав, больше 10 лет уже достаточно, так что он уже не к первой категории относится.
1 Никакой интеграции, условно дом-работа-дом. 20 слов для магазинов и т.д. хватит.
2 Абсолютно никакого желания учить.
Что с лицом болелы Цска?😂😂😂