17-летний Сатпаев стал самым юным автором гола в истории сборной Казахстана. Принадлежащий «Челси» форвард забил Бельгии

Дастан Сатпаев установил рекорд сборной Казахстана.

Дастан Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана.

Команда Талгата Байсуфинова 15 ноября сыграла вничью с Бельгией в квалификации ЧМ – 1:1.

Счет на 9-й минуте открыл 17-летний Сатпаев. Форвард, принадлежащий «Челси» и выступающий за «Кайрат», побил рекорд национальной команды.