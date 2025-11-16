Бруну о Португалии: «Мы никогда не скрывали, что хотим выиграть чемпионат мира. Это мечта всех португальцев. У нас достаточно качественных футболистов, чтобы выигрывать большие матчи»

Бруну Фернандеш: победа на ЧМ – мечта всех португальцев.

Бруну Фернандеш рассказал про мечту всех португальцев о победе на чемпионате мира.

В воскресенье сборная Португалии примет команду Армении в отборе ЧМ-2026 .

«Цель Португалии – побеждать, и она не меняется, вне зависимости от матчей и ситуаций. Мы хотим выигрывать все матчи, независимо от соперника. Играть против первой команды в рейтинге или 50-й – без разницы.

У нас достаточно качественных футболистов, чтобы выигрывать большие матчи или сложные игры против менее топовых команд, как Ирландия. Против Венгрии нам не удалось взять игру под контроль в последние 30 минут – в тот момент мы должны были быть Португалией и контролировать мяч.

Мы никогда не скрывали, что хотим выиграть чемпионат мира. Это мечта всех португальцев, как когда-то был чемпионат Европы. Для этого нам нужно выигрывать матчи, начиная с сегодняшнего дня», – заявил Бруну Фернандеш .