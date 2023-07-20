Стоичков о том, почему Месси не вернулся в «Барсу»: «Пришлось бы снизить зарплаты других. Лео не хотел, чтобы его товарищи страдали – это говорит о его величии»

Христо Стоичков рассказал, почему Лионель Месси не вернулся в «Барселону».

«Я знаю, что он не собирался возвращаться из-за того, что произошло после его ухода из «Барселоны» и какое влияние это оказало. Он хотел остаться любой ценой, чтобы завершить свою карьеру в «Барселоне», но не смог.

Я не мог в это поверить, хотя у меня была возможность пообщаться с ним, с его отцом и братьями. Мне, как бывшему игроку «Барселоны», всегда хотелось, чтобы в команде были лучшие игроки, и Месси не заслужил такого ухода [в 2021 году].

Многие критикуют его за то, что он не захотел возвращаться, но они не думают о том, как он ушел. Месси сделал то, на что пошли бы немногие, сказав, что он не вернется, чтобы его товарищи по команде не страдали. Это говорит о его величии, ведь он мог вернуться, но, конечно, президенту пришлось бы снизить зарплаты игроков и сократить другие расходы, чтобы это произошло.

Месси никогда не хотел, чтобы его товарищи по команде сталкивались с подобным. Утверждения о том, что он не хотел возвращаться, не соответствуют действительности», – сказал экс-игрок «Барселоны» в интервью Stats Perform.

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