Стоичков о том, почему Месси не вернулся в «Барсу»: «Пришлось бы снизить зарплаты других. Лео не хотел, чтобы его товарищи страдали – это говорит о его величии»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Христо Стоичков Интер Майами Футбол

Христо Стоичков рассказал, почему Лионель Месси не вернулся в «Барселону».

«Я знаю, что он не собирался возвращаться из-за того, что произошло после его ухода из «Барселоны» и какое влияние это оказало. Он хотел остаться любой ценой, чтобы завершить свою карьеру в «Барселоне», но не смог.

Я не мог в это поверить, хотя у меня была возможность пообщаться с ним, с его отцом и братьями. Мне, как бывшему игроку «Барселоны», всегда хотелось, чтобы в команде были лучшие игроки, и Месси не заслужил такого ухода [в 2021 году].

Многие критикуют его за то, что он не захотел возвращаться, но они не думают о том, как он ушел. Месси сделал то, на что пошли бы немногие, сказав, что он не вернется, чтобы его товарищи по команде не страдали. Это говорит о его величии, ведь он мог вернуться, но, конечно, президенту пришлось бы снизить зарплаты игроков и сократить другие расходы, чтобы это произошло.

Месси никогда не хотел, чтобы его товарищи по команде сталкивались с подобным. Утверждения о том, что он не хотел возвращаться, не соответствуют действительности», – сказал экс-игрок «Барселоны» в интервью Stats Perform.

Месси об уходе из «Барсы»: «Меня сделали «плохим парнем» из кино, но все обстояло иначе. Сожалею, что не простился с болельщиками так, как я заслуживаю»

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62 комментария

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DolJun
ахахахахаха, при этом барса все еще платит по долгам перед лео, но это другое)
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+90
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АланСмити
Очень смешно. Прекрасный пример, как можно потерять нотки адекватности при фанатизме.
+56
-7
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2vdhrvmmzf
Ответ DolJun
ахахахахаха, при этом барса все еще платит по долгам перед лео, но это другое)
А он что должен простить долги? При том что согласился на рассрочку и следствие появления долгов это то что он пошёл навстречу клубу
+55
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Footballeur
Стоичков тот еще сектант, вместо того, чтоб сказать Лео пришлось бы сильно снизить ЗП он говорит партнёрам пришлось бы этого сделать. Я понимаю когда школьники это говорят, но когда мужик в возрасте 50+ лет...
+25
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Lionel Andres Messi 10
Ответ 2vdhrvmmzf
А он что должен простить долги? При том что согласился на рассрочку и следствие появления долгов это то что он пошёл навстречу клубу
Ни на что не намекаю, но Пике вон простил Барселоне долг в 52 млн.
+28
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Тухель
Пирс Морган обязан взять интервью у Стоичкова это интервью будет легендарным.
+14
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Люблю Марго Робби
Ответ DolJun
ахахахахаха, при этом барса все еще платит по долгам перед лео, но это другое)
Одним словом, румын
+19
-9
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Андрей Евсеенко
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Ради него ж ведь урезали зп другим, а тут прям благородно не хотел возвращаться назад, чтобы другие не страдали. Сам бы зп снизил и играл миллионов за 5, но нет - другие снижайте, ради его величества
+11
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Alberville
Оказаться в раздевалке с десятью страдающими по его вине товарищами по команде? Не уж, лучше вы к нам в Майами...
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ничто не может так дискредитировать футболиста, как заступничество Стоичкова.
Легенда неадекватности
+6
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ШлепНога-Танцуй Ботинок
Ахаха) ну зачем эти клоуны вообще что-то комментируют? Они не понимают, что из-за них глупо выглядит сам Месси!? Мол, свою личку сбавлять не буду, а всей команде сбавить ради меня не выйдет, значит я в МЛС поеду. Настоящее великодушие, если верить его словам
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Olegus7
Так подписал бы контракт на меньшую сумму денег, или так нельзя?
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rtr_return
Пошли басни: Лео и...
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TheCreator
Ответ DolJun
ахахахахаха, при этом барса все еще платит по долгам перед лео, но это другое)
на то он и долг, что бы по нему платить. Или ты предлагаешь свои честно заработанные деньги прощать всем подряд?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg
По законам Испании играть на зарплату меньше чем 50% от предыдущей ЗАПРЕЩЕНО. Больным на голову иногда надо разобраться в сути и не писать бред про 5 миллионов.
Как тогда Роберто снизил с 12 до 5 миллионов?
+3
-1
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Роман Беноевский
https://www.championat.com/football/news-456598-messi-v-futbol-ja-by-igral-dazhe-besplatno.html
+2
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2vdhrvmmzf
Ответ Lionel Andres Messi 10
Ни на что не намекаю, но Пике вон простил Барселоне долг в 52 млн.
Не секрет что Пике в будущем рассчитывает на кресло президента клуба и этот шаг ему явно поможет. А так не думаю что кто то из комментаторов плюсующих подходил к своим работодателям и просил не платить им зп
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Абдул Абакаев
Ответ Lionel Andres Messi 10
Ни на что не намекаю, но Пике вон простил Барселоне долг в 52 млн.
Пике для себя солому стелит, чтобы в будущем в призиденты метить
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Фаррух Касимов
Ответ Footballeur
Ага, жадность и нескончаемый аппетит обеих сторон привели к такому концу. Откройте глаза уже.
глупость и недальновидность с одной стороны привела кое кого к полнейшему краху и ничего ,вот пережарился и стал выдавать" гениальные мысли" веселя весь мир🤣🤣🤣
+1
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Pavlo Pedko
Молодец, а когда пришёл в Майами - это повысит зарплаты других, без шуток.
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Vatikan
Messi goat! Hala Madrid!
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proeast
Ответ DolJun
ахахахахаха, при этом барса все еще платит по долгам перед лео, но это другое)
А ты когда в последний раз работодателю своему прощал свою зарплату? 🤔🤔🤔
Если бы Месси пришел платили бы еще больше.
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Caterina
Ответ garap83@ukr.net
Какое величие???!!!Выдоил Барсу до умопомрачительных долгов и брать его обратно не захотели,видимо аппетиты поумерить не захотел,что в принципе для развития клуба очень хорошо,так как пенсионер на излете - тот ещё токсик Ответ на предыдущий пост:курица снесла яйцо,а разбили два
Хех, приятно представить, как вас таких переколбасило 7 месяцев назад. Так что до сих пор не отпустило 🤭
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Satura
Вспоминается старый анекдот про "что-то там делаю и плАчу"
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Maturmalai
Ответ Caterina
А с чего вы взяли что они у него были высокие?
Если бы были низкие, другим игрокам не пришлось бы ужиматься.
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