У Винисиуса и Кулибали возник конфликт после фола сенегальца в штрафной сборной Бразилии. Вингер «Реала» хотел успокоить соперника, но тот разозлился
Винисиус и Кулибали поссорились во время товарищеской игры.
Между Винисиусом Жуниором и Калиду Кулибали возник конфликт в товарищеском матче.
Бразилия обыграла Сенегал со счетом 2:0 на «Эмирейтс». Оба гола были забиты до перерыва.
В конце первого тайма Кулибали жестко нарушил правила в штрафной сборной Бразилии и вышел из себя, а Винисиус стал его успокаивать. Футболисты начали спорить, в ситуацию вмешались и другие игроки обеих команд, а также судья. Следует отметить, что вингер «Реала» тыкал пальцем в лицо одному из соперников.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43902 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Foot Mercato
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости