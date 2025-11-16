У Винисиуса и Кулибали возник конфликт после фола сенегальца в штрафной сборной Бразилии. Вингер «Реала» хотел успокоить соперника, но тот разозлился

Винисиус и Кулибали поссорились во время товарищеской игры.

Между Винисиусом Жуниором и Калиду Кулибали возник конфликт в товарищеском матче.

Бразилия обыграла Сенегал со счетом 2:0 на «Эмирейтс». Оба гола были забиты до перерыва.

В конце первого тайма Кулибали жестко нарушил правила в штрафной сборной Бразилии и вышел из себя, а Винисиус стал его успокаивать. Футболисты начали спорить, в ситуацию вмешались и другие игроки обеих команд, а также судья. Следует отметить, что вингер «Реала » тыкал пальцем в лицо одному из соперников.