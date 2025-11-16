«Батраков теряется, статистика из «Локо» на сборную не переносится. Он лидер, должен решать эпизоды». Гришин о матчах с Чили и Перу

Александр Гришин: Батраков теряется в матчах сборной, он должен решать эпизоды.

Бывший футболист ЦСКА и других клубов Александр Гришин считает, что Алексей Батраков не смог проявить себя в матчах сборной России против команд Перу и Чили .

Россияне 15 ноября уступили чилийцам (0:2), а 12 ноября сыграли вничью со сборной Перу (1:1) в BetBoom товарищеских матчах. Батраков провел полную встречу с перуанцами и вышел на поле на 25‑й минуте игры против Чили.

«Две игры мы не видим Батракова в том состоянии, в котором мы привыкли видеть.

Он лидер сборной, он должен. Если он в «Локомотиве » [в сезоне] 13 забил и 4 отдал, то в сборной он должен быть лидером.

Мы не видим вот этого переноса статистики из клуба на сборную. Батраков теряется», – заявил Гришин.

