  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Батраков теряется, статистика из «Локо» на сборную не переносится. Он лидер, должен решать эпизоды». Гришин о матчах с Чили и Перу
57

«Батраков теряется, статистика из «Локо» на сборную не переносится. Он лидер, должен решать эпизоды». Гришин о матчах с Чили и Перу

Александр Гришин: Батраков теряется в матчах сборной, он должен решать эпизоды.

Бывший футболист ЦСКА и других клубов Александр Гришин считает, что Алексей Батраков не смог проявить себя в матчах сборной России против команд Перу и Чили.

Россияне 15 ноября уступили чилийцам (0:2), а 12 ноября сыграли вничью со сборной Перу (1:1) в BetBoom товарищеских матчах. Батраков провел полную встречу с перуанцами и вышел на поле на 25‑й минуте игры против Чили.

«Две игры мы не видим Батракова в том состоянии, в котором мы привыкли видеть.

Он лидер сборной, он должен. Если он в «Локомотиве» [в сезоне] 13 забил и 4 отдал, то в сборной он должен быть лидером.

Мы не видим вот этого переноса статистики из клуба на сборную. Батраков теряется», – заявил Гришин.

Полную статистику полузащитника «Локомотива» можно изучить здесь.

Владимир Пономарев: «У нас в свое время таких Батраковых по 2-3 в каждой команде было. В сборной каждый раз разный состав – значит, нет сильных игроков, достойных всегда быть в старте»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43903 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная Чили по футболу
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoАлександр Гришин
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Головин о 0:2 с Чили: «Россия играла лучше, у нас было много моментов. Они ничего не создали – воспользовались нашими ошибками»
вчера, 19:28
Игорь Осинькин: «Россия могла и должна была побеждать Чили. Расплачиваемся за ошибки. Где‑то мы привыкли играть с позиции силы, а эта команда другого уровня оказалась»
вчера, 18:01
Юрий Семин: «Сборная Чили заняла последнее место в отборе на ЧМ. Нашим игрокам надо посмотреть на себя и видеть реальность, а будет Карпин или кто-то другой – это вторично»
вчера, 17:38
Главные новости
Гаттузо об 1:4 с Норвегией: «Просим прощения у болельщиков. Италия испугалась, когда соперник впервые ударил в створ, мы не должны зажиматься после этого»
29 минут назад
Норвегия выиграла все 8 матчей отбора ЧМ-2026 с общим счетом 36:5
43 минуты назад
Норвегия дважды обыграла Италию в рамках отбора ЧМ, забив 7 голов за оба матча и пропустив один
53 минуты назад
Норвегия вышла на ЧМ впервые с 1998 года. Италия сыграет в стыковых матчах
57 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия против Норвегии, Франция победила Азербайджан, Англия была сильнее Албании, Португалия без Роналду забила 9 голов Армении
сегодня, 19:45Live
«Реал» не рассматривал Зидана на замену Алонсо. У клуба хорошие отношения с французом, но планов по его возвращению нет (As)
сегодня, 21:41
Дубль Холанда принес Норвегии волевую победу над Италией – 4:1! Для прямого выхода на ЧМ команде Гаттузо надо было победить с разницей в 9 мячей
сегодня, 21:41
У Холанда 32 гола в 20 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня дубль Италии в отборе на ЧМ
сегодня, 21:36
Салах, Хакими и Осимхен – финалисты премии лучшему футболисту года в Африке
сегодня, 21:29
Луис Суарес: «Суарес в «Ливерпуле» был особенным, у меня получалось все. В «Барсе» я тоже был хорош, там я научился играть на участке 10 на 10 метров в касание, в Англии у меня было 40 метров»
сегодня, 21:19
Ко всем новостям
Последние новости
Нигерия проиграла ДР Конго по пенальти и не вышла на ЧМ во 2-й раз подряд. Конголезцы сыграют в межконтинентальном плей-офф
10 минут назад
Брат Гирасси Карамба назвал «###### позорищем» непопадание форварда в топ-3 номинантов на игрока года в Африке: «Лучший бомбардир ЛЧ и КЧМ, второй в Бундеслиге, лучший африканский бомбардир года»
11 минут назад
Шевалье пропустил спустя 3 минуты и 4 секунды после стартового свистка в дебютном матче за Францию – самый быстрый гол за 90 лет
22 минуты назад
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 32 из 48 сборных
41 минуту назад
Италия впервые проиграла при Гаттузо после 5 побед – 1:4 с Норвегией
44 минуты назад
Педро об Испании на ЧМ-2014: «Мы думали о защите титула, никто не ожидал, что мы вылетим в группе после стольких побед. Это был конец эпохи»
сегодня, 20:55
Тухель после 2:0 с Албанией: «Сложный, эмоциональный матч, Англия отдала все силы. Нужен был момент, чтобы открыть игру – пришлось подождать, но мы были настойчивы»
сегодня, 20:34
У Рэшфорда 15 (7+8) очков в 21 матче за «Барсу» и Англию. Маркус отдал ассист в матче с Албанией
сегодня, 20:15
Кейн о ЧМ: «У Англии один из лучших составов, что у нас был. Мы будем одними из фаворитов»
сегодня, 19:46
Карпин после 0:2 от Чили: «Достойная игра, всем спасибо. Понятно, всегда хочется выигрывать, но такое бывает – злее будем»
сегодня, 19:44Видео