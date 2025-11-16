29-летний Головин провел 50-й матч за сборную России. Хавбеку «Монако» вручили футболку с числом 50 в раме
Александр Головин провел пятидесятый матч за сборную России.
Александр Головин провел юбилейную игру в составе сборной России.
Товарищеский Betboom матч с Чили (0:2) стал 50-м за национальную команду для 29-летнего полузащитника.
Таким образом, футболист «Монако» попал в символический клуб Игоря Нетто.
Головина поздравили с этим достижением на матче, вручив футболку с его фамилией и номером 50, оформленную в специальную рамку.
Фото: t.me/teamrussia
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
Комментарии
