  • 29-летний Головин провел 50-й матч за сборную России. Хавбеку «Монако» вручили футболку с числом 50 в раме
Фото
17

29-летний Головин провел 50-й матч за сборную России. Хавбеку «Монако» вручили футболку с числом 50 в раме

Александр Головин провел пятидесятый матч за сборную России.

Александр Головин провел юбилейную игру в составе сборной России.

Товарищеский Betboom матч с Чили (0:2) стал 50-м за национальную команду для 29-летнего полузащитника.

Таким образом, футболист «Монако» попал в символический клуб Игоря Нетто.

Головина поздравили с этим достижением на матче, вручив футболку с его фамилией и номером 50, оформленную в специальную рамку.

Фото: t.me/teamrussia

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
logoСборная России по футболу
logoАлександр Головин
logoлига 1 Франция
logoМонако
logoИгорь Нетто
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Чили по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
