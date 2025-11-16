29-летний Головин провел 50-й матч за сборную России. Хавбеку «Монако» вручили футболку с числом 50 в раме

Александр Головин провел пятидесятый матч за сборную России.

Александр Головин провел юбилейную игру в составе сборной России.

Товарищеский Betboom матч с Чили (0:2) стал 50-м за национальную команду для 29-летнего полузащитника.

Таким образом, футболист «Монако » попал в символический клуб Игоря Нетто .

Головина поздравили с этим достижением на матче, вручив футболку с его фамилией и номером 50, оформленную в специальную рамку.

Фото: t.me/teamrussia