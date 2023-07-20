Мане согласился перейти из «Баварии» в «Аль-Наср» (L’Equipe)

Теги Бавария возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Футбол

Садьо Мане готов перейти в Саудовскую Аравию.

В трансфере вингера «Баварии» заинтересован «Аль-Наср». Футболист согласился перейти в клуб из Эр-Рияда, сообщает L’Equipe.

Ранее появилась информация о том, что за продажу сенегальского игрока «Бавария» хочет получить 32 млн евро и бонусы.

Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач. Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь

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67 комментариев

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corazón blanco
Ответ error505
похоронил себя переходом в Баварию. лучше бы продолжал радовать нас в составе известной тройки
Мне всегда нравятся такие комментарии. Человек решил попробовать что-то новое, да не повезло, не получилось, но он попробовал. Задним числом мы все умны.
+39
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заратустра-будрайтис
Ответ GuruFutbola
Закринжился
Но ты обратил внимание, что Мане провалился по всем фронтам, а барсу все равно продырявил
+23
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Профессор из Кобхэма
«Скромный» Мане с разбитым старым айфоном и самой большой зарплатой в Баварии едет за еще большими деньгами.
Нормально так вышел из тени Салаха.

Хотя было очевидно, что он просто еще один бегунок из системы Клоппа, который сразу превращается в игрока уровня Сотона за пределами беговой дорожки Юргена. Сколько таких уже было и будет.
+15
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Максим Мансуров
Ответ 10ztv
потому что мусульманская страна
потому что деньги
+7
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corazón blanco
Ответ Olajuvon
Что там с финансовым фейр-плей? Они так пол Европы скупят!
ФФП распространяется только на клубы под эгидой УЕФА, только на европейские клубы.
+4
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error505
похоронил себя переходом в Баварию. лучше бы продолжал радовать нас в составе известной тройки
+8
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i love it
Ответ GuruFutbola
Закринжился
Как ты за 57 секунд умудрился-3 заполучить??
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i love it
Ответ corazón blanco
Мне всегда нравятся такие комментарии. Человек решил попробовать что-то новое, да не повезло, не получилось, но он попробовал. Задним числом мы все умны.
Чел,прям в точку!!!
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Любезный Коссутий
Ответ i love it
Как ты за 57 секунд умудрился-3 заполучить??
он гуру, он может и больше
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Любезный Коссутий
Ответ cektor
Затмит Роналду ))
еще бы не затмил, будучи младше на 8 лет
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Sergey Troshin
Виниры роналду в зоне риска
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Amalfitano
Ответ savik-A.M.
абсолютно , мог бы ещё пару лет в Ливерпуле в основе играть
Раз его отпустили из Ливера и Баварии - значит не мог. Как и Фирмино. Как и с Салахом будет через год. А может быть и в этом году.
+3
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Ответ Любезный Коссутий
он гуру, он может и больше
🤣🤣🤣
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Ahilles
Ответ Olajuvon
Что там с финансовым фейр-плей? Они так пол Европы скупят!
ну так СА не в УЕФА же
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songbilong
ох, а если бы и Серхио Рамос перешёл бы в Аль-Наср, это было бы бомба 🔥
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зак
Ответ savik-A.M.
все ослы , один он дартаньян
человек один сезон отыграл всего, а от него хотят избавиться, хотя играл он не плохо до травмы, потом смена тренера и цирк по чреди сезона, но крайним он должен быть..
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CuauhtemokBlanco
бесславный закат
+7
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i love it
Ответ GuruFutbola
Много кого здесь обидел, большáя часть сайта помнит и в тихую минусует)
А ты любишь Мбаппе??
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Amalfitano
Для Мане это хороший переход. Он сможет заработать больше денег для своего фонда. А если учесть, что его отец был имамом то в СА он мог бы найти и сторонних спонсоров для своих гуманитарных проектов.
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savik-A.M.
Ответ Максим Мансуров
потому что деньги
что то заметил в последнее все эти сильно верующие , любят деньги больше чем кто . Все бразильцы очень религиозны , мусульмане которые соблюдают все правила , тоже бегут за деньгами только пятки сверкают
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Отец Абду
Наконец то выкупит себе новый телефон:)
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Любезный Коссутий
Ответ Olajuvon
Что там с финансовым фейр-плей? Они так пол Европы скупят!
там нет никакого ФФП, даже внутреннего
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Кудри Гендузи
А в пустыню неплохую иллюминацию провели
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nugoboss
Мане-мани
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error505
Ответ corazón blanco
Мне всегда нравятся такие комментарии. Человек решил попробовать что-то новое, да не повезло, не получилось, но он попробовал. Задним числом мы все умны.
я его выбор не осуждаю, пробовать что-то новое всегда хорошо. Но за сезон он ничего не показал, из чего можно сделать вывод, что он похоронил или близок к похоронам карьеры
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