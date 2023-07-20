Мане согласился перейти из «Баварии» в «Аль-Наср» (L’Equipe)
Садьо Мане готов перейти в Саудовскую Аравию.
В трансфере вингера «Баварии» заинтересован «Аль-Наср». Футболист согласился перейти в клуб из Эр-Рияда, сообщает L’Equipe.
Ранее появилась информация о том, что за продажу сенегальского игрока «Бавария» хочет получить 32 млн евро и бонусы.
Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач. Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
Нормально так вышел из тени Салаха.
Хотя было очевидно, что он просто еще один бегунок из системы Клоппа, который сразу превращается в игрока уровня Сотона за пределами беговой дорожки Юргена. Сколько таких уже было и будет.