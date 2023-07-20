Мане согласился перейти из «Баварии» в «Аль-Наср» (L’Equipe)

Садьо Мане готов перейти в Саудовскую Аравию.

В трансфере вингера «Баварии» заинтересован « ». Футболист согласился перейти в клуб из Эр-Рияда, сообщает L’Equipe.

Ранее появилась информация о том, что за продажу сенегальского игрока « » хочет получить 32 млн евро и бонусы.

присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач. Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.