Андрей Назаров: «Хоккей для России – спорт номер один. Сколько наших футболистов выиграли ЛЧ?»

Теги Кубок Стэнли премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА НХЛ Андрей Назаров Дмитрий Аленичев КХЛ МХЛ Вегас ВХЛ Иван Барбашев Политика детский хоккей Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров считает, что хоккей для России является видом спорта номер один.

«Было приятно посмотреть, как российские ребята празднуют завоевание Иваном Барбашевым Кубка Стэнли в составе «Вегаса», Ваня пригласил хорошую компанию.

Очень жаль, что НХЛ смешивает политику со спортом и запрещает привозить кубок в Россию. Было бы здорово посмотреть, как ребята празднуют чемпионство не в далеком американском Майами, а на такой же красивой яхте на Москве-реке в столице нашей родины. Думаю, в скором времени здравый смысл возобладает и лига пересмотрит свое решение.

Кстати, давайте вспомним: сколько российских футболистов в последнее время завоевывали кубок Лиги чемпионов? Мягко говоря, немного, на ум сразу приходит только Дмитрий Аленичев. Это говорит о том, что хоккей для России по-прежнему вид спорта номер один.

Это доказывает и показывает, как здорово работает вертикаль МХЛВХЛ – КХЛ при конечной стадии НХЛ для наиболее сильных и успешных спортсменов. И, безусловно, важно отметить тяжелый труд детских тренеров, им особая благодарность», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Российские хоккеисты берут Кубок Стэнли в 8 сезонах подряд. Это самая продолжительная серия в истории

Барбашев встретился с Тарасенко. Они сфотографировались с Кубком Стэнли

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32 комментария

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Ебздрогыч
А сколько хоккеистов выиграли футбольную лигу чемпионов? Вообще ни одного!
+81
-3
+78
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rabbitd12345
Следуя такой логике спорт #1 в России синхронное плавание
+39
-2
+37
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prosto D.
Выглянул в окно - никто не играет в хоккей во дворе.
+37
-1
+36
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Tiestorzn17
Вот бы на хоккей фан айди ввели, тогда по другому запоете чудики.
+26
-3
+23
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Burel
Ответ Ебздрогыч
А сколько хоккеистов выиграли футбольную лигу чемпионов? Вообще ни одного!
хоккей настолько "популярен", что там даже еврокубки упразднили 😂
+22
0
+22
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Burel
В виде спорта, где конкурируют 5 стран, последний раз выигрывали при участии всех сильнейших в 1981 году
+19
-4
+15
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Jeremy Fraser
Логика очень интересная.
Но есть один момент... Если сравнивать кол-во побед в разных видах спорта на престижных соревнованиях, то синхронное плавание спорт номер 1 в России, сплошное золото много лет подряд))
+12
0
+12
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TeRex
Ответ Oleg Olegov
Для примера, а сколько канадских футболистов выиграли Лигу Чемпионов? Дэвис, ну и мб Харгривз, если его считать канадцем. Получается, канадцы даже здесь круче(
Таки здесь не круче. Аленичев, Добровольский, Бут, Демченко и Черышев из российских выигрывали ЛЧ.
+10
-1
+9
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Mark Safa
Ответ Tiestorzn17
Вот бы на хоккей фан айди ввели, тогда по другому запоете чудики.
У хоккейных болельщиков наверно нет дачи, поэтому наверно все на хоккей ходят 🤫
+7
-1
+6
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Beloded2007
"Наш могучий лёд даже свалил с ног Моуринью", - добавил Назаров.
+5
0
+5
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Боевой Бурят Путина
В футболе намного выше конкуренция - весь мир играет. В хоккее, как и в любых зимних видах, соревнуются спортсмены из 10-15 стран
+6
-1
+5
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Осоавиахим
Ответ Ебздрогыч
А сколько хоккеистов выиграли футбольную лигу чемпионов? Вообще ни одного!
С языка снял.
+5
0
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кракен ночной лиги
Почему тогда не хоккей с мячом? Побед больше, даром что в него играет 2 страны, в большой то хоккей штук 10, всё разница не такая большая, как с футболом
+4
0
+4
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чекушка вина
Ответ Боевой Бурят Путина
В футболе намного выше конкуренция - весь мир играет. В хоккее, как и в любых зимних видах, соревнуются спортсмены из 10-15 стран
даже из 5-6 стран
+4
-1
+3
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АГОШКИН Алексей
А сколько наших хоккеистов выиграли олимпиаду с участием игроков из НХЛ??
+2
0
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Новый тренер ФК Спартак
сколько людей смотрят кхл и сколько днищевую рпл?
даже этот уг рпл смотрят в разы больше людей
+2
0
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Oleg Olegov
Для примера, а сколько канадских футболистов выиграли Лигу Чемпионов? Дэвис, ну и мб Харгривз, если его считать канадцем. Получается, канадцы даже здесь круче(
+6
-4
+2
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Павел Мельников
А сколько наших хоккеистов выиграло хоккейную Лигу чемпионов? То-то же.
+1
0
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Kirkoroff
А чё не борьба какая нибудь тогда, или фигурка?
+1
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Dmitry Orlov
Ответ Oleg Olegov
Для примера, а сколько канадских футболистов выиграли Лигу Чемпионов? Дэвис, ну и мб Харгривз, если его считать канадцем. Получается, канадцы даже здесь круче(
С чего бы Харгривза, у которого 42 матча за сборную Англии, считать канадцем? По месту рождения? Ну так тогда Дэвис не канадец, а ганец.
+1
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Bashibuzuck
Один, Аленичев, но с логикой у Назарова конечно огромные проблемы😁
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dpv
Ой кто у нас очнулся и вылез в информпространстао ))). Залезь срочно обратно.
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Den_94
Ответ Burel
В виде спорта, где конкурируют 5 стран, последний раз выигрывали при участии всех сильнейших в 1981 году
Это в любом случае лучше, чем тупо даже не выходить на ЧМ, ЧЕ и прочее
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Новый тренер ФК Спартак
сколько людей смотрят кхл и сколько днищевую рпл?
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АГОШКИН Алексей
Ответ Burel
хоккей настолько "популярен", что там даже еврокубки упразднили 😂
Еврокубки есть,просто КХЛ сказали,что они выше этого.
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