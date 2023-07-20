Андрей Назаров: «Хоккей для России – спорт номер один. Сколько наших футболистов выиграли ЛЧ?»
Андрей Назаров считает, что хоккей для России является видом спорта номер один.
«Было приятно посмотреть, как российские ребята празднуют завоевание Иваном Барбашевым Кубка Стэнли в составе «Вегаса», Ваня пригласил хорошую компанию.
Очень жаль, что НХЛ смешивает политику со спортом и запрещает привозить кубок в Россию. Было бы здорово посмотреть, как ребята празднуют чемпионство не в далеком американском Майами, а на такой же красивой яхте на Москве-реке в столице нашей родины. Думаю, в скором времени здравый смысл возобладает и лига пересмотрит свое решение.
Кстати, давайте вспомним: сколько российских футболистов в последнее время завоевывали кубок Лиги чемпионов? Мягко говоря, немного, на ум сразу приходит только Дмитрий Аленичев. Это говорит о том, что хоккей для России по-прежнему вид спорта номер один.
Это доказывает и показывает, как здорово работает вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ при конечной стадии НХЛ для наиболее сильных и успешных спортсменов. И, безусловно, важно отметить тяжелый труд детских тренеров, им особая благодарность», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Российские хоккеисты берут Кубок Стэнли в 8 сезонах подряд. Это самая продолжительная серия в истории
Барбашев встретился с Тарасенко. Они сфотографировались с Кубком Стэнли
Но есть один момент... Если сравнивать кол-во побед в разных видах спорта на престижных соревнованиях, то синхронное плавание спорт номер 1 в России, сплошное золото много лет подряд))