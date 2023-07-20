Официально: Ислам Махачев подерется против Чарльза Оливейры на UFC 294 в Абу-Даби

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев проведет реванш против Чарльза Оливейры.

Титульный бой между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой пройдет 21 октября на UFC 294.

Махачев – действующий чемпион легкого веса. Это будет его третья защита пояса.

В октябре-2022 он досрочно победил Оливейру в их первом бою.

Абдель-Азиз объяснил, почему считает Махачева лучшим бойцом UFC: «Он прервал победные серии Оливейры и Волкановски»

Тренер Исмаилова – о возможном реванше Махачева и Оливейры: «После боя станет понятно, что Ислам – царь и лев легкого веса»

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5 комментариев

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OlegosB
Ответ Евгений Цыбульников
Ваши ставки, господа?))
досрочка от Махачева
+4
-1
+3
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Евгений Цыбульников
Ваши ставки, господа?))
0
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0
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Руслан Ганбаров
Абсолютно ненужный бой без интриги по пунктам:
1. Уверено его перебил без интриги
2. Снова ОАЭ где болелы будут писать про фактор дома
3. Оливейра не стал придумывать причину, а просто сказал что проиграл, да.. Не мой день.. Менять ничего не буду.
Респект за открытость, но в то же время, за счёт чего тогда реванш будет интересен?
+1
-1
0
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Евгений Якутов
Ничья)))
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WatrikVLZ
Ответ Руслан Ганбаров
Абсолютно ненужный бой без интриги по пунктам: 1. Уверено его перебил без интриги 2. Снова ОАЭ где болелы будут писать про фактор дома 3. Оливейра не стал придумывать причину, а просто сказал что проиграл, да.. Не мой день.. Менять ничего не буду. Респект за открытость, но в то же время, за счёт чего тогда реванш будет интересен?
Ну все таки Чарльз не мешок, начнём с этого. В первом бою его Ислам победил, не спорю. Но сейчас все может быть.
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