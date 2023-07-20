Официально: Ислам Махачев подерется против Чарльза Оливейры на UFC 294 в Абу-Даби

Ислам Махачев проведет реванш против Чарльза Оливейры.

Титульный бой между и пройдет 21 октября на UFC 294.

Махачев – действующий чемпион легкого веса. Это будет его третья защита пояса.

В октябре-2022 он досрочно победил Оливейру в их первом бою.

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