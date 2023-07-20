Официально: Ислам Махачев подерется против Чарльза Оливейры на UFC 294 в Абу-Даби
Ислам Махачев проведет реванш против Чарльза Оливейры.
Титульный бой между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой пройдет 21 октября на UFC 294.
Махачев – действующий чемпион легкого веса. Это будет его третья защита пояса.
В октябре-2022 он досрочно победил Оливейру в их первом бою.
Абдель-Азиз объяснил, почему считает Махачева лучшим бойцом UFC: «Он прервал победные серии Оливейры и Волкановски»
Тренер Исмаилова – о возможном реванше Махачева и Оливейры: «После боя станет понятно, что Ислам – царь и лев легкого веса»
1. Уверено его перебил без интриги
2. Снова ОАЭ где болелы будут писать про фактор дома
3. Оливейра не стал придумывать причину, а просто сказал что проиграл, да.. Не мой день.. Менять ничего не буду.
Респект за открытость, но в то же время, за счёт чего тогда реванш будет интересен?