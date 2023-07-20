«Барселона» считает «экономически невыполнимым» трансфер Феликса. Бернарду – приоритет

«Барселона» сможет подписать Жоау Феликса только в случае продаж других игроков.

В каталонском клубе на данный момент исключают переход футболиста, называя трансфер «экономически невыполнимым».

Тем не менее « » может приобрести хавбека «Атлетико», но только в случае, если дорого продаст своих игроков.

Тем не менее приоритетной трансферной целью прим этом является вингер «Манчестер Сити» .

В прошлом сезоне Феликс выступал на правах аренды в «Челси». На этой неделе он заявил, что хотел бы перейти в «Барселону».