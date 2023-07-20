«Барселона» считает «экономически невыполнимым» трансфер Феликса. Бернарду – приоритет

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Жоау Феликс Футбол

«Барселона» сможет подписать Жоау Феликса только в случае продаж других игроков.

В каталонском клубе на данный момент исключают переход футболиста, называя трансфер «экономически невыполнимым».

Тем не менее «Барселона» может приобрести хавбека «Атлетико», но только в случае, если дорого продаст своих игроков.

Тем не менее приоритетной трансферной целью прим этом является вингер «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

В прошлом сезоне Феликс выступал на правах аренды в «Челси». На этой неделе он заявил, что хотел бы перейти в «Барселону».

10 комментариев

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The Best
А зачем это Бернардо Сильве?Потом ещё глядишь попросят пойти на понижение зарплаты,лучше сидеть в Сити и быть даже на вторых ролях.Там гарантировано будешь брать трофеи)
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Чёрный тюльпан
А Бернарду "экономически выполнимый", когда Сити за него хочет 90 млн.? Там так-то и ПыСыЖы на него претендует, причём они-то заплатить могут, потому что деньги есть.
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2vdhrvmmzf
Ответ Леван Мкртчян
Гюндоган ,видимо, меньше понимает в футболе и переходах, чем Вы
Даже не пытайся объяснить, болельщикам Челси не понять что в клуб могут переходить из за того что болеют за него с детства и мечтают там играть, все таки в их клуб только за финансовой выгодой едут)
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Los Galácticos
Феликс второй Лукаку :)
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Леван Сиукаев
ну не приживаются португальцы в Барсе,а они всё равно упорно их приглашают.(ради справедлвость надо сказать что и самы игроки упрямо тянутся в каталонию)
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Bazilic
Ответ The Best
А зачем это Бернардо Сильве?Потом ещё глядишь попросят пойти на понижение зарплаты,лучше сидеть в Сити и быть даже на вторых ролях.Там гарантировано будешь брать трофеи)
Он об этом мечтает
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