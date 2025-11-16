  • Спортс
3

Защитник сборной Палестины Хамед о матче с командой Страны Басков: «Должен принести немного радости страдающим соотечественникам. Все это должно прекратиться, Палестина должна стать свободной»

Игрок сборной Палестины о матче с командой Страны Басков: ради соотечественников.

Защитник сборной Палестины Ясер Хамед рассказал, на что пойдут деньги от благотворительных матчей против команд Страны Басков и Каталонии.

«Главное – дать голос палестинцам, у которых его нет, и собрать средства для гуманитарных организаций. Эти деньги очень помогут, особенно в восстановлении больниц, доставке лекарств и так далее», – отметил уроженец Бильбао, тренировавшийся в «Атлетике».

Хамед, свободно говорящий на баскском и испанском языках, считает себя «счастливчиком», поскольку может продолжать жить своей страстью, «в то время как некоторые палестинцы голодают».

«Это заставляет ценить каждую тарелку с едой и все те мелочи, которые люди не замечают в повседневной жизни. У нас есть такая ответственность – принести немного радости нашим соотечественникам, которые страдают. Все это должно прекратиться, Палестина наконец должна стать свободной», – подчеркнул Хамед.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Barron’s
logoСборная Палестины по футболу
сборная Страны Басков
Благотворительность
Политика
