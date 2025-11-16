Защитник сборной Палестины Хамед о матче с командой Страны Басков: «Должен принести немного радости страдающим соотечественникам. Все это должно прекратиться, Палестина должна стать свободной»
Защитник сборной Палестины Ясер Хамед рассказал, на что пойдут деньги от благотворительных матчей против команд Страны Басков и Каталонии.
«Главное – дать голос палестинцам, у которых его нет, и собрать средства для гуманитарных организаций. Эти деньги очень помогут, особенно в восстановлении больниц, доставке лекарств и так далее», – отметил уроженец Бильбао, тренировавшийся в «Атлетике».
Хамед, свободно говорящий на баскском и испанском языках, считает себя «счастливчиком», поскольку может продолжать жить своей страстью, «в то время как некоторые палестинцы голодают».
«Это заставляет ценить каждую тарелку с едой и все те мелочи, которые люди не замечают в повседневной жизни. У нас есть такая ответственность – принести немного радости нашим соотечественникам, которые страдают. Все это должно прекратиться, Палестина наконец должна стать свободной», – подчеркнул Хамед.