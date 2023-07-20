В зоне СВО погиб экс-игрок «Кубань Холдинга» Дорошенко. Его мобилизовали прошлой осенью

Бывший игрок «Кубань Холдинга» Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО.

Футболисту было 34 года. Осенью прошлого года его мобилизовали, сообщает «BFM-Краснодар».

«18 июля при исполнении воинского долга в зоне СВО (Донецкая область) погиб Станислав Дорошенко.

Стас родом из станицы Каневской, но многим спортсменам и болельщикам Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района.

«Кабан», именно так называли его партнеры в команде и болельщики, защищал цвета Павловского района на соревнованиях всероссийского и регионального уровня.

В первенстве Павловского района по футболу (мини-футболу) он выступал на протяжении более чем десяти лет, вплоть до объявленной мобилизации осенью 2022 года», – приводит текст сообщения клуба LEON Второй лиги «Р-Спорт».

Сообщается, что матчи 13-го тура первенства Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем футболисте.

Дорошенко выступал за «Кубань-Холдинг» с 2018 по 2021 год. В сезоне-2018/19 он принял участие в двух матчах Кубка России.