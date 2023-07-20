В зоне СВО погиб экс-игрок «Кубань Холдинга» Дорошенко. Его мобилизовали прошлой осенью

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России происшествия Вторая лига Р-Спорт Кубань Холдинг Футбол

Бывший игрок «Кубань Холдинга» Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО.

Футболисту было 34 года. Осенью прошлого года его мобилизовали, сообщает «BFM-Краснодар».

«18 июля при исполнении воинского долга в зоне СВО (Донецкая область) погиб Станислав Дорошенко.

Стас родом из станицы Каневской, но многим спортсменам и болельщикам Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района.

«Кабан», именно так называли его партнеры в команде и болельщики, защищал цвета Павловского района на соревнованиях всероссийского и регионального уровня.

В первенстве Павловского района по футболу (мини-футболу) он выступал на протяжении более чем десяти лет, вплоть до объявленной мобилизации осенью 2022 года», – приводит текст сообщения клуба LEON Второй лиги «Р-Спорт».

Сообщается, что матчи 13-го тура первенства Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем футболисте.

Дорошенко выступал за «Кубань-Холдинг» с 2018 по 2021 год. В сезоне-2018/19 он принял участие в двух матчах Кубка России.

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168 комментариев

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Basket Case
Ответ Ебздрогыч
Сообщается, что матчи 13-го тура первенства Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем футболисте. И на этом все. Когда-нибудь взрослые дяди договорятся о мирном решении конфликта, но всех этих погибших (военных, мирных, детей, стариков) уже не вернешь, и останутся только искалеченные судьбы миллионов людей двух стран. Единственный вопрос - зачем?
Давеча один немудрый человек сказал, что если быть президентом 7 лет, то можно свихнуться.
К слову, это единственное обещание, которое он сдержал будучи политиком
+312
-13
+299
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Ебздрогыч
Сообщается, что матчи 13-го тура первенства Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем футболисте.

И на этом все. Когда-нибудь взрослые дяди договорятся о мирном решении конфликта, но всех этих погибших (военных, мирных, детей, стариков) уже не вернешь, и останутся только искалеченные судьбы миллионов людей двух стран. Единственный вопрос - зачем?
+215
-13
+202
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NickN
Ничего не хочу сказать, но там новые поправочки принимают, которые вводят штрафы до 50 тысяч рублей за неявку по повестке, и до 500 тысяч рублей за неисполнение решений, связанных с мобилизацией (которой, как известно, нет). У меня все. Желаю всем и дальше не интересоваться политикой.
+105
-17
+88
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Pigmalion
Ответ Roman Konstantinovich
Фу, блин не могу это херню читать про деда... Человек спас Россию от развала, закончил две войны, поднял с колен, продолжает свою работу и он плохой поехавший дед. Вы бы на его месте обосрались через неделю
Он начал войну, от которой уже больше погибло, чем в чеченские.
+80
-3
+77
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ivanfedorov8888
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален модератором
Привет им передавайте
+79
-4
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Mark Safa
Ответ Betting Star
Что он там делал?
Ясно же что, в футбол играл, он же политикой не интересуются
+52
-9
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Осоавиахим
Ответ Roman Konstantinovich
Фу, блин не могу это херню читать про деда... Человек спас Россию от развала, закончил две войны, поднял с колен, продолжает свою работу и он плохой поехавший дед. Вы бы на его месте обосрались через неделю
Много лет запад пытался поставить Россию на колени, но она продолжала лежать.
+44
-2
+42
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чекушка вина
Ответ Roman Konstantinovich
Фу, блин не могу это херню читать про деда... Человек спас Россию от развала, закончил две войны, поднял с колен, продолжает свою работу и он плохой поехавший дед. Вы бы на его месте обосрались через неделю
простите какие 2 войны он закончил ?) дон
+39
0
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Василий Васильев
Ответ NickN
Ничего не хочу сказать, но там новые поправочки принимают, которые вводят штрафы до 50 тысяч рублей за неявку по повестке, и до 500 тысяч рублей за неисполнение решений, связанных с мобилизацией (которой, как известно, нет). У меня все. Желаю всем и дальше не интересоваться политикой.
Мобилизация никуда не делась,куча добровольцев прется туда из нищих деревень и сел. А мобилизовать курсанта или солдата из Армии вообще ничего не стоит,капитан расписался за тебя и все уже завтра поедешь Русский Мир искать в Украинском черноземье.
+46
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PkA46
как сказал ВВП: "Приветы им передавайте"
+39
-4
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Ебздрогыч
Сообщается, что матчи 13-го тура первенства Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем футболисте. И на этом все. Когда-нибудь взрослые дяди договорятся о мирном решении конфликта, но всех этих погибших (военных, мирных, детей, стариков) уже не вернешь, и останутся только искалеченные судьбы миллионов людей двух стран. Единственный вопрос - зачем?
Зачем? Ну, там, наверху, рассудили, что лучшим решением оставить свой след в сердцах народа, чтобы тебя потом вспоминали с теплотой, будет расширить границы страны, вместо того чтобы заняться повышением уровня жизни населения. И что самое плачевное, большинство поддерживает эту идею, хотя 95% из них никогда и не побывает на новых территориях.
+36
-2
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Betting Star
Что он там делал?
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NoWar
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Ответ Василий Васильев
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Ехал русский убивать, а его убили…
плачет, ноет его мать:
-Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине!
Ведь он ехал убивать, а его убили!
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Василий Васильев
Ответ Оригинальный Ник
Никакой оккупации, а возврат своего. Аренда жилплощади закончилась, будьте добры освободить
Где то я это уже слышал,а точно это речь Гитлера после оккупации Венгрии и Австрии .
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Биодудь
Ответ exzi-i
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Мобилизовали тех, кто особо не сопротивлялся.
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NoWar
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И ради чего он погиб?
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Kappa Pride
Ответ Оригинальный Ник
Воевал, что за глупый вопрос. Люди на войне погибают, такое бывает
а разве война идёт?
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NoWar
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Ответ belikovda.90
Так едь туда и живи
Зачем куда то ехать? Может проще тоже никого не травить и ни с кем не воевать?
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Beloded2007
Привет им всем передавайте
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Шухрат Мавлянов
не СВО а полномасштабное вторжение России в Украину
+24
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Игорь М.
Ответ Roman Konstantinovich
Фу, блин не могу это херню читать про деда... Человек спас Россию от развала, закончил две войны, поднял с колен, продолжает свою работу и он плохой поехавший дед. Вы бы на его месте обосрались через неделю
не спас от развала, а остановил процесс разделения на суверенные государства, которые бы сами определяли с кем дружить. И не было бы такого центризма, как сейчас; и не было бы такого несправедивого раздедения денег, как сейчас.

Поднимал с колен он её как? Какими способами? Даже соглашаясь с этим утверждением, мы приходим к тому, что он её на эти колени и вернул. Хотя, последний год показывает, что страна уже всё ближе к тому, чтобы лечь.

То, что он продолжает свою работу, говорит только об уровне силы народа и его покорности. Политик, столько раз вравший, имеющий в своих друзьях олигархов, и отправляющий в каждые боевые действия наши войска, во Франции или Германии, или США не сидел бы 20+ лет.
+17
-3
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Ketanest
Финляндия буквально в 4-х часах езды от нашего дома. Всего 3-4 часа пути, и там, в таких же климатических условиях, живёт самая счастливая нация в мире. Она никого не травит, нигде не воюет, дебилов в правление не выбирает (c)
+21
-7
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Ебздрогыч
Сообщается, что матчи 13-го тура первенства Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем футболисте. И на этом все. Когда-нибудь взрослые дяди договорятся о мирном решении конфликта, но всех этих погибших (военных, мирных, детей, стариков) уже не вернешь, и останутся только искалеченные судьбы миллионов людей двух стран. Единственный вопрос - зачем?
за что чтобы президенты наигрались в солдатиков
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Антон Фалафель
Как бы сказал тёма лебедев: ну погиб и погиб.
+14
-2
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ivanfedorov8888
Ответ dereds
Вечная память герою!
🤡
+20
-9
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