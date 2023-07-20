В зоне СВО погиб экс-игрок «Кубань Холдинга» Дорошенко. Его мобилизовали прошлой осенью
Бывший игрок «Кубань Холдинга» Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО.
Футболисту было 34 года. Осенью прошлого года его мобилизовали, сообщает «BFM-Краснодар».
«18 июля при исполнении воинского долга в зоне СВО (Донецкая область) погиб Станислав Дорошенко.
Стас родом из станицы Каневской, но многим спортсменам и болельщикам Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района.
«Кабан», именно так называли его партнеры в команде и болельщики, защищал цвета Павловского района на соревнованиях всероссийского и регионального уровня.
В первенстве Павловского района по футболу (мини-футболу) он выступал на протяжении более чем десяти лет, вплоть до объявленной мобилизации осенью 2022 года», – приводит текст сообщения клуба LEON Второй лиги «Р-Спорт».
Сообщается, что матчи 13-го тура первенства Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем футболисте.
Дорошенко выступал за «Кубань-Холдинг» с 2018 по 2021 год. В сезоне-2018/19 он принял участие в двух матчах Кубка России.
К слову, это единственное обещание, которое он сдержал будучи политиком
И на этом все. Когда-нибудь взрослые дяди договорятся о мирном решении конфликта, но всех этих погибших (военных, мирных, детей, стариков) уже не вернешь, и останутся только искалеченные судьбы миллионов людей двух стран. Единственный вопрос - зачем?
плачет, ноет его мать:
-Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине!
Ведь он ехал убивать, а его убили!
Поднимал с колен он её как? Какими способами? Даже соглашаясь с этим утверждением, мы приходим к тому, что он её на эти колени и вернул. Хотя, последний год показывает, что страна уже всё ближе к тому, чтобы лечь.
То, что он продолжает свою работу, говорит только об уровне силы народа и его покорности. Политик, столько раз вравший, имеющий в своих друзьях олигархов, и отправляющий в каждые боевые действия наши войска, во Франции или Германии, или США не сидел бы 20+ лет.