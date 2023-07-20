Дмитрий Песков: «Совершенно не важно, где живет Исинбаева. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это нельзя забывать»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Дмитрий Песков Легкая атлетика

Дмитрий Песков призвал не забывать о спортивных заслугах Елены Исинбаевой.

Ранее Международный олимпийский комитет инициировал проверку в отношении Исинбаевой на соответствие критериям участия в мероприятиях МОК.

Комиссия МОК по этике решила, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия на Украине.

Сама Исинбаева заявила, что ее звание майора – «чисто номинальное».

«Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились.

Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

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94 комментария

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SPARTACUS2022
Руку не забудь поцеловать.
+71
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+68
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Savardus
Исенбаеву забывать нельзя, а вот Каспарова, чемпиона мира по шахматам на протяжении 15 лет, одного из величайших шахматистов в истории объявлять иноагентом - это пожалуйста.

Как всегда, двойные стандарты
+74
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+59
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HaLaVa666
Какое лицемерие , прям фу
+43
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Nickolay Lyskov
Совершенно не важно, чем занимался Маннергейм во время Второй Мировой. До этого он служил в Российской армии, поэтому нужно больше памятных табличек.
+31
-4
+27
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NickN
Ответ SPARTACUS2022
Руку не забудь поцеловать.
Каждый раз смеюсь, когда вспоминаю, что на следующий день у Пугачёвой пропали часы)
+23
0
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barsuk611
Песков абсолютно прав. Какая ему разница, где живёт Исинбаева, если она помогла протолкнуть поправки к Конституции, гарантирующие несменяемость Президента в стране. В которой она больше не живёт.
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Olga.t
Суть не в том, где живёт Исинбаева, хоть в Монако, хоть на Тенерифе...
Вот напрасно Песков уходит от главной темы..
Исинбаева открестилась от себя прежней - майора ВС России, и от всех своих прежних заявлений в поддержку политики в России.
Потому что жить в Европе с таким "багажом" сейчас некомфортно. Проще говоря "стремительно переобулась".
Замечательная в прошлом спортсменка, патриотка оказалась обыкновенной конъюнктурщицей.
Вот это признать Песков не может или не хочет.
+19
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Денис Мартин
Ответ Viks
Исинбаева обкакала воинское звание майора, которое ей дал Шойга. А заодно и всех других спортсменов со званиями. А заодно и тех, кто эти звания давал.
Было бы что обкакивать, большинство регалий выданных во время правления бункерного, это шляпа, которая не имеет ничего общего с наградами и званиями.
+24
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Илья Ганин
Она всего лишь прыгунья с шестом и не более. И участвовала в переписывании основного закона страны, в которой не хочет жить.
+18
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Злобный Конь
Вот бы и твой босс уехал и жил не важно где,но не в России.
+17
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Dinarxxx
цирк
+13
-1
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Андоррский почтальон
Ответ Дмитрий
Еще он спасал нормальную страну от вурдалаков с востока. А еще вышел на границу 1939 года, вдоль которой и остался и не обстреливал Ленинград.
Обстреливал. А ещё держал блокаду Ленинграда с севера. И минировал Финский залив. И предоставлял немцам аэродромы для бомбардировок города. Слова Маннергейма: Петербург, как и Москву, лучше уничтожить.
+13
-1
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Наталья Кузнецова
Ответ HaLaVa666
Какое лицемерие , прям фу
МОК надо всего лишь задать ей простой вопрос - как она относится к СВО.
+10
0
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Viks
Исинбаева обкакала воинское звание майора, которое ей дал Шойга. А заодно и всех других спортсменов со званиями. А заодно и тех, кто эти звания давал.
+16
-7
+9
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Дмитрий Сологубов
Мне кажется или паZриотам пописяли на лицо? Как любил говорить тов.Пригожин.
+10
-3
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Дмитрий
Ответ Nickolay Lyskov
Совершенно не важно, чем занимался Маннергейм во время Второй Мировой. До этого он служил в Российской армии, поэтому нужно больше памятных табличек.
Еще он спасал нормальную страну от вурдалаков с востока. А еще вышел на границу 1939 года, вдоль которой и остался и не обстреливал Ленинград.
+26
-21
+5
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Nickolay Lyskov
Ответ Злобный Конь
Между службой в армии Российской Империи и Второй мировой ничего не случилось,чтобы Маннергейм изменил отношение к России?
Между временами побед Исинбаевой и нынешними ничего, случайно, не произошло?
+6
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Алексей 27
Ответ Nickolay Lyskov
Совершенно не важно, чем занимался Маннергейм во время Второй Мировой. До этого он служил в Российской армии, поэтому нужно больше памятных табличек.
Почему же он стал союзником Гитлера, а не России, которой он долгое время верно служил? Возможно, там что-то произошло в 1939-1940 году?
+6
-1
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Ковид 07.10.52
Пугачева тоже живет не здесь и ничего про майоров не говорила, да и народу больше радости приносила... а ее клеймят...
+4
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Olga.t
Ответ Olga.t
Суть не в том, где живёт Исинбаева, хоть в Монако, хоть на Тенерифе... Вот напрасно Песков уходит от главной темы.. Исинбаева открестилась от себя прежней - майора ВС России, и от всех своих прежних заявлений в поддержку политики в России. Потому что жить в Европе с таким "багажом" сейчас некомфортно. Проще говоря "стремительно переобулась". Замечательная в прошлом спортсменка, патриотка оказалась обыкновенной конъюнктурщицей. Вот это признать Песков не может или не хочет.
И ещё...
Если МОК согласен, что воинское звание Исинбаевой формально и она никак не связана с ВС России, то точно такое же решение должно быть и в отношении всех российских спортсменов, кто стремится к участию в международных соревнованиях.
Должен же быть единый подход, нельзя отказывать по причине принадлежности к ЦСКА или Динамо... У них тоже звания номинальные.
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Злобный Конь
Ответ Nickolay Lyskov
Совершенно не важно, чем занимался Маннергейм во время Второй Мировой. До этого он служил в Российской армии, поэтому нужно больше памятных табличек.
Между службой в армии Российской Империи и Второй мировой ничего не случилось,чтобы Маннергейм изменил отношение к России?
+15
-11
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Максим 1986
Ответ Olga.t
Суть не в том, где живёт Исинбаева, хоть в Монако, хоть на Тенерифе... Вот напрасно Песков уходит от главной темы.. Исинбаева открестилась от себя прежней - майора ВС России, и от всех своих прежних заявлений в поддержку политики в России. Потому что жить в Европе с таким "багажом" сейчас некомфортно. Проще говоря "стремительно переобулась". Замечательная в прошлом спортсменка, патриотка оказалась обыкновенной конъюнктурщицей. Вот это признать Песков не может или не хочет.
Так дети Пескова все по заграницам тоже разъехались. Он бы и сам смысля, так только где ему еще такую кормушку найти
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papa buba diop
>>В честь нее столько раз играл наш гимн

Пардон, в семье Песковых несколько паспортов, про чей гимн речь сей муж ведет??
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Молодой Френки
Будущее этого чинуши будет печальным. И время это докажет
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nerol
Ответ Андрей Балабаев
этот каспаров многократно говорил что мечтает о распаде России. Я за сменяемость власти, но к нему крайне негативное отношение. Такая альтернатива не нужна
Раньше тоже считал, что это недопустимо. А теперь будь, что будет лишь бы люди перестали страдать.
+8
-5
+3
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