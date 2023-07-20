Дмитрий Песков призвал не забывать о спортивных заслугах Елены Исинбаевой.

Ранее Международный олимпийский комитет инициировал проверку в отношении Исинбаевой на соответствие критериям участия в мероприятиях МОК.

Комиссия МОК по этике решила, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия на Украине.

Сама Исинбаева заявила, что ее звание майора – «чисто номинальное».

«Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились.

Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках