Дмитрий Песков: «Совершенно не важно, где живет Исинбаева. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это нельзя забывать»
Дмитрий Песков призвал не забывать о спортивных заслугах Елены Исинбаевой.
Ранее Международный олимпийский комитет инициировал проверку в отношении Исинбаевой на соответствие критериям участия в мероприятиях МОК.
Комиссия МОК по этике решила, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия на Украине.
Сама Исинбаева заявила, что ее звание майора – «чисто номинальное».
«Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились.
Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках
Как всегда, двойные стандарты
Вот напрасно Песков уходит от главной темы..
Исинбаева открестилась от себя прежней - майора ВС России, и от всех своих прежних заявлений в поддержку политики в России.
Потому что жить в Европе с таким "багажом" сейчас некомфортно. Проще говоря "стремительно переобулась".
Замечательная в прошлом спортсменка, патриотка оказалась обыкновенной конъюнктурщицей.
Вот это признать Песков не может или не хочет.
Если МОК согласен, что воинское звание Исинбаевой формально и она никак не связана с ВС России, то точно такое же решение должно быть и в отношении всех российских спортсменов, кто стремится к участию в международных соревнованиях.
Должен же быть единый подход, нельзя отказывать по причине принадлежности к ЦСКА или Динамо... У них тоже звания номинальные.
Пардон, в семье Песковых несколько паспортов, про чей гимн речь сей муж ведет??