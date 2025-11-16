Колосков о сборной России: «У нас ее нет. Возможно, скоро разрешат выступать, а у нас команды нет. И бросилась в глаза разница между нашими игроками и чилийцами, наши значительно отстают»

Вячеслав Колосков: у России нет сборной.

Вячеслав Колосков отметил отставание игроков сборной России от чилийцев во многих аспектах.

«Игру с Чили я посмотрел с удовольствием, в отличие от матча с Перу. Были и хорошие скорости, и единоборства, и комбинации. Это было мало похоже на традиционный товарищеский матч. Бросилась в глаза большая разница между нашими игроками и чилийцами. Мы совершали слишком много ошибок, во всех технических приемах они были намного сильнее. Из-за этого и пропустили два необязательных гола.

Несмотря на последнее место в южноамериканском отборе, Чили – одна из лучших сборных, с которыми мы играли за последнее время. На их примере было видно наше значительное отставание во многих аспектах. Я бы не назвал результат позорным, потому что в Южной Америке слабых команд нет.

Из этого матча я сделал вывод: у нас просто нет сборной. Есть 35–40 футболистов, которые приезжают на сбор, но 11 стартовых игроков никто назвать не сможет. Каждый раз у Карпина какие-то новые составы. Да, игроков нужно иногда просматривать, но не три с половиной года. Возможно, нам скоро разрешат выступать, а у нас команды нет.

Прервавшаяся рекордная серия должна быть интересна только прессе и болельщикам. Для сборной это не имеет никакого значения. Такая же история с Дзюбой-рекордсменом. СМИ могут это пообсуждать, но делать какие-то выводы нужно из официальных матчей», – отметил почетный президент РФС .