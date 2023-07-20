ЦСКА представил красно-синюю полосатую форму с отсылкой к 2003 году
ЦСКА представил форму на сезон.
Домашний комплект выполнен в традиционных красно-синих цветах в полоску и отсылает к 2003 году, гостевой комплект – в белом цвете, а резервная форма – в черном.
ЦСКА стилизировал фотосессию и видеопрезентацию формы под 2003 год.
В презентации участвовали Алексей Березуцкий, Федор Чалов, Мойзес и Егор Носков, родившийся в 2003 году.
Фото: pfc-cska.com
… пока без спонсоров)
Понятное дело, что еще будут спонсоры
Но, надеюсь, в фан-шопе будут продавать такую без спонсоров )
И реально - кто сделал эту форму? Joma?