ЦСКА представил красно-синюю полосатую форму с отсылкой к 2003 году

ЦСКА представил форму на сезон.

Домашний комплект выполнен в традиционных красно-синих цветах в полоску и отсылает к 2003 году, гостевой комплект – в белом цвете, а резервная форма – в черном.

ЦСКА стилизировал фотосессию и видеопрезентацию формы под 2003 год.

В презентации участвовали Алексей Березуцкий, Федор Чалов, Мойзес и Егор Носков, родившийся в 2003 году.

Фото: pfc-cska.com



