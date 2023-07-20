ЦСКА представил красно-синюю полосатую форму с отсылкой к 2003 году

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий премьер-лига Россия видео фото игровая форма Мойзес Барбоза Федор Чалов стиль Егор Носков Футбол

ЦСКА представил форму на сезон.

Домашний комплект выполнен в традиционных красно-синих цветах в полоску и отсылает к 2003 году, гостевой комплект – в белом цвете, а резервная форма – в черном.

ЦСКА стилизировал фотосессию и видеопрезентацию формы под 2003 год.

В презентации участвовали Алексей Березуцкий, Федор Чалов, Мойзес и Егор Носков, родившийся в 2003 году.

Фото: pfc-cska.com


 

 

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53 комментария

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IlyaGrain
Ответ IceBear27
Форма топ! Но, к сожалению, без лого технического спонсора выглядит как с рынка
Не переживай ) спонсоров будет столько, что полоски не разглядим 😂
+84
-1
+83
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JENNINGS
Очень крутая!
… пока без спонсоров)
+52
-1
+51
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tersky
Самая крутая их форма в 21 веке.
+36
-5
+31
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Кирилл
Форма выглядит классно очень !

Понятное дело, что еще будут спонсоры
Но, надеюсь, в фан-шопе будут продавать такую без спонсоров )
+15
-1
+14
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vzhik \0
Мойзес блейд на минималках
+10
0
+10
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Sting552
Леху Березуцкого вернули, а говорят у ЦСКА трансферов нет
+10
0
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IlyaGrain
20 лет прошло, ох и время летит 😬😢
+7
0
+7
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IlyaGrain
Ответ Vatikan
Не забываем, что в этом сезоне первым будет СПАРТАК!
Спартак будет первым на кубке матч премьер разве что ))
+10
-4
+6
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Кирилл
Форма выглядит классно очень ! Понятное дело, что еще будут спонсоры Но, надеюсь, в фан-шопе будут продавать такую без спонсоров )
за нашивки со спонсорами еще доплачивать надо, как за нанесение.
+6
0
+6
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IlyaGrain
Дело за малым - стать чемпионами !🔴🔵🔴🔵🔴🔵
+9
-4
+5
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IceBear27
Форма топ! Но, к сожалению, без лого технического спонсора выглядит как с рынка
+8
-3
+5
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Николай Корягин
Избавились от лого технического спонсора чтобы освободить дополнительное место под спонсора
+5
0
+5
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FilinMD
Ответ IlyaGrain
Дело за малым - стать чемпионами !🔴🔵🔴🔵🔴🔵
Осталось привести в команду человек…5 новых игроков)
+4
0
+4
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Иосиф Сталин
Какая же она кайфовая и крутая! Ну я думаю знаю какая форма будет у нас в следующем сезоне)) 2004-2005 ))
+3
0
+3
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Bryan
Ответ IlyaGrain
Не переживай ) спонсоров будет столько, что полоски не разглядим 😂
Речь именно о техническом спонсоре, то есть производителей.
И реально - кто сделал эту форму? Joma?
+3
0
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Красная стрела
Ну вот. Теперь похоже на ЦСКА. Для меня неотделимы красно-синие полоски в восприятии ЦСКА, как горизонтальная у Спартака. Понятно, что традиции КБ глубже. Но я как раз первые годы смотрел футбол в 00-ые😁так что чисто субъективно. ЦСКА ассоциируется именно с этой формой.
+2
0
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Любитель побеждать
Наконец-то годно! Если еще и продавать будут без спонсоров на пузе, то годно вдвойне.
+2
0
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RoodNick
Когда ещё нормальная страна была
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0
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.ru
классика никогда не выходит из моды...
+2
0
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Гусеконь
Мойзес как влитой смотрится в коллективе.
+1
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воен
Ответ FilinMD
Осталось привести в команду человек…5 новых игроков)
Центральный защитник, с учётом травматичности Дивеева, левый латераль, опорник, 2 атакующих полузащитника, нападающий. И все уровнем не ниже Мойзеса, Роши и Чалова.
+1
0
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Олег М
Вот щас прикольная форма
+1
0
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Remedy
Ответ vzhik \0
Мойзес блейд на минималках
Да) и еще он очень на Дэнни Уэлбека похож, как по мне)
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Антон Панарин
А кто технический спонсор?
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ IceBear27
Форма топ! Но, к сожалению, без лого технического спонсора выглядит как с рынка
потом такие же как ты смеются над теми, кто носит бренды из-за надписи
+3
-2
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