Кузнецов о «Динамо»: «Нельзя всех собак спускать на Карпина, человек работает на два фронта. Футболисты зачастую совершают ошибки, которые не могут совершать игроки уровня РПЛ»

Кузнецов о Карпине: нельзя всех собак спускать на него, работает на два фронта.

Дмитрий Кузнецов сравнил работу Фабио Челестини в ЦСКА и Валерия Карпина – в «Динамо ».

«У Челестини все складывается благодаря качественному футболу, который начал ставить Николич, а он продолжил. Качественные футболисты и российская молодежь, которой дали шанс. Причем молодые россияне воспользовались этим шансом и даже доросли до первой сборной России. Плюс, конечно, болельщики, ответственность и желание выиграть титулы.

Нельзя всех собак спускать на Карпина, человек работает на два фронта. Новая команда, футболисты зачастую совершают ошибки, которые не могут совершать футболисты уровня РПЛ .

У Карпина идет раздвоение на сборную и клуб, нельзя отсутствовать в клубе очень долго. Это кропотливая работа – каждый день доносить до ребят, что от них требуется. Без этого результата не будет», – отметил бывший защитник ЦСКА .