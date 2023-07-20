Бруну Фернандеш – новый капитан «Манчестер Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового капитана.

С сегодняшнего дня роль капитана команды закреплена за полузащитником Бруну Фернандешем.

Ранее главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки защитника Харри Магуайра

Фернандеш выступает за «Юнайтед» с февраля 2020 года. В рамках АПЛ он провел 124 матча и забил 44 гола. 

Подробную статистику 28-летнего португальца можно найти здесь.

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64 комментария

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ОлегГуннар
Без сюрпризов, достойно. Больше по сути некому давать было.
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NIRVANA
Ответ Xabi Alonso78
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Так у него харизма и он положительно влияет на команду, настоящий боец и один из лучших полузащитников в мире.
Спорит с судьями? Пусть спорит. Лучше так, чем пассивность
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Джанлука Нальюка
Ответ Jeicob Harlon
достойный!!
Это тот парень, который симулирует и жалуется судьям по 10 раз за матч ?
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red_devils
Ответ ОлегГуннар
Рано обоим.
напомни когда мага стал капитаном))
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Mykytka
Ну, теперь плакаться судьям ему разрешено официально.

P.S. Бруно - крутой игрок, вопросов ноль. Но стоит признать, что один из самых вечно просящих и плачущих на поле в АПЛ. Ему бы набраться мужественности, и стал бы настоящим лидером и капитаном МЮ.
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Миха8
Норм Кэп!
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#SharkTeam
На потеху всей АПЛ
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Jeicob Harlon
достойный!!
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Tristan...
Ответ QWertY
Лучший португальский игрок в истории МЮ, при всем уважении к Нани!
Siu!!!
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QWertY
Лучший португальский игрок в истории МЮ, при всем уважении к Нани!
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CoTTo
нытик капитан мю!!
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Ринат Шехмаметьев
вспомните как он психовал и ныл когда Ливерпулю 7:0 летели? капитан именно так видать должен поступать... потенциально возможно подходит, но ему рано на мой взгляд
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Morning Again
Фернандеш – это игрок, который однозначно приносит пользу на поле. Но капитан – это человек, который в самые сложные моменты матчей может поддержать своих игроков, дать пинок, кому нужно и повести за собой всю команду, а Бруну в таких моментах помнится мне только своей кислой миной и непрерывными истериками.
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ML26
Ответ Tristan...
Siu!!!
Кверти так сильно обижен на Криша.. Не уж то ты забыл, кто вытащил твой клуб в нулевых на новый уровень?
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QWertY
Надеюсь Шоу вице-капитан
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Artem Ikononov
Ответ QWertY
Лучший португальский игрок в истории МЮ, при всем уважении к Нани!
Бебе готов поспорить с этим утверждением
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llolishe
Чисто МЮщной подход-кто ближе к судье в матчах тот и капитан
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arustanjan@icloud.com
Капитан Истерика!
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Почему Бруно капитан:
- больше всех матчей отыгрывает за сезон;
- при этом выкладывается по полной, держит уровень почти во всех играх;
- лидер атаки, как по игре, так и по кол-ву созданных моментов для партнёров;
- полностью выполняет установки тренера;
- прошёдший сезон почти полностью провёл в роли капитана, скорее всего партнёры остались довольны;
- не боится спорить с судьёй;
- ну и последнее, раз это решение тренера, значит ему виднее, чем вам всем недовольным.
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muse muse
К слову об истериках, его хейтеры напорядок больше истерят, вот корежит же людей а🤣прям зарево на ветке 🤣👌🏻
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Omar Sivori
Раньше был Рой Кин, а теперь Бруно)) Соболезную
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Joekoul
Да как так, Магуайра оставили без повязки???
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udod
Бруну, возможно, лучший игрок нынешнего МЮ, но он типичный порток, женоподобный и плюшевый, нет там лидерских и капитанских качеств, нет харизмы
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Арг
Ответ Los Galácticos
Истеричного Багз Банни выбрали капитаном, хуже наверное мог быть только Антони. Эх были же времена когда слово капитан ассоциировалось с такими личностями как Рой Кин.
Те времена канули в Лету
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Арг
Ответ Morning Again
Фернандеш – это игрок, который однозначно приносит пользу на поле. Но капитан – это человек, который в самые сложные моменты матчей может поддержать своих игроков, дать пинок, кому нужно и повести за собой всю команду, а Бруну в таких моментах помнится мне только своей кислой миной и непрерывными истериками.
Нынче в тренде капитаны-истерички
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