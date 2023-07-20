Бруну Фернандеш – новый капитан «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового капитана.

С сегодняшнего дня роль капитана команды закреплена за полузащитником .

Ранее главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки защитника .

Фернандеш выступает за « » с февраля 2020 года. В рамках он провел 124 матча и забил 44 гола.

Подробную статистику 28-летнего португальца можно найти здесь.