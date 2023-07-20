Бруну Фернандеш – новый капитан «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового капитана.
С сегодняшнего дня роль капитана команды закреплена за полузащитником Бруну Фернандешем.
Ранее главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки защитника Харри Магуайра.
Фернандеш выступает за «Юнайтед» с февраля 2020 года. В рамках АПЛ он провел 124 матча и забил 44 гола.
Подробную статистику 28-летнего португальца можно найти здесь.
Спорит с судьями? Пусть спорит. Лучше так, чем пассивность
P.S. Бруно - крутой игрок, вопросов ноль. Но стоит признать, что один из самых вечно просящих и плачущих на поле в АПЛ. Ему бы набраться мужественности, и стал бы настоящим лидером и капитаном МЮ.
- больше всех матчей отыгрывает за сезон;
- при этом выкладывается по полной, держит уровень почти во всех играх;
- лидер атаки, как по игре, так и по кол-ву созданных моментов для партнёров;
- полностью выполняет установки тренера;
- прошёдший сезон почти полностью провёл в роли капитана, скорее всего партнёры остались довольны;
- не боится спорить с судьёй;
- ну и последнее, раз это решение тренера, значит ему виднее, чем вам всем недовольным.