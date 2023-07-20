Лукаку связался с «Интером» из-за проблем с переходом в «Юве». Миланцы отказались вести переговоры

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Душан Влахович Футбол

Ромелу Лукаку вновь связывался с «Интером» из-за проблем с трансфером в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Лукаку, выступавший за «Интер» в сезоне-2022/23 на правах аренды у «Челси», ведет переговоры с «Ювентусом», из-за чего миланский клуб отказался выкупать бельгийца.

По информации La Gazzetta dello Sport, несколько дней назад Лукаку вновь связался с «Интером» в попытке возобновить переговоры. «Ювентус» не может подписать форварда, пока не продаст Душана Влаховича.

«Интер» отказался возобновлять переговоры по Лукаку, поскольку клуб уже сосредоточился на альтернативных вариантах усиления атаки – в частности, миланцам интересны Фоларин Балогун и Альваро Мората.

Фанаты «Интера» – Лукаку о «Юве»: «Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз. Мы защищали тебя, а ты отплатишь нам ударом, достойным Брута. Прощай, позорник»

Странная верность Лукаку: с детства болел за «МЮ», «Челси» и «Интер». И целовал эмблемы всех клубов!

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75 комментариев

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Tun
ахахахахах
+135
-8
+127
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Тухель
Ну в Тоттенхэме еще парень не играл. Может заменить Кейна например. Или Бавария сама возьмет Лукаку в качестве сменщика для Шупо-Мотинга.
Тухель явно скучает по Лукаку. Ему только бельгийца в Баварии не хватает, чтобы 100% неустойку к декабрю получить.
+56
-5
+51
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BARCA_10
Ромелу, попробуй в Челси, может там уже забыли про твои признания
+41
-6
+35
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Экочёрт 4000
Назло маме возьму Морату вместо Лукаку
+10
0
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Игорь Шукайло
Жадность фраера сгубила 🤣🤣🤣
+9
-1
+8
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Tun
Ответ рашпиль
Комментарий удален модератором
редко такое пишу, но тут слов нет, одни эмоции)
п.с. сколько лет старику, для которого 30лет мало?
+7
0
+7
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ДедаДома.нет
Ответ ПравдоРуб
Комментарий удален модератором
Ахахахахп
+6
0
+6
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ten Hag
Позорище
Пусть его никто не подпишет
+5
0
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Железный Манк
Допрыгался, футболист легкого поведения
+7
-3
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Герман Галаган
Лукаку переходит вместо уходящего Бонуччи, как лучший игрок у вратарской. Шах и мат.
+4
0
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Tun
Ответ BARCA_10
Ромелу, попробуй в Челси, может там уже забыли про твои признания
Главное, чтоб про МЮ не вспомнил, как раз цф ищем, но только не такого
+5
-1
+4
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Дмитрий Джи
Ответ ПравдоРуб
Комментарий удален модератором
ахахаххпхпхпахахп
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Destro7451
🤡
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The Best
Ответ BARCA_10
Ромелу, попробуй в Челси, может там уже забыли про твои признания
Никто там не забыл ничего,фанаты помнят его нитье и нежелание возвращаться.И Почеттино он не нужен,пусть в Саудовскую аравию валит.
+11
-8
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Alexander Tryapyshko
Фантастический игрок)))
+3
-1
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Павел павел
карма настигаег
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Кузбасс
Ромелу такой Лукаку...
+2
-1
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Kipriot
Ответ Tun
ахахахахах
Вуахахахахахахахахаххаха
+1
0
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Заяцволк
О, классика, это некоторые меркантильные барышни любят так делать. Тусит с одним чуваком, потом появляется более богатый, она первого отшивает, говорит "Ну прости, любоф прошла, я встретила другого". Потом с другим проблемы, и она кидается к первому "Ой, я всё осознала, мне нужен только ты, давай не будем расставаться" ))
+1
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ BARCA_10
Ромелу, попробуй в Челси, может там уже забыли про твои признания
Пока Тухеля нет - может что и получится.
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Батырхан Амирханов
Вообще не понятно зачем Интеру Лукаку, есть Лаутаро и Тюрам, на скамейку можно и по дешевле бревно найти))
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kastetyshka
Образцово-показательный флюгер
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denbodrov
Обменяли негритяна на Флорина Балогана.
Где б найти такую б.ть, чтоб на Морату поменять?
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MS89
Лукаку: а если эмблему поцелую? а если с языком?
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Милан 757
Иуда 👎👎👎
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