Лукаку связался с «Интером» из-за проблем с переходом в «Юве». Миланцы отказались вести переговоры
Ромелу Лукаку вновь связывался с «Интером» из-за проблем с трансфером в «Ювентус».
Ранее сообщалось, что Лукаку, выступавший за «Интер» в сезоне-2022/23 на правах аренды у «Челси», ведет переговоры с «Ювентусом», из-за чего миланский клуб отказался выкупать бельгийца.
По информации La Gazzetta dello Sport, несколько дней назад Лукаку вновь связался с «Интером» в попытке возобновить переговоры. «Ювентус» не может подписать форварда, пока не продаст Душана Влаховича.
«Интер» отказался возобновлять переговоры по Лукаку, поскольку клуб уже сосредоточился на альтернативных вариантах усиления атаки – в частности, миланцам интересны Фоларин Балогун и Альваро Мората.
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Тухель явно скучает по Лукаку. Ему только бельгийца в Баварии не хватает, чтобы 100% неустойку к декабрю получить.
п.с. сколько лет старику, для которого 30лет мало?
Пусть его никто не подпишет
Где б найти такую б.ть, чтоб на Морату поменять?