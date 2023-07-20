Лукаку связался с «Интером» из-за проблем с переходом в «Юве». Миланцы отказались вести переговоры

Ромелу Лукаку вновь связывался с «Интером» из-за проблем с трансфером в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Лукаку, выступавший за «Интер» в сезоне-2022/23 на правах аренды у «Челси», ведет переговоры с « », из-за чего миланский клуб отказался выкупать бельгийца.

По информации La Gazzetta dello Sport, несколько дней назад Лукаку вновь связался с « » в попытке возобновить переговоры. «Ювентус» не может подписать форварда, пока не продаст .

«Интер» отказался возобновлять переговоры по Лукаку, поскольку клуб уже сосредоточился на альтернативных вариантах усиления атаки – в частности, миланцам интересны Фоларин Балогун и Альваро Мората.

Фанаты «Интера» – Лукаку о «Юве»: «Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз. Мы защищали тебя, а ты отплатишь нам ударом, достойным Брута. Прощай, позорник»

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