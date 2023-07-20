«Барса» сможет купить Феликса, продав кого-то из игроков атаки (Тони Хуанмарти)
«Барселона» сможет купить Жоау Феликса, если продаст кого-то из игроков атаки.
Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти.
В настоящее время у каталонцев нет средств на приобретение хавбека «Атлетико». Если трансфер Феликса и состоится, то не раньше августа.
Ранее стало известно, что мадридцы одобрили аренду Феликса в «Барселону» с правом выкупа.
В прошлом сезоне 23-летний португалец выступал на правах аренды в «Челси».
Сегодня - «Барса» сможет купить Феликса
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