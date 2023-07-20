«Барса» сможет купить Феликса, продав кого-то из игроков атаки (Тони Хуанмарти)

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

«Барселона» сможет купить Жоау Феликса, если продаст кого-то из игроков атаки.

Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти.

В настоящее время у каталонцев нет средств на приобретение хавбека «Атлетико». Если трансфер Феликса и состоится, то не раньше августа.

Ранее стало известно, что мадридцы одобрили аренду Феликса в «Барселону» с правом выкупа.

В прошлом сезоне 23-летний португалец выступал на правах аренды в «Челси».

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14 комментариев

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Никита Роженцов
чтобы купить что то ненужное, надо сначала продать что нибудь ненужное
+20
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+19
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corazón blanco
Ответ Mark Safa
Фати : А сейчас обидно было!
Фати должен обижаться только на себя самого. Ему предлагали операцию сделать, но он отказался, как итог - рецидив. Плюс психологические проблемы, из-за травм он теперь не вступает в борьбу.
+6
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aceyourfriendbro
Ответ SCHOKKKK
Пускай продают китайского Торреса, либо бразильское дерево, все равно от манекена толку больше чем от них 🤣
Ладно ещё Феррана опустить - его заслуженно критикуют за не самую удачную игру. Но чем Вам не угодил Рафинья? Парень на поле пашет, как может, у него неплохая статистика, он один из самых полезных игроков команды в прошлом сезоне.
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& Co1366
Купить всегда легче,чем продать.
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Alexander Tryapyshko
Оооо, это хорошо, у Барсы же ведь так клеится с игроками из Атлетико
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Dr.Gebbelsss
18.07 Жоау Феликс: «Я хотел бы присоединиться к «Барселоне». Я мечтал об этом с детства»
Сегодня - «Барса» сможет купить Феликса
вот что Самопиар животворящий делает)
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BZB
Будет хуже Феррана.
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paperboy
На Брозовича средств не было, а тут что будут искать что ли.
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Mark Safa
Ответ Никита Роженцов
чтобы купить что то ненужное, надо сначала продать что нибудь ненужное
Фати : А сейчас обидно было!
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Виктор Петров
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Mark Safa
Фати : А сейчас обидно было!
обмен на феррана
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Алексей Ненахов
Ответ Никита Роженцов
чтобы купить что то ненужное, надо сначала продать что нибудь ненужное
А ненужное покупает Барса стабильно каждый год , и говорит что это новый топ который поднимет клуб к колен
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Никита Роженцов
чтобы купить что то ненужное, надо сначала продать что нибудь ненужное
А у нас рычагов нет
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