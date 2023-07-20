«Барса» сможет купить Феликса, продав кого-то из игроков атаки (Тони Хуанмарти)

«Барселона» сможет купить Жоау Феликса, если продаст кого-то из игроков атаки.

Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти.

В настоящее время у каталонцев нет средств на приобретение хавбека « ». Если трансфер Феликса и состоится, то не раньше августа.

Ранее стало известно, что мадридцы одобрили аренду в «Барселону» с правом выкупа.

В прошлом сезоне 23-летний португалец выступал на правах аренды в «Челси».