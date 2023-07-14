«Аякс» расторг контракт с Тадичем – последним из полуфиналистов ЛЧ-2018/19. Капитан был недоволен составом

Душан Тадич покинул «Аякс» после 5 сезонов в команде.

Амстердамцы объявили, что приняли запрос капитана о расторжении контракта, рассчитанного до 2024 года.

«Решение уйти из клуба было очень сложно принять. Но я верю в то, что подходящий момент настал. Думаю, что не только я, но и клуб должен начать новую жизнь.

Время, проведенное в «Аяксе», и успех, которого мы добились, вызывают у меня непередаваемые ощущения, которых я еще никогда не испытывал.

Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков за то прекрасное время, которое я провел здесь. Если это зависит от меня, то это не окончательное прощание. Я навсегда останусь игроком « » и надеюсь вскоре вернуться в Амстердам, но уже в другой роли – в качестве тренера», – заявил полузащитник.

Как передает Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, уход связан с его недовольством составом.

Voetbal International подчеркивает, что cерб был последним футболистом, игравшим за «Аякс» в ЛЧ-2018/19, когда клуб дошел до полуфинала и уступил «Тоттенхэму».

Тадич провел за амстердамцев 241 матч и забил 105 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Аякс» Тен Хага – все. Тадич ушел из-за конфликта с руководством