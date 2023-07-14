«Аякс» расторг контракт с Тадичем – последним из полуфиналистов ЛЧ-2018/19. Капитан был недоволен составом

Теги высшая лига Нидерланды Аякс трансферы Душан Тадич Футбол

Душан Тадич покинул «Аякс» после 5 сезонов в команде.

Амстердамцы объявили, что приняли запрос капитана о расторжении контракта, рассчитанного до 2024 года.

«Решение уйти из клуба было очень сложно принять. Но я верю в то, что подходящий момент настал. Думаю, что не только я, но и клуб должен начать новую жизнь.

Время, проведенное в «Аяксе», и успех, которого мы добились, вызывают у меня непередаваемые ощущения, которых я еще никогда не испытывал.

Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков за то прекрасное время, которое я провел здесь. Если это зависит от меня, то это не окончательное прощание. Я навсегда останусь игроком «Аякса» и надеюсь вскоре вернуться в Амстердам, но уже в другой роли – в качестве тренера», – заявил полузащитник.

Как передает Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, уход Тадича связан с его недовольством составом.

Voetbal International подчеркивает, что cерб был последним футболистом, игравшим за «Аякс» в ЛЧ-2018/19, когда клуб дошел до полуфинала и уступил «Тоттенхэму».

Тадич провел за амстердамцев 241 матч и забил 105 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Аякс» Тен Хага – все. Тадич ушел из-за конфликта с руководством

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25 комментариев

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Egor Aleksandrovich
Ответ Los Galácticos
Статистика топовая за Аякс
241 матч, 105 голов + 112 ассистов, просто чума
+56
-1
+55
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Очки Дани Алвеса
Ответ flowhal
Аякс закончился)
Аякс стабильно заканчивается с каждым распроданным поколением)
А потом снова, и снова, и снова…
Великий клуб
+47
-4
+43
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flowhal
Аякс закончился)
+34
-4
+30
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Los Galácticos
Статистика топовая за Аякс
+31
-6
+25
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Lev Kondratchik
Ответ Velirpa
статистика неплохая даже для Голландии, но в Саутгемптоне он просел сильно, Голландия сильно уступает даже Англии.
он так-то и против Баварии, Реала и Ювентуса показывал космический уровень, всё дело было в Тен Хаге
+9
0
+9
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Фут.Боль
Аякс подарил много эмоций в той Лиге Чемпионов. Хотел чтобы они взяли ЛЧ. Матч с Реалом просто топовый. Такого смелого, атакующего, где-то даже безбашенного футбола сейчас практически не увидишь на таком уровне.
+10
-2
+8
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Max M.
Ответ flowhal
Аякс закончился)
Аякс никогда не заканчивается
+7
0
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Football family Gdansk
Пора к другим красно-белым! Спартак ждет
+5
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Красная стрела
Топчик. В РПЛ бы его.
+3
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Легенда Аякса
+5
-3
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Е.Р.
Давай в Интер, сербушка. с Костичем пролетели, с Влаховичем и Серёгой тоже. хоть ты 2-3 сезона Сериал поразрываешь.
+1
0
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whereissuso
Ответ Velirpa
статистика неплохая даже для Голландии, но в Саутгемптоне он просел сильно, Голландия сильно уступает даже Англии.
для АПЛ стата тоже неплохая
+1
0
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dato akhaladze
Ответ Очки Дани Алвеса
Аякс стабильно заканчивается с каждым распроданным поколением) А потом снова, и снова, и снова… Великий клуб
Некогда великий клуб, нынче великий донор, которого год из году доят собственные же руководители. Говорю как сочувствующий болельщик команды.
+1
0
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Кашшай Чакырович
Тот Аякс был великолепен !
+2
-1
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Михаил Хромаков
Ответ dato akhaladze
Некогда великий клуб, нынче великий донор, которого год из году доят собственные же руководители. Говорю как сочувствующий болельщик команды.
так они еще в 90е полсостава и тренера Барсе отдавали, тоже мне новость...
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вкус крабовых чипсов
Продали весь состав за 4 года. Конвейер..
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Forza Lazio
Давай в Лацио его
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Spartakus1984
Ответ Е.Р.
Давай в Интер, сербушка. с Костичем пролетели, с Влаховичем и Серёгой тоже. хоть ты 2-3 сезона Сериал поразрываешь.
35 лет ему
0
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Е.Р.
Ответ Spartakus1984
35 лет ему
Джеко тоже 35летним брали. Для ротации самое оно. Вместо Кореи.
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