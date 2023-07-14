Ирина Роднина: «Что случилось с Валиевой на Олимпиаде – честно никто не говорит. За девочку отвечают тренер и врач. Давайте быть честными»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о допинговом скандале вокруг Камилы Валиевой.

Валиева талантлива, я уже это сказала. Но то, что случилось с ней (на Олимпиаде), – честно никто не говорит. Это и есть проигрыш ее тренерской команды.

Но случилось ведь, и вы прекрасно это знаете. Просто мы почему-то о каких-то вещах говорим громко, а о каких-то – голову в песок. Так вот, девочку сломали. И за девочку эту отвечают тренер и врач. И все эти ее сказки, над которыми хохотали МОК и весь мир...

– Вы имеете в виду дедушкин стакан?

– Да. Ну давайте быть честными.

– А что нужно делать в такой ситуации?

– На мой взгляд, сказать честно.

– Когда были в Пекине, мы на следующий день, когда все вскрылось, прорвались на тренировке в ту зону, где была Этери, и задали прямой вопрос. Она ответила: «Сплетнями не занимаюсь».

– А вы меня после этого спрашиваете, какие проблемы в этом тренерском штабе.

– А знает ли Этери сама ответ на вопрос, кто виноват?

– Я не знаю. Могу сказать лишь одно – здесь общая недоработка. Почему мы параллельно не берем у них свои допинг-пробы, чтобы знать, куда мы вообще вляпываемся?

То, что за этими девочками будет охота, все знали. Значит, надо быть готовыми к этому. Это и есть проблемы, о которых мы говорим.

– Тогда давайте с такого бока посмотрим – мы сейчас с вами фактически признаем, что что-то нехорошее в этой допинговой истории с нашей стороны все же случилось. Но при этом официальная риторика такова, что Камила – невинный ребенок, ничего не было. Зачем мы так делаем?

– У меня такой же вопрос. Это же вы подаете.

– Нет. По сути, это официальная позиция наших властей, в том числе и ОКР с Минспортом.

– А чего мы тогда задаем вопрос, что на нас сыплются наказания? Да, есть политическая подоплека у этого всего, но и какие-то наказания.

– То есть мы намеренно злим людей?

– Сложно сказать. Но в то же время ведь только в спорте есть номинация fair play. Больше нигде ее нет – ни в бизнесе, ни в политике тем более. В спорте есть четкие правила и система наказания за нарушения.

Сколько мы, к примеру, потеряли олимпийских медалей в промежутке между 2004 и 2014 годами включительно?

– Очень много.

– Ну, более сорока точно. И хоть кто-то у нас понес ответственность за это? Я не говорю наказание даже – просто ответственность.

– Не считая перестановок людей с места на место.

– Вот вы правильно сказали — перестановки. Работал с женской биатлонной командой, они попались — перевели в юношескую.

– Но этого ведь уже не изменить.

– А почему мы тогда восклицаем, что нас не любят? – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Не поняла, где ее сломали-то. Одни плюшки, восторги да патока второй год .
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yasha Kotidze
Принятие
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stark 2021
Я вспомнил Бена Джонсона ,легкоатлета , который попался на допинге.
Уж на что легенда и то "не пожалели".
А у нас - то дедушкин стакан,то ещё что-то.
А самое паскудное ,что стрелочниками назначают совсем не тех и никто не несёт серьезной ответственности.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Arutyunov
это не с журналистами надо обсуждать. пошла бы в думу, где она депутат и требовала бы внести правки в законодательство. пошла бы к деду на прием, послушала бы сказку, как у нас все хорошо и весь мир нам завидует
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimur
Опа. Неожиданно адекватно из Госдумы.
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ Anna
И что? Лечением спортсменов занимаются врачи хоть 15-летних, хоть 30-и
И то. Законы надо знать немного. До 16-ти за малолетнего отвечают взрослые, почти во всех случаях.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktoria dek
Ответ Viks
Валиевой уже не 15
Если Вы не в курсе, но Камила проходит в этом деле как 15-летняя, защищённое лицо, и не важно, что ей уже 17 лет. И наказание ей прилагается, как к защищённому лицу)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мордовский Узор
Ответ Yasha Kotidze
Принятие
Да нет никакого принятия, она с первого дня допингового скандала такую позицию занимала и с тех пор не меняла. И скорее всего это так и останется глас вопиющего в пустыне, независимо от исхода дела. Хотя конечно и жалко будет, если по итогу одна Валиева понесёт за всё это ответственность, но скорее всего так и будет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
мемуары пусть напишет. "на стакане".
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ Viktoria dek
О каком решение Роднина может знать? Как проходит дело знают только федерация, тшт и Камила)
Дело сейчас не проходит никак. КАС в августе.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Ответ Viks
Сейчас не 15, и о Валиевой можно говорить всё и всем. А частные лица могли говорить и о 15-ти летней.
Частные лица ничего не могли знать, не слей им информацию официальные лица, которые не имели на это права.
ПС. Постарайся удержаться от ответа, тогда у тебя будет возможность ответить на какой-то другой мой комент - а иначе придётся пренебречь твоей страшной угрозой))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ir2019
Видимо решение уже очевидно
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислава Крюкова
Ответ dimur
Опа. Неожиданно адекватно из Госдумы.
А в чем адекватность-то? Разобраться что случилось Роднина не призывает, знает ли Тутберидзе что случилось Роднина не знает, расследование она тоже не вела и не в курсе дела, но наказать должны тренера или врача
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Anna
Т. е. допустим, сейчас Щербакова лечится от мононуклеоза, но отвечает за препараты, которые она принимает, тренер что ли?
Щербакова сейчас действующая фигуристка, регулярно сдающая специальные анализы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ Anna
Т. е. допустим, сейчас Щербакова лечится от мононуклеоза, но отвечает за препараты, которые она принимает, тренер что ли?
Щербаковой не 15.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna
Ответ Viks
Щербаковой не 15.
И что? Лечением спортсменов занимаются врачи хоть 15-летних, хоть 30-и
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna
Т. е. допустим, сейчас Щербакова лечится от мононуклеоза, но отвечает за препараты, которые она принимает, тренер что ли?
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ответ Anna
Т. е. допустим, сейчас Щербакова лечится от мононуклеоза, но отвечает за препараты, которые она принимает, тренер что ли?
главное чтобы Аня к дедушке Валиевой не ездила
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna
Ответ Viks
И то. Законы надо знать немного. До 16-ти за малолетнего отвечают взрослые, почти во всех случаях.
У несовершеннолетних есть законные представители - это родители, и естсн они в курсе от чего лечат их ребенка и какие препараты выписывают
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
"За девочку отвечают тренер и врач." --- А в КАС российские спортивные власти сдали девочку, а не тренера и врача.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Ответ Viks
Валиевой уже не 15
На ОИ было 15, если ты, как и Роднина, не в курсе. И хватит отвечать на каждый мой комент, я же тебя предупредила)))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna
Ответ Gemma157
Щербакова сейчас действующая фигуристка, регулярно сдающая специальные анализы?
Пока она не завершила официально, да, действующая и сдает анализы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сáмсон Самсонов
Ответ Viks
"За девочку отвечают тренер и врач." --- А в КАС российские спортивные власти сдали девочку, а не тренера и врача.
Конечно, происки запада смешная позиция она принимала препараты для, сердца, но попалась, в этом замешана этери врач и мама Алсу, а ещё чем хвастается Поздняков, когда без чистой пробы едет главная фигуристка России, вместо выговора получает очередные медали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktoria dek
Ответ Tatiana Klm
А разве у Ками допинг-проба с ОИ была положительная?
Не, с ЧР)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ir2019
Ответ Agura
Да, самая большая проблема, что Этери Георгиевна сплетнями не занимается. 🤦 Не высказывает без доказательств догадки и предположения.
Так уж и не высказывает)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий