У Гринвуда и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника Мэйсон Гринвуд Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд стал отцом.

Хэрриет Робсон, девушка футболиста, родила ребенка.

Напомним, в январе 2022 года 21-летний футболист был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В феврале этого года с него сняли все обвинения. 

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31 комментарий

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Dmitry Orlov
Мне этого не понять. Может быть, я как-то по-другому воспитан.
Но по-моему, либо она идиотка, что вновь сошлась с насильником (хотя нормальная девушка к насильнику бы на километр не приближалась), либо он идиот, которого девушка пыталась развести, обвиняя в насилии по ложному поводу, разрушила ему успешную карьеру, а он за ней побежал как собачка за хозяином, либо... они оба идиоты.
+51
-2
+49
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Abid_88
Ответ Dmitry Orlov
Мне этого не понять. Может быть, я как-то по-другому воспитан. Но по-моему, либо она идиотка, что вновь сошлась с насильником (хотя нормальная девушка к насильнику бы на километр не приближалась), либо он идиот, которого девушка пыталась развести, обвиняя в насилии по ложному поводу, разрушила ему успешную карьеру, а он за ней побежал как собачка за хозяином, либо... они оба идиоты.
Выбираю последний вариант)
+19
-2
+17
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Kerim Sadykov
Я жду новый выпуск "Где Маразм?"
+10
-2
+8
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Under
Ответ Dmitry Orlov
Мне этого не понять. Может быть, я как-то по-другому воспитан. Но по-моему, либо она идиотка, что вновь сошлась с насильником (хотя нормальная девушка к насильнику бы на километр не приближалась), либо он идиот, которого девушка пыталась развести, обвиняя в насилии по ложному поводу, разрушила ему успешную карьеру, а он за ней побежал как собачка за хозяином, либо... они оба идиоты.
видимо, в Британии тоже работает тема "ну и кто ты без него? работы нет, образования нет, перспектив нет, меня отец тоже бил, и ничего, выжили как-то"
+4
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T622222
Здоровья ребенку! Счастья молодым 🎈
+3
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<~Inter~>
Ответ Dmitry Orlov
Мне этого не понять. Может быть, я как-то по-другому воспитан. Но по-моему, либо она идиотка, что вновь сошлась с насильником (хотя нормальная девушка к насильнику бы на километр не приближалась), либо он идиот, которого девушка пыталась развести, обвиняя в насилии по ложному поводу, разрушила ему успешную карьеру, а он за ней побежал как собачка за хозяином, либо... они оба идиоты.
Там просто каждый нашел выгоду. Гринвуд спас себя от уголовки, а девушка обеспечила себе хорошее финансовое будущее
+2
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Миллиардер Рахим
Ответ Dmitry Orlov
Мне этого не понять. Может быть, я как-то по-другому воспитан. Но по-моему, либо она идиотка, что вновь сошлась с насильником (хотя нормальная девушка к насильнику бы на километр не приближалась), либо он идиот, которого девушка пыталась развести, обвиняя в насилии по ложному поводу, разрушила ему успешную карьеру, а он за ней побежал как собачка за хозяином, либо... они оба идиоты.
Молодежь
+2
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Glukinho
совет да любовь
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Кирилл Анатольевич
Если родился мальчик, вырастет, то станет рэйпером.
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Dmitry Orlov
Ответ shist
Насиловал в январе 2022, родила в июле 2023 :)
- Жена, меня посадили 5 лет назад, а нашему ребёнку 3 года, как так?
- Вот! Если бы ты вёл себя хорошо, это был бы ТВОЙ ребёнок!
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David Aprasidze
Ответ Dmitry Orlov
Мне этого не понять. Может быть, я как-то по-другому воспитан. Но по-моему, либо она идиотка, что вновь сошлась с насильником (хотя нормальная девушка к насильнику бы на километр не приближалась), либо он идиот, которого девушка пыталась развести, обвиняя в насилии по ложному поводу, разрушила ему успешную карьеру, а он за ней побежал как собачка за хозяином, либо... они оба идиоты.
Так многим нравится насилие.
+3
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Abu Ibrahim
Ответ Dmitry Orlov
Мне этого не понять. Может быть, я как-то по-другому воспитан. Но по-моему, либо она идиотка, что вновь сошлась с насильником (хотя нормальная девушка к насильнику бы на километр не приближалась), либо он идиот, которого девушка пыталась развести, обвиняя в насилии по ложному поводу, разрушила ему успешную карьеру, а он за ней побежал как собачка за хозяином, либо... они оба идиоты.
Возможно это самый простой вариант отмыть свою репутацию и дальше строить карьеру .
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Аморалинни
Ответ Dmitry Orlov
Мне этого не понять. Может быть, я как-то по-другому воспитан. Но по-моему, либо она идиотка, что вновь сошлась с насильником (хотя нормальная девушка к насильнику бы на километр не приближалась), либо он идиот, которого девушка пыталась развести, обвиняя в насилии по ложному поводу, разрушила ему успешную карьеру, а он за ней побежал как собачка за хозяином, либо... они оба идиоты.
Лол, первый вариант очень распространен в мире)
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ман сити фейк
Ответ Dmitry Orlov
Мне этого не понять. Может быть, я как-то по-другому воспитан. Но по-моему, либо она идиотка, что вновь сошлась с насильником (хотя нормальная девушка к насильнику бы на километр не приближалась), либо он идиот, которого девушка пыталась развести, обвиняя в насилии по ложному поводу, разрушила ему успешную карьеру, а он за ней побежал как собачка за хозяином, либо... они оба идиоты.
Время меняет людей. В этом не вижу ничего плохого. А ещё тот кто хочет с тобой до последнего не сделает тебе зла
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Dmitry Orlov
Ответ David Aprasidze
Так многим нравится насилие.
Опять не сходится: кому нравится - не жалуются в соцсетях и не пишут заявления в полицию.
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T622222
Ответ David Aprasidze
Так многим нравится насилие.
Скорее игры в насилие
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CriminalJoint62
Ответ Los Galácticos
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shist
Ответ Kerim Sadykov
Я жду новый выпуск "Где Маразм?"
Насиловал в январе 2022, родила в июле 2023 :)
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Дмитрий Васин
Дурдом
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Вадим Слуцкий
Счастливый плод изнасилования.
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Mr@k123
не понял, написали позже потом что ничёго ж не было...))
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Акира_1
Все таки трудности сближают людей. 😅
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Los Galácticos
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