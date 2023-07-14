У Гринвуда и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд стал отцом.
Хэрриет Робсон, девушка футболиста, родила ребенка.
Напомним, в январе 2022 года 21-летний футболист был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.
Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В феврале этого года с него сняли все обвинения.
Но по-моему, либо она идиотка, что вновь сошлась с насильником (хотя нормальная девушка к насильнику бы на километр не приближалась), либо он идиот, которого девушка пыталась развести, обвиняя в насилии по ложному поводу, разрушила ему успешную карьеру, а он за ней побежал как собачка за хозяином, либо... они оба идиоты.
- Вот! Если бы ты вёл себя хорошо, это был бы ТВОЙ ребёнок!