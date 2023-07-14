У Гринвуда и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд стал отцом.

Хэрриет Робсон, девушка футболиста, родила ребенка.

Напомним, в январе 2022 года 21-летний футболист был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В феврале этого года с него сняли все обвинения.