Лучший бомбардир «Ланса» Опенда перешел в «Лейпциг» за 43-46 млн евро

Теги Ланс бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы РБ Лейпциг Лои Опенда Футбол

Лучший бомбардир «Ланса» Лои Опенда перешел в «Лейпциг».

Немецкий клуб подтвердил трансфер и подписал с 23-летним бельгийским нападающим соглашение на пять лет.

Ранее появилась информация, что фиксированная сумма трансфера составит от 43 до 46 миллионов евро.

Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 6 миллионов евро.

Лои Опенда забил 21 гол в 38 матчах прошедшего сезона Лиги 1, став лучшим бомбардиром «Ланса».

14 комментариев

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Stalker1785
Эх он бы очень помог Лансу в ЛЧ
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+11
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Расул Сабиров
Ответ Stalker1785
Эх он бы очень помог Лансу в ЛЧ
ну ничё зато теперь в лч будет помогать лейпцигу
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cektor
потом в Баварию бесплатно
+7
-1
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универсал78
Ответ cektor
потом в Баварию бесплатно
или вариант в Англию, там через год-два, за 100-150м вариантов 5 будет
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Дядя ТУРА
ого. Липецк столько никогда не платил. весь бюджет области по сути
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Оганнес Багдян
Ого, Лейпциг разошёлся аж на полтинник.
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Даник
Как обычно во Франции кто-то стреляет, забирают пол команды, а потом команда обсирается в ЛЧ
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Tiestorzn17
Ланч по пути Милана пошел, вышли в ЛЧ и распродажа. А пошуметь?!
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