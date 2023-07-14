Лучший бомбардир «Ланса» Опенда перешел в «Лейпциг» за 43-46 млн евро
Лучший бомбардир «Ланса» Лои Опенда перешел в «Лейпциг».
Немецкий клуб подтвердил трансфер и подписал с 23-летним бельгийским нападающим соглашение на пять лет.
Ранее появилась информация, что фиксированная сумма трансфера составит от 43 до 46 миллионов евро.
Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 6 миллионов евро.
Лои Опенда забил 21 гол в 38 матчах прошедшего сезона Лиги 1, став лучшим бомбардиром «Ланса».
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