Лучший бомбардир «Ланса» Опенда перешел в «Лейпциг» за 43-46 млн евро

Лучший бомбардир «Ланса» Лои Опенда перешел в «Лейпциг».

Немецкий клуб подтвердил трансфер и подписал с 23-летним бельгийским нападающим соглашение на пять лет.

Ранее появилась информация, что фиксированная сумма трансфера составит от 43 до 46 миллионов евро.

Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 6 миллионов евро.

забил 21 гол в 38 матчах прошедшего сезона Лиги 1, став лучшим бомбардиром « ».