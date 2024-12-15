У «Ювентуса» лишь 6 побед в 16 турах Серии А – впервые с сезона-1998/99
«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» (2:2) в чемпионате Италии.
В 16 турах Серии А туринцы одержали лишь 6 побед – это повторение их антирекорда в трехочковую эпоху, установленного в сезоне-1998/99.
Также у «Ювентуса» только три победы в 9 домашних матчах текущего турнира. Ранее такое было у туринцев лишь дважды – в сезонах-1956/57 и 1988/89.
«Ювентус» на 9 очков отстает от лидирующей «Аталанты» после 16 туров Серии А
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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