У «Ювентуса» лишь 6 побед в 16 турах Серии А – впервые с сезона-1998/99

«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» (2:2) в чемпионате Италии.

В 16 турах Серии А туринцы одержали лишь 6 побед – это повторение их антирекорда в трехочковую эпоху, установленного в сезоне-1998/99.

Также у «Ювентуса » только три победы в 9 домашних матчах текущего турнира. Ранее такое было у туринцев лишь дважды – в сезонах-1956/57 и 1988/89.

«Ювентус» на 9 очков отстает от лидирующей «Аталанты» после 16 туров Серии А