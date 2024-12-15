«Реал» о неназначенном пенальти в матче с «Райо»: «Винисиуса явно сбили в штрафной. Самый скандальный эпизод матча» 

«Реал» считает, что должен был получить право на пенальти в матче с «Райо» (3:3).

«На 75-й минуте случился самый скандальный эпизод матча. Винисиус был явно сбит в штрафной площади Мумином , но ни Мартинес Мунуэра не назначил пенальти, ни работавший на ВАР Гонсалес Фуэртес не вмешался в игру», – говорится в отчете об игре, опубликованном на официальном сайте клуба.

Дикая заруба с «Райо»! «Реал» превратил 0:2 в 3:2 – и все равно не удержал победу