«Реал» о неназначенном пенальти в матче с «Райо»: «Винисиуса явно сбили в штрафной. Самый скандальный эпизод матча»
«Реал» считает, что должен был получить право на пенальти в матче с «Райо» (3:3).
«На 75-й минуте случился самый скандальный эпизод матча. Винисиус был явно сбит в штрафной площади Мумином, но ни Мартинес Мунуэра не назначил пенальти, ни работавший на ВАР Гонсалес Фуэртес не вмешался в игру», – говорится в отчете об игре, опубликованном на официальном сайте клуба.
Дикая заруба с «Райо»! «Реал» превратил 0:2 в 3:2 – и все равно не удержал победу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
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