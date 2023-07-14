Сергей Карасев: «Соболев мне сказал: «Серега, все нормально!», а через 7-8 минут показал жест Роше»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Судья Сергей Карасев рассказал об общении с Александром Соболевым в матче с ЦСКА (2:1).

Форвард «Спартака» получил прямую красную карточку за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Рома повторил жест Соболева и тоже был удален.

– Правильно понимаю, что, окажись вы сейчас на том же месте, все равно бы удалили Рошу?

– Абсолютно верно. Когда не видишь нюансов, а все ассистенты и ВАР подтверждают жест Роши, как я мог поступить иначе?

Даже если бы ВАР меня подозвал после удаления и сказал: «Посмотри, наверное, это не красная. Потому что Роша, наверное, показывает это не судье...». Но «наверное» здесь не работает. В правилах четко прописано, на камерах это есть – значит, удаление. Отмотать ситуацию уже нельзя.

Или судья должен додумать контекст? Представляете, что начнется, если такое будет происходить в каждой игре: кто-то покрутит у виска, а потом скажет, что он просто хотел, чтобы на это обратили внимание судьи.

Футболист должен играть, а арбитр – оценивать эпизоды. Не надо нам помогать, мы сами разберемся. В том моменте мы бы удалили Соболева за неприличный жест и на этом бы все закончилось. Но ситуация получила продолжение...

– Вы не пытались успокоить Соболева? Было видно, что он уже давно был на взводе.

– Это не попало в трансляцию, но 7-8 минутами ранее был фол на Роше, и Соболев подбежал, чтобы что-то ему сказать. Я сразу отвел его в сторону, мы нормально поговорили.

Я попросил просто играть в футбол и пообещал, что во всем остальном разберусь. Соболев ответил: «Серега, я все понял. Все нормально!» Буквально через 7-8 минут случился эпизод с удалением, – сказал арбитр.

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29 комментариев

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Caniball
Серега, все нормально, я ему сейчас член покажу 🤣🤣
+52
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+52
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Удар Кержакова
Он вроде за 7-8 минут до удаления уже начал трогать себя за плавник. Просто никто тогда не заметил.
+12
-3
+9
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Алексей Боечин
Ответ Caniball
Серега, все нормально, я ему сейчас член покажу 🤣🤣
Лучший комментарий недели 🤣
+9
-1
+8
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WelcomeBackPURE
Нормальное общение дельфина и карася
+3
-1
+2
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Мохнатый55
Какой он ему Серёга? Разница в возрасте почти 20 лет.
+4
-2
+2
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Alex
Какой по вашему мнению самый мерзкий футболист в РПЛ и почему именно Соболев?
+3
-1
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Vedved
Ответ Caniball
Серега, все нормально, я ему сейчас член покажу 🤣🤣
Это пять) давно так не смеялся с комментов) Благодарю!
+2
0
+2
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lazarenkovurij469@gmail.com
Ответ Caniball
Серега, все нормально, я ему сейчас член покажу 🤣🤣
🤣🤣🤣👍
+2
0
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Мохнатый55
Ответ Caniball
Если вы не знали, то все игроки всех команд общаются с судьями на ты.
И это неправильно, как по мне. По крайней мере на поле должна быть дистанция между игроками и арбитром.
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rch55twy4m
Ну у каждого своё понимание «нормально», видимо у Соболева такое)
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thesuperdrum
Надеюсь, это была последняя громкая выходка этого перца. Хотя о чем это я… это ж Санек
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pav11k
За 8 минут стало ненормально
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Caniball
Ответ OldRedWhite
Надо было раньше удалять ! Нашел , ять , Серегу ! Мало ли кто с кем чай пил !
Вообще-то все игроки так общаются с судьями, всех команд.
Посмотрите видео с матча Зенит-Спартак например.
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Ramon Mercader
В лучших традициях Балотелли. Но тот хоть игрок был талантливый, а этот просто безмозглый.
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Доктор Верховцев
Ответ Caniball
Вообще-то все игроки так общаются с судьями, всех команд. Посмотрите видео с матча Зенит-Спартак например.
И это не очень хорошо. Судья должен быть над игроками, а не на одном с ними уровне.
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Доктор Верховцев
«Серёга»?!
Леща бы ещё дружеского отвесил Карасёву!
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Caniball
Ответ Доктор Верховцев
И это не очень хорошо. Судья должен быть над игроками, а не на одном с ними уровне.
Так уж сложилось. Там только на ты. Судья не должен быть тираном, судья должен игрой управлять.
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Доктор Верховцев
Ответ Caniball
Так уж сложилось. Там только на ты. Судья не должен быть тираном, судья должен игрой управлять.
Управлять игрой, мне кажется, легче, когда несколько дистанцирован от игроков. Нет панибратства, меньше глупых возмущений, выше объективность. А так получается, что авторитет, как таковой, отсутствует у арбитра. Да и зачастую судьи старше игроков.
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Аморалинни
Ответ Caniball
Серега, все нормально, я ему сейчас член покажу 🤣🤣
Роша: а он мне писюн показывал
Соболь: я не показывал(
Роша: показывал!!!
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Caniball
Ответ Мохнатый55
Какой он ему Серёга? Разница в возрасте почти 20 лет.
Если вы не знали, то все игроки всех команд общаются с судьями на ты.
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Алексей Васильев
Рома повторил?
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