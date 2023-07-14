Сергей Карасев: «Соболев мне сказал: «Серега, все нормально!», а через 7-8 минут показал жест Роше»

Судья Сергей Карасев рассказал об общении с Александром Соболевым в матче с ЦСКА (2:1).

Форвард «Спартака» получил прямую красную карточку за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Рома повторил жест Соболева и тоже был удален.

– Правильно понимаю, что, окажись вы сейчас на том же месте, все равно бы удалили Рошу?

– Абсолютно верно. Когда не видишь нюансов, а все ассистенты и ВАР подтверждают жест Роши, как я мог поступить иначе?

Даже если бы ВАР меня подозвал после удаления и сказал: «Посмотри, наверное, это не красная. Потому что Роша, наверное, показывает это не судье...». Но «наверное» здесь не работает. В правилах четко прописано, на камерах это есть – значит, удаление. Отмотать ситуацию уже нельзя.

Или судья должен додумать контекст? Представляете, что начнется, если такое будет происходить в каждой игре: кто-то покрутит у виска, а потом скажет, что он просто хотел, чтобы на это обратили внимание судьи.

Футболист должен играть, а арбитр – оценивать эпизоды. Не надо нам помогать, мы сами разберемся. В том моменте мы бы удалили Соболева за неприличный жест и на этом бы все закончилось. Но ситуация получила продолжение...

– Вы не пытались успокоить Соболева? Было видно, что он уже давно был на взводе.

– Это не попало в трансляцию, но 7-8 минутами ранее был фол на Роше, и Соболев подбежал, чтобы что-то ему сказать. Я сразу отвел его в сторону, мы нормально поговорили.

Я попросил просто играть в футбол и пообещал, что во всем остальном разберусь. Соболев ответил: «Серега, я все понял. Все нормально!» Буквально через 7-8 минут случился эпизод с удалением, – сказал арбитр.