Роналду внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023-го. Криштиану заработал 136 млн долларов за год

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси рейтинги бизнес высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд деньги Книга рекордов Гиннесса Футбол

Заработок Криштиану Роналду позволил ему войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Согласно подсчетам Forbes, за период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года общая сумма выплат (зарплата, призовые, бонусы, поступления от спонсоров и от участия в коммерческих проектах и прочие средства) португальцу составила 136 млн долларов до вычета налогов.

На основании этих данных футболист «Аль-Насра» внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого высокооплачиваемого спортсмена 2023 года.

В 2022-м рекорд принадлежал Лионелю Месси – 130 млн.

Роналду получил сертификат книги рекордов Гиннесса перед 200-м матчем за сборную Португалии

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27 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Человек1991
Роналду последние 2 года даже не в топ 1000 лучших футболистов планеты Земля, адекватная ЗП в адекватном мире была бы штука баксов в месяц максимум.))
Умойся шутник
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Begench Berdimuradov
136 млн?🤯 нормально..
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i love it
Роналду внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года форвард заработал 136 лимонов за 12 месяцев

Мы сейчас в январе 2024
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Человек1991
Месси вот внатуре мужик отказался по контракту на 3 года в Аравии от двух МИЛЛИАРДОВ ! . ))
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zzzeeerrrooo
Ответ Геннадий Тимченко
Месси никогда не был силён в физике (как и Неймар, кстати... да и Марадона) - Криш (как и Ибра) атлет и рост тут совершенно не при чём... Месси даже против Тевеса на ринге и минуты не продержится🤣
Неймар другой комплекции
Месси и Марадона коренастые таких никакой физикой не возьмёшь
Роналду своим атлетизмом любил падать от малейшего касания
посмотри нарезки как Каземиро и Рамос отлетают от Лео
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Геннадий Тимченко
Ответ Этот Райола хочет денег
А драться должны Маск и Цукерберг. Организуйте такой же бой между Месси и Роналду, 8 миллиардов к экранам залипнет)
ну если драться, то тут вообще без вариантов, а вот " в чапаева" Месси бы мог выиграть легко🤣
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Геннадий Тимченко
Ответ savik-A.M.
а победитель пары в суперфинале встретится с Ибрагимовичем )))
ну ХЗ, сейчас Ибра не особо себя чувствует... вот раньше мог против них обоих выйти сразу🤣
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savik-A.M.
Ответ Этот Райола хочет денег
А драться должны Маск и Цукерберг. Организуйте такой же бой между Месси и Роналду, 8 миллиардов к экранам залипнет)
а победитель пары в суперфинале встретится с Ибрагимовичем )))
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Oleg
Ответ error505
GOAT
Без ЧМ статус гоат невозможен.
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Геннадий Тимченко
Ответ zzzeeerrrooo
Неймар другой комплекции Месси и Марадона коренастые таких никакой физикой не возьмёшь Роналду своим атлетизмом любил падать от малейшего касания посмотри нарезки как Каземиро и Рамос отлетают от Лео
так это при нарушениях на нем правил, а тут драка на ринге - ему падать смысла нет никакого... только законченный мессионэр будет утверждать, что на ринге Месси может оказаться сильнее Ибры или Рона🤣🤣🤣 если только судейство не будет как в матче Испания-Южная Корея 2002 года🤣
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savik-A.M.
Ответ Геннадий Тимченко
ну ХЗ, сейчас Ибра не особо себя чувствует... вот раньше мог против них обоих выйти сразу🤣
и поставил бы на Ибру)
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zzzeeerrrooo
Ответ Геннадий Тимченко
ну если драться, то тут вообще без вариантов, а вот " в чапаева" Месси бы мог выиграть легко🤣
если бы рост все решал то Тайсон не клал бы ребят от 1.90 и больше
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Partizanski
Ответ Этот Райола хочет денег
А драться должны Маск и Цукерберг. Организуйте такой же бой между Месси и Роналду, 8 миллиардов к экранам залипнет)
Месси с Модричем, Роналдо с Рамосом
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MikhaL
Зато у Облякова и Заболотного есть ТРОФЕЙ!
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Кирилл.С-Пб
Маловато будет!(с)
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savik-A.M.
классическое " сначала ты работаешь на зачётку , а потом она на тебя "
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Этот Райола хочет денег
А драться должны Маск и Цукерберг. Организуйте такой же бой между Месси и Роналду, 8 миллиардов к экранам залипнет)
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