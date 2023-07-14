Роналду внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023-го. Криштиану заработал 136 млн долларов за год
Заработок Криштиану Роналду позволил ему войти в Книгу рекордов Гиннесса.
Согласно подсчетам Forbes, за период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года общая сумма выплат (зарплата, призовые, бонусы, поступления от спонсоров и от участия в коммерческих проектах и прочие средства) португальцу составила 136 млн долларов до вычета налогов.
На основании этих данных футболист «Аль-Насра» внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого высокооплачиваемого спортсмена 2023 года.
В 2022-м рекорд принадлежал Лионелю Месси – 130 млн.
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