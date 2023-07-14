Алькарас второй раз вышел в финал «Большого шлема»
Карлос Алькарас победил Даниила Медведева в полуфинале «Уимблдона» – 6:3, 6:3, 6:3.
В третьем сете Медведев дважды делал обратный брейк.
Испанец выиграл 11-й матч подряд и теперь делит с Медведевым первое место по количеству побед в этом сезоне – по 46.
20-летний Алькарас второй раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». Он чемпион прошлогоднего US Open.
В целом это будет его 15-й финал в туре и седьмой в этом сезоне. В 2023-м он уже выиграл пять титулов.
В воскресенье Алькарас поборется с Новаком Джоковичем. Счет в личных встречах 1:1, но оба матча прошли на грунте. Победитель будет первой ракеткой мира по итогам турнира.
Ну и, конечно чудовищное количество собственных ошибок... Но спасибо за то, что держал интерес к турниру до конца))
Но так подавать нельзя. Не знаю, что пошло не так, это главная беда
Наследник Рафы
У того хотя бы страха не было, как здесь. А Медведев же слил матч просто.
Роскошная игра и это в 20 лет!