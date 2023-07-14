Алькарас второй раз вышел в финал «Большого шлема»

победил в полуфинале « » – 6:3, 6:3, 6:3.

В третьем сете Медведев дважды делал обратный брейк.

Испанец выиграл 11-й матч подряд и теперь делит с Медведевым первое место по количеству побед в этом сезоне – по 46.

20-летний Алькарас второй раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». Он чемпион прошлогоднего US Open.

В целом это будет его 15-й финал в туре и седьмой в этом сезоне. В 2023-м он уже выиграл пять титулов.

В воскресенье Алькарас поборется с Новаком Джоковичем. Счет в личных встречах 1:1, но оба матча прошли на грунте. Победитель будет первой ракеткой мира по итогам турнира.

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