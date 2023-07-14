Алькарас второй раз вышел в финал «Большого шлема»

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас победил Даниила Медведева в полуфинале «Уимблдона» – 6:3, 6:3, 6:3.

В третьем сете Медведев дважды делал обратный брейк.

Испанец выиграл 11-й матч подряд и теперь делит с Медведевым первое место по количеству побед в этом сезоне – по 46.

20-летний Алькарас второй раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». Он чемпион прошлогоднего US Open.

В целом это будет его 15-й финал в туре и седьмой в этом сезоне. В 2023-м он уже выиграл пять титулов.

В воскресенье Алькарас поборется с Новаком Джоковичем. Счет в личных встречах 1:1, но оба матча прошли на грунте. Победитель будет первой ракеткой мира по итогам турнира.

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77 комментариев

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Кирилл Польский
Даня раздражает, когда сам всё сдаёт. Когда соперник лучше, но ты сам все делаешь - вопросов нет. Но только вроде подобие борьбы, как сам всё отдаёт. Ну постоянно при приёме уходить на 3 километра за корт. Ну не идёт у тебя эта тактика. Ну попробуй по - другому. Нет, из раза в раз, из раза в раз одно и то же. Ну на что человек рассчитывает?
Ну и, конечно чудовищное количество собственных ошибок... Но спасибо за то, что держал интерес к турниру до конца))
+34
-1
+33
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Михо
Феномен уровня Федерера кажется) У него удивительное чувство мяча, он выполняет странные сложные удары, нелогичные, но они проходят. Играет с таким запасом, как кошка с мышкой. Финал с Новаком будет эпичным!
+19
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+19
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Андрей
Сам себя Даня убил отсутствием первой. По игре и на приеме все было ничего

Но так подавать нельзя. Не знаю, что пошло не так, это главная беда
+14
-2
+12
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Алексей Калиниченко
Я никак не пойму, чего ещё ждали от человека, который проиграв в первом круге на РГ игроку 2й сотни заявляет, что он рад, что вылетел. Я вот удивился, что он на траве до полуфинала дошёл. Просто с удивлением смотрел на людей, которые ждали от дм чего-то большего. Ведь он совершил итак невозможное.
+10
0
+10
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Сергей Чугунников
Спасибо Даниилу за турнир! Против Алькараса игры пока не нашел, остается надеяться, что на любимом харде получится лучше. Ну или всю работу сделает за него Синнер)
+11
-2
+9
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Antonbezb
Ответ Кирилл Польский
Даня раздражает, когда сам всё сдаёт. Когда соперник лучше, но ты сам все делаешь - вопросов нет. Но только вроде подобие борьбы, как сам всё отдаёт. Ну постоянно при приёме уходить на 3 километра за корт. Ну не идёт у тебя эта тактика. Ну попробуй по - другому. Нет, из раза в раз, из раза в раз одно и то же. Ну на что человек рассчитывает? Ну и, конечно чудовищное количество собственных ошибок... Но спасибо за то, что держал интерес к турниру до конца))
Да нормально он на приеме играл, и брейки были и 3 сете стал брать подачу, просто своя не шла, тупо не было ни первой ни эйсов
+6
0
+6
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Леген Дарно
"Грунтовик" вышел в финал на своем 3 Уиме.
Наследник Рафы
+7
-2
+5
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Матвей Суицидин
Ответ Кирилл Польский
Даня раздражает, когда сам всё сдаёт. Когда соперник лучше, но ты сам все делаешь - вопросов нет. Но только вроде подобие борьбы, как сам всё отдаёт. Ну постоянно при приёме уходить на 3 километра за корт. Ну не идёт у тебя эта тактика. Ну попробуй по - другому. Нет, из раза в раз, из раза в раз одно и то же. Ну на что человек рассчитывает? Ну и, конечно чудовищное количество собственных ошибок... Но спасибо за то, что держал интерес к турниру до конца))
на самом деле это работало, да несколько раз Карась этим воспользовался, но по большому счету на приеме Медведев неплохо отыгрывал и борьба на подаче Алькатраса была. Беда со своей подачей у Дани сегодня, с невынужденными ошибками в решающих моментах и со слишком пассивной игрой.
+5
0
+5
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ProLL
Ответ Кирилл Польский
Даня раздражает, когда сам всё сдаёт. Когда соперник лучше, но ты сам все делаешь - вопросов нет. Но только вроде подобие борьбы, как сам всё отдаёт. Ну постоянно при приёме уходить на 3 километра за корт. Ну не идёт у тебя эта тактика. Ну попробуй по - другому. Нет, из раза в раз, из раза в раз одно и то же. Ну на что человек рассчитывает? Ну и, конечно чудовищное количество собственных ошибок... Но спасибо за то, что держал интерес к турниру до конца))
Вообще-то он попробовал принимать близко к задней линии при подаче Алькараса на 1 сет - вышло просто кошмарно. Ну не получается у него так, что вы требуете от него того, чего он не может? Он перед турниром ещё сказал, что не понимает, как люди принимают на траве близко к задней линии, отскок слишком рандомный. В итоге, принимал, как умеет - и выходило весьма неплохо, в 1 сете были шансы, в 3 сделал 2 брейка. Приём - наименьшая из проблем сегодня.
+6
-1
+5
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Генадий Адамов
женский теннис непредсказуем, в финале те, кого не ждали, у мужчин, как и прогнозировали, к сожалению Медвед сыграл сегодня в предсказуемый теннис и был за это жестоко бит
+5
0
+5
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Buharoid
Как бы это смешно не звучало, но шансы у Карася есть только при закрытии в трех. В пятисетовике дед его перебегает))
+5
0
+5
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Матвей Суицидин
Ответ Андрей
Сам себя Даня убил отсутствием первой. По игре и на приеме все было ничего Но так подавать нельзя. Не знаю, что пошло не так, это главная беда
Да в третьем сете вполне мог перевернуть игру, когда Карлос расслабился, но без подачи это было невозможно сделать. Вроде опытный мастер, с Ребёнком врубил подачу в нужный момент, а сегодня просто слив
+4
0
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Guillermo
Ответ johnnyplank
Вроде Алькарас вообще ничего сверхъестественного не показал, кроме стабильной игры, но настолько чтобы было легко, Даня будто ещё в раздевалке проиграл матч, со второго сета не боролся совершенно.
Не правда. Давление сумасшедшее. Каждый удар очень трудный, плотный, с вращением. На любом розыгрыше. И это выматывает соперников и заставляет их ошибаться. Тут только тянуть матч и терпеть остаётся.
+3
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Gustavo Tiburzi
Алькарас топ! В финале будет битва! Медведев итак сделал максимум!
+3
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Kironbet
Ответ Алексей Калиниченко
Я никак не пойму, чего ещё ждали от человека, который проиграв в первом круге на РГ игроку 2й сотни заявляет, что он рад, что вылетел. Я вот удивился, что он на траве до полуфинала дошёл. Просто с удивлением смотрел на людей, которые ждали от дм чего-то большего. Ведь он совершил итак невозможное.
А что такого невозможного он совершил? у него не было ни одного сеянного за весь турнир. Уровень АТП250
+2
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Anush15
Алькарасу может остановить только Джок !!! А Дани , Руны и другие просто тени
+2
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Михо
Ответ Друг Федерера
КАК же не хватает на турнире ФЕДЕРЕРА....
Он там, причем где должен быть, в королевской ложе👑
+2
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Большой Сэми
Ответ Кирилл Польский
Даня раздражает, когда сам всё сдаёт. Когда соперник лучше, но ты сам все делаешь - вопросов нет. Но только вроде подобие борьбы, как сам всё отдаёт. Ну постоянно при приёме уходить на 3 километра за корт. Ну не идёт у тебя эта тактика. Ну попробуй по - другому. Нет, из раза в раз, из раза в раз одно и то же. Ну на что человек рассчитывает? Ну и, конечно чудовищное количество собственных ошибок... Но спасибо за то, что держал интерес к турниру до конца))
Если весь его стиль построен на таком приеме, что ты ему предлагаешь делать? Такими вещами переучиваются в межсезонное время или в промежуток не приоритетных турниров. Медведев еще не такой опытный волчара, чтобы иметь различные вариации во время приема. Надеемся на будущее будет уроком, но как видим после финала в ИУ выводы были сделаны не самые лучшие
+2
0
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Evergreen
Алькарас давил и возвращался без эмоций, а чисто на скилле. Поражения не обидное, но по делу абсолютно, к сожалению
+2
0
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johnnyplank
Вроде Алькарас вообще ничего сверхъестественного не показал, кроме стабильной игры, но настолько чтобы было легко, Даня будто ещё в раздевалке проиграл матч, со второго сета не боролся совершенно.
+4
-2
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Kironbet
Ответ Verdo
думаю большинство согласятся, что лучше бы Юбенкес вышел в пф
100%
У того хотя бы страха не было, как здесь. А Медведев же слил матч просто.
+2
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Анри Карлайл
Полностью заслуженно!
Роскошная игра и это в 20 лет!
+2
0
+2
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Мурат Морин
Без шансов для Дани, пусть Новак оформить еще одну шлем)
+3
-1
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Sincere
В 20 лет с 17 матчами на траве уже имеет титул Квинса и финал Уима. пока Зверевское поколение годами не могло выйти во вторую неделю. вот это некстджен здорового человека
+2
0
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Tarkovski
Алькарас крупные финалы пока не проигрывал, все забирал. Но там не было Джоковича. Интересно как в этот раз сложится
+1
0
+1
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