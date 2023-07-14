«Барселона» обжалует штраф от УЕФА на 500 000 евро. Дело связано с 1-м «рычагом» – продажей 10% доходов от ТВ-прав за 207,5 млн

Теги Барселона Ла Лига УЕФА бизнес происшествия CAS деньги Футбол

«Барселона» считает, что УЕФА неправомерно оштрафовал ее на 500 000 евро.

Сообщалось, что санкции применены из-за ошибок в отчетности за 2022 год. Неверно была отражена прибыль от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом в соответствии с правилами.

Как передает Mundo Deportivo, руководство клуба намерено обжаловать это решение в Апелляционном комитете УЕФА, а при необходимости – в Спортивном арбитражном суде.

В «блаугране» убеждены в том, что примененное к ним наказание не соответствует тяжести нарушения, и отмечают, что Ла Лига иначе трактует подобные операции.

Утверждается, что вопросы к отчетности связаны с первым из так называемых экономических рычагов. Год назад «Барселона» на 25 лет отказалась от 10% доходов от телевизионных прав в пользу американской инвестиционной компании Sixth Street и получила за это 207,5 млн евро.

УЕФА оштрафовал «Барсу» на 500 тысяч евро за ошибки в отчетности, «МЮ» на 300 тысяч – за «незначительный дефицит безубыточности»

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23 комментария

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alexmixer9
Думаю теперь слово рычаг до конца жизни не буду воспринимать нормально
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Полуэктов Пётр
Ответ ljolik888
Давай Лапорта утри нос Тебасу !
у вас Тебас головного мозга уже. Их обвиняет УЕФА в обмане при составлении отчетности. Их обвиняют в том, что они продали сами себе телеправа и указали это как прибыль.
Тебас не имеет к этому никакого отношения и Ла Лигу данная сделка устроила. А вот согласно правилам ФФП (к которым Тебас опять таки не имеет отношения), такая сделка не может являться доходом.
+13
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Arman FCSM
Первый рычаг комом
+17
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Фут.Боль
В сумме 207,5млн евро как раз 0.5млн на штраф и заложено было, это подрычаг.
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Большой Сэми
Ответ Arman FCSM
Первый рычаг комом
Рычаг рычагу рознь
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Аскар Атаев
Такое ощущение, что специально в каждой новости о Барсе пишут о "рычагах" , но блин смешно
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Red Line
а вот и рычаг на рычаг подоспел
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Hans Castorp
Если так подумать , что какая-то частная лавочка берет и выписывает баснословные штрафы по своему желанию, при этом часто закрывая глаза на грубые нарушения ПСЖ , МС, и прочих своих спонсоров , то это просто какой-то абсурд )
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Kaka_GOAT
Даже рычагов не могут правильно дёрнуть
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Ja BRITER
Ответ Burel
реал махинации на 130 миллионов проворочивает, а присосались опять к Барсе
доказаны эти махинации? нет? тогда заткнитесь и думайте о своих проблемах, коих хватает
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Ответ Аскар Атаев
Такое ощущение, что специально в каждой новости о Барсе пишут о "рычагах" , но блин смешно
Как про Артету и доминирование было :)
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