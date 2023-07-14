«Барселона» обжалует штраф от УЕФА на 500 000 евро. Дело связано с 1-м «рычагом» – продажей 10% доходов от ТВ-прав за 207,5 млн
«Барселона» считает, что УЕФА неправомерно оштрафовал ее на 500 000 евро.
Сообщалось, что санкции применены из-за ошибок в отчетности за 2022 год. Неверно была отражена прибыль от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом в соответствии с правилами.
Как передает Mundo Deportivo, руководство клуба намерено обжаловать это решение в Апелляционном комитете УЕФА, а при необходимости – в Спортивном арбитражном суде.
В «блаугране» убеждены в том, что примененное к ним наказание не соответствует тяжести нарушения, и отмечают, что Ла Лига иначе трактует подобные операции.
Утверждается, что вопросы к отчетности связаны с первым из так называемых экономических рычагов. Год назад «Барселона» на 25 лет отказалась от 10% доходов от телевизионных прав в пользу американской инвестиционной компании Sixth Street и получила за это 207,5 млн евро.
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Тебас не имеет к этому никакого отношения и Ла Лигу данная сделка устроила. А вот согласно правилам ФФП (к которым Тебас опять таки не имеет отношения), такая сделка не может являться доходом.