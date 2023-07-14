Третьяк о помощи странам БРИКС: «Будем работать. Хоккея там мало, но в Индии есть хоккей на траве. Готовы со всеми сотрудничать»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк КХЛ Политика Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк ответил на вопрос о хоккейном сотрудничестве со странами БРИКС.

«Это шикарно. Мы готовы со всеми сотрудничать.

У нас хорошие отношения с Киргизией, Таджикистаном, со многими странами есть меморандумы. Теперь будем дальше взаимодействовать.

По поводу стран БРИКС, будем работать, там хоккея, конечно, мало, но в Индии есть хоккей на траве», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил о подписании со странами межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.

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47 комментариев

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Жалько Печалич
будем развивать значит хоккей на траве, но на коньках.. интересно должно быть..
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Владимир Ч
И с афганскими талибами у наших чинуш все хорошо и с Колумбией... Поставки продолжаются... Глаза постоянно затуманены и все идет по плану - стабильный отрицательный рост везде
+24
-3
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Забор Высоков
Там и с травой неплохо.
Будет "хоккей под травой"’.
+11
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Алексей Муравьёв
Господи что он несет?! Кому в Бразилии вот нужен этот хоккей? Там футбол - религия у них, как и в Аргентине!
+9
0
+9
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Эразм
Кажется в госдуме кончились таблетки импортные, а импортозамещеные не работают!
+6
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иван кочубей
стою на асфальте, в лыжи обутый..
+8
-2
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Kasztelan
Сначала договоры со Сьерра-Леоне и Угандой о неразмещении оружия в космосе, теперь развитие хоккея в Бразилии и ЮАР - не даром российские дипломаты свой хлеб едят...
+5
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YOKODZUMA
Вот только Индии вы не нужны. Поставляйте газ с дисконтом и молчите в тряпочку. А вот вам за тот газ рупии
+5
-1
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Денис Мартин
Ответ Любитель побеждать
С Колумбией это сейчас другая страна начнет сотрудничать, согласно свежепринятому закону.
там про каннабис закон, Колумбия не по этой теме, шутка получилась отстойной.
+4
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Владимир Ш
Так стыдно за кумира детства
+3
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vpanike
И ни слова про количество катков.
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Артём Ларсон
Настольный развивайте
+2
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Swhat
Причём здесь хоккей на траве?
Кроме слова хоккей ничего общего
+2
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Вечно в бане
Ответ Kulik-001
Наши слишком большие надежды возлагают на БРИКС и Китай. Мы вроде в союзе с ними, но банк БРИКС против нас санкции ввёл, мы признали Тайвань Китайским а они Крым нет. Вот так вот и живём, пустыми надеждами(
Кто «наши»? «Наши» чинуши, никаких особых надежд не питают, пускают пыль в глаза электорату, создавая иллюзию какого-то блока. А пока только газ Китаю за три копейки продаём.
+1
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Max Kochetkov
Уимблдон, трава, Индия, хоккей, Россия.. что было дальше?
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R
Хрущёв в своё время кукурузу даже на склонах холмов сажал. И при сборе урожая комбаин на тросах держала другая техника.
60 лет прошло, а привычка с ума сходить остались.
+1
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Vladimka
Ответ Fedor Moroz
Аптека известно где
А при массовом помешательстве аптеки помогут?
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waleri
Боже ты мой, как же неловко за легендарных личностей. Действительно, Владислав Александрович, ведь у хоккея на траве и на льду так много общего!!! А ведь есть еще хоккей на роликах! Да, кстати, сборная ЮАР участвует в первенствах мира по ледяному хоккею!!! (почетный 3-й дивизион).
Это сборище номенклатурных маразматиков сильно напоминает поздний СССР. Увы, мы прекрасно помним, чем он закончился.
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Костя Кот
группа смерти
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Petran_grek
ну сначала надо объединиться но и никто и не предполагает.
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old_greec women
Ответ Petran_grek
можно что-то придумать, уже был бинокли таштент в советские времена, да не может узбек катать в хоккей как в северных странах, или ещё пример привести.
ну да можно и чемпионат СССР провести
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gukmamop
Ответ Владимир Ч
И с афганскими талибами у наших чинуш все хорошо и с Колумбией... Поставки продолжаются... Глаза постоянно затуманены и все идет по плану - стабильный отрицательный рост везде
больше слюны пожалуйста, не весь сайт забрызган
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Давай Так
Какой же он шизовый.
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Fedor Moroz
Аптека известно где
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nmnackjbxkasbk
Ответ Ебздрогыч
Мне иногда кажется, что Третьяк, Ротен и прочие деятели эту траву курят, причем довольно забористую
прямые поставки из Чуйской долины!
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