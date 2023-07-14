Третьяк о помощи странам БРИКС: «Будем работать. Хоккея там мало, но в Индии есть хоккей на траве. Готовы со всеми сотрудничать»
Владислав Третьяк ответил на вопрос о хоккейном сотрудничестве со странами БРИКС.
«Это шикарно. Мы готовы со всеми сотрудничать.
У нас хорошие отношения с Киргизией, Таджикистаном, со многими странами есть меморандумы. Теперь будем дальше взаимодействовать.
По поводу стран БРИКС, будем работать, там хоккея, конечно, мало, но в Индии есть хоккей на траве», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил о подписании со странами межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.
Будет "хоккей под травой"’.
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