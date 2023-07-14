Зарплата Бонгонда в «Спартаке» – 1,8 млн евро в год. В «Кадисе» он зарабатывал 2 млн (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия Кадис Тео Бонгонда деньги Футбол

Вингер Тео Бонгонда будет получать 1,8 млн евро в «Спартаке».

По данным инсайдера Ивана Карпова, это меньше оклада, который был у Бонгонда в «Кадисе». В Испании вингер зарабатывал 2 млн евро в год.

При этом зарплата Бонгонда в «Спартаке» может вырасти до 1,9 млн евро и 2 млн на второй и третий годы контракта соответственно.

Также неизвестны детали бонусной части контракта футболиста. 

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54 комментария

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Гоп-стоп
В Испании от 43% до 52% налога на зарплату футболистов. Соответственно он получал только половину от указанной суммы. Очередной "инсайдер", который не владеет базовыми знаниями.
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Rustam Omar
Зарплата с учётом уплаты налогов или нет, поэтому ничего не понятно,плюс подписной бонус.
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charly_54
Типа на меньшую зп из Испании приехал? Бред!!!
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Норм Чувак
Ответ Гоп-стоп
В Испании от 43% до 52% налога на зарплату футболистов. Соответственно он получал только половину от указанной суммы. Очередной "инсайдер", который не владеет базовыми знаниями.
А как у него пост в телеграмме красиво написан - Будет получать меньше чем в Кадисе, а по факту в Испании он получал 1 лям после вычета налога, а в России будет получать 1.5 ляма после вычета налога)
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С детства болел за Баварию
Ответ Камбоджа Иванов
Удивительные совпадения. Если игрок идёт в Зенит, то на нереальный рост зарплаты, а если в Спартак, то на понижение, разумеется. Видимо, пришел, чтобы попробовать борщ и посетить клубный музей с Кавазашвили
Ну то, что у Зенита нет борща и Кавазашвили это проблема сугубо Зенита. ,;-)))
+14
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Hunteralex
Ответ Caniball
Никакого подписного бонуса не было. Он же не свободный агент. А суммы скорее всего и там и там до вычета налогов, а если учесть, что в России они ниже, то чистыми он будет зарабатывать больше.
Подписные не зависят от того, свободный ли агент. В таких случаях, вопрос в размере только
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Абай Ахметкалиев
Ответ charly_54
Типа на меньшую зп из Испании приехал? Бред!!!
Как указано в новости, это без подсчёта бонусных, так что предположу, что в Москве он будет зарабатывать всё-таки больше.
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Дядя ТУРА
чушь собачья. не мог Кадис ему столько платить. это слишком высокая зарплата для аутсайдера лиги. Карпов придумай чё получше
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БRAYZ
с детства наверное за Спартак болеет
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Камбоджа Иванов
Удивительные совпадения. Если игрок идёт в Зенит, то на нереальный рост зарплаты, а если в Спартак, то на понижение, разумеется. Видимо, пришел, чтобы попробовать борщ и посетить клубный музей с Кавазашвили
+11
-4
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Никита Самарин
Ответ Rustam Omar
Зарплата с учётом уплаты налогов или нет, поэтому ничего не понятно,плюс подписной бонус.
Чистыми по любому в Москве получает больше.
+8
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Питекантроп
"В «Кадисе» он зарабатывал 2 млн"

Враньё. В Кадисе он получал 950 т.
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Питекантроп
Ответ charly_54
Типа на меньшую зп из Испании приехал? Бред!!!
Типо на ромбик позарился хотят нам сказать)
+5
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Caniball
Ответ леннорыч-абрамович
А по-твоему он из ЛаЛиги сюда на ухудшение финансовых условий пошёл?
Налоги разные, налоги
+3
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Caniball
Ответ леннорыч-абрамович
Ага и подписной бонус 7 млн.
Какой подписной 7 миллионов?! Сам выдумал?!
+5
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Mark Safa
Ответ БRAYZ
с детства наверное за Спартак болеет
И борщ хлебает без остановки
+3
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Pelerin
Ответ charly_54
Типа на меньшую зп из Испании приехал? Бред!!!
Есть ещё куча других выплат. Карпов подобрал клочок ведомости и радостно побежал строчить очередной мусор )
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Gerzhog
Раньше: сказочник, врун
Сейчас: инсайдер Иван Карпов
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SMART789
Ответ Дядя ТУРА
чушь собачья. не мог Кадис ему столько платить. это слишком высокая зарплата для аутсайдера лиги. Карпов придумай чё получше
Иван Карпов: из администрации президента настойчиво просили согласится на повышенную зарплату, но Богонда отказался потому что с детства мечтал играть за такой великий клуб как Спартак даже бесплатно даром
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Лжетрофеич
Ответ Rio de Janeiro
Фланги у Спартака просто бомбические.Если Абаскаль найдёт конфигурацию состава в которой можно будет уместить и раскрыть всех, то в атаках с ходу КБ должны разрывать РПЛ
долго ли осталось абаскалю? После 5 тура начнется очередной виток
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RSI
А у меня пенсия 15К. Заработал за всю жизнь((
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26
Ответ юра георгиевский
«там зарабатывал». В Кадисе он получал 950 К.
"налоги съедают половину"
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26
Ответ С детства болел за Баварию
Ну то, что у Зенита нет борща и Кавазашвили это проблема сугубо Зенита. ,;-)))
топ просто))
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MESSIya
В Испании эта зарплата брутто. Минус налог 47-51%.
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futbol Liverpool
Удивительно конечно , что иностранец пришел в россии не изза повышение зарплаты, остаётся радоваться что наш чемпионат до сих пор интересен другим
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