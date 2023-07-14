Зарплата Бонгонда в «Спартаке» – 1,8 млн евро в год. В «Кадисе» он зарабатывал 2 млн (Иван Карпов)

Вингер Тео Бонгонда будет получать 1,8 млн евро в «Спартаке».

По данным инсайдера Ивана Карпова, это меньше оклада, который был у Бонгонда в « ». В Испании вингер зарабатывал 2 млн евро в год.

При этом зарплата в « » может вырасти до 1,9 млн евро и 2 млн на второй и третий годы контракта соответственно.

Также неизвестны детали бонусной части контракта футболиста.