Защитник «Краснодара» Рамирес перешел в «Ференцварош» Черчесова

Теги премьер-лига Россия высшая лига Венгрия трансферы Краснодар Ференцварош Кристиан Рамирес Футбол

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес перешел в «Ференцварош».

«Быки» сообщили, что все детали трансфера согласованы. Сообщалось, что сумма сделки составит 1,2 млн евро.

Рамирес выступал за «Краснодар» с 2017 года. Он провел за 187 матчей (6-й показатель в истории клуба), забил 3 гола и отдал 14 ассистов.

В сезоне-2022/23 Рамирес провел в составе «Краснодара» 29 матчей в Мир РПЛ, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Подробная статистика эквадорца, имеющего российский паспорт, доступна здесь

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11 комментариев

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Владислав Сабельников
Спасибо за всё, Кристиан. Гол в ворота "Ренна" навсегда останется в памяти
+24
-1
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Камбоджа Иванов
Интересно, что никто и нигде не говорит, что он не просто перешёл, а вернулся)
+16
-2
+14
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Stanislav Cherchesov
До Краснодара играл за Ференцварош.
+7
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Краснодар навсегда
Рамирез спасибо большое!!!
+2
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Ezra-Matthew Miller
Ответ rwkq485579
А у кого первые 5 мест?
газинский петров мартынович жоаозиньо перейра
+2
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rwkq485579
А у кого первые 5 мест?
0
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Fair_Play
Transfermarkt пишет что за 2,5 ляма. Интересно, там суммы просто от балды рисуют?
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*Василёк*
Жаль конечно, Крис много сделал для Краснодара, огромная благодарность ему за это, удачи в дальнейшей карьере и счастья в личной жизни!
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0
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Under
Ответ Камбоджа Иванов
Интересно, что никто и нигде не говорит, что он не просто перешёл, а вернулся)
так он же не за Ференцварош Черчесова играл, разные команды
+1
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Fair_Play
Ответ rwkq485579
А у кого первые 5 мест?
Петров, Газинский и Мартынович 100%. С 4м навскидку могу ошибиться.
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