Защитник «Краснодара» Рамирес перешел в «Ференцварош» Черчесова

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес перешел в «Ференцварош».

«Быки» сообщили, что все детали трансфера согласованы. Сообщалось, что сумма сделки составит 1,2 млн евро.

Рамирес выступал за «Краснодар» с 2017 года. Он провел за 187 матчей (6-й показатель в истории клуба), забил 3 гола и отдал 14 ассистов.

В сезоне-2022/23 Рамирес провел в составе «Краснодара» 29 матчей в Мир , отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Подробная статистика эквадорца, имеющего российский паспорт, доступна здесь.