Летняя лига НБА. «Вашингтон» сыграет с «Оклахомой», «Лейкерс» – с «Мемфисом» и другие матчи
Сегодня в Лас-Вегасе пройдут восемь матчей основного турнира Летней лиги НБА.
«Вашингтон» сыграет с «Оклахомой», «Лейкерс» – с «Мемфисом».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Вашингтон – Оклахома
14 июля. 23.30
Филадельфия – Клипперс
15 июля. 00.00
Нью-Йорк – Бостон
15 июля. 1.30
Индиана – Даллас
15 июля. 2.00
Денвер – Майами
15 июля. 3.30
Детройт – Сан-Антонио
15 июля. 4.00
Финикс – Юта
15 июля. 5.30
Лейкерс – Мемфис
15 июля. 6.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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