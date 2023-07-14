Летняя лига НБА. «Вашингтон» сыграет с «Оклахомой», «Лейкерс» – с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня в Лас-Вегасе пройдут восемь матчей основного турнира Летней лиги НБА.

« » сыграет с «Оклахомой», «Лейкерс» – с « ».

НБА

лига

Лас-Вегас

Вашингтон – Оклахома

14 июля. 23.30

– Клипперс

15 июля. 00.00

–

15 июля. 1.30

Индиана – Даллас

15 июля. 2.00

Денвер – Майами

15 июля. 3.30

Детройт – Сан-Антонио

15 июля. 4.00

Финикс – Юта

15 июля. 5.30

Лейкерс – Мемфис

15 июля. 6.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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