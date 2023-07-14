Зарплата Кузяева в «Гавре» – около 350 тысяч евро в год
Далер Кузяев будет зарабатывать в «Гавре» около 350 тысяч евро в год.
Об этом сообщает Sport24.ru.
Хавбек перешел в команду Лиги 1 на правах свободного агента после истечения срока соглашения с «Зенитом».
Сообщалось, что в «Зените» Кузяев был самым высокооплачиваемым футболистом среди россиян с зарплатой 1,8 млн евро в год без учета бонусов.
В прошлом сезоне Кузяев провел за «Зенит» 35 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач.
Что такое «Гавр»? Знакомимся с клубом Кузяева
«Ушел в задрипанную команду». Как наш футбол реагирует на Кузяева в «Гавре»
В Европе сначала, играя за такие небольшие суммы, делают себе имя и едут под конец карьеры зарабатывать к арабам.
У нас молодыми зарабатывают, а потом к 30 годам идут к мечте поиграть в Европе.
Если же мыслить трезво, то человек упал в зарплате как минимум в 5 раз, для того чтобы на закате карьеры поиграть за клуб из подвала французской лиги, которая сама по себе мало кому в мире интересна.
Вообще уровень нашего самобичевания доходит до абсурда, раз переход в Гавр с огромным понижением в зарплате или потенциальный переход в турецкую лигу (упавшую в рейтинге УЕФА настолько, что её чемпион начинает квалификацию ЛЧ со второго раунда) встречается с таким бурным восторгом, что становится не по себе от падения уровня собственного достоинства наших сограждан.
Я понимаю там в два раза меньше зарплата, но в 5 раз, это же пипец
Ладно если там накопил уже под 100млн$ и можешь спокойно отказаться от 1,8млн$ в год
Неужели за 350к$ условный Эвертон или Севилья на могла его подписать?
За такую зарплату в Францию, в Гавр, просто жесть
P.S. Ведь в 2020 году он отказался играть в Алавеса за 700-800 тыс евро в год.
Слабо верится в такой альтруизм, при всём уважении к Далеру.
мог бы просто туристом по Франции поездить, но видимо у него пунктик - поиграть в другой лиге
Почему афера? Выгодно всем- последний шанс Далера поиграть в топ лиге, а для клуба усиление.
Турнирного, карьерного и финансового смысла нет в этом