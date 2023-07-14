Далер Кузяев будет зарабатывать в «Гавре» около 350 тысяч евро в год.

Об этом сообщает Sport24.ru.

Хавбек перешел в команду Лиги 1 на правах свободного агента после истечения срока соглашения с «Зенитом».

Сообщалось, что в «Зените» Кузяев был самым высокооплачиваемым футболистом среди россиян с зарплатой 1,8 млн евро в год без учета бонусов.

В прошлом сезоне Кузяев провел за «Зенит» 35 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач.

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