Зарплата Кузяева в «Гавре» – около 350 тысяч евро в год

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев деньги Футбол

Далер Кузяев будет зарабатывать в «Гавре» около 350 тысяч евро в год.

Об этом сообщает Sport24.ru.

Хавбек перешел в команду Лиги 1 на правах свободного агента после истечения срока соглашения с «Зенитом».

Сообщалось, что в «Зените» Кузяев был самым высокооплачиваемым футболистом среди россиян с зарплатой 1,8 млн евро в год без учета бонусов.

В прошлом сезоне Кузяев провел за «Зенит» 35 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач.

Что такое «Гавр»? Знакомимся с клубом Кузяева

«Ушел в задрипанную команду». Как наш футбол реагирует на Кузяева в «Гавре»
 

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116 комментариев

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noti22
Вот и ответ, почему лимитчики так нехотя едут в Европу
+189
-10
+179
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charly_54
Ответ noti22
Вот и ответ, почему лимитчики так нехотя едут в Европу
Денег же всем хочется. Это абсолютно нормально
+108
-4
+104
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Дани Алисса
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
респект тебе за то что удаляешь свoи неудачные комментарии
+64
-5
+59
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Эмгыр вар Эмрейс
Далер лох конечно, начитался комментариев со спорца, на слабо взяли пацана. Жаль он не понимает, что по мнению местных он и толчки чистить должен за еду, главное, чтобы В ЕВРОПЕ. А там глядишь и посудомойкой взяли бы.
+78
-26
+52
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masterwolw
Бред какой то, это иррационально что бы тут не писали. Уверен что 90 % тех кто тут пишет про то что надо ехать в Европу и так далее сами бы никогда добровольно не сменили работу где зарплата падает более чем в 4 раза.
+34
-1
+33
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Давай Так
Ответ WhatZ
нет. просто он прекрасно понимает, что это его последний шанс поиграть в Европе. Если не сейчас - то в 32 он точно никому не нужен будет здесь. Поэтому и поехал. P.S. Ведь в 2020 году он отказался играть в Алавеса за 700-800 тыс евро в год.
Просто он счёл эти 700-800 тыс слишком большими и искал что-то более скромное. Как видим, нашёл.
+33
-2
+31
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Алексей Агеев
Ответ Эмгыр вар Эмрейс
Далер лох конечно, начитался комментариев со спорца, на слабо взяли пацана. Жаль он не понимает, что по мнению местных он и толчки чистить должен за еду, главное, чтобы В ЕВРОПЕ. А там глядишь и посудомойкой взяли бы.
Безусловно. Именно комментариями на sports.ru Кузяев и руководствовался при переходе во французский чемпионат.
+31
-2
+29
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Jeksan
Кузяев - как пример футболиста с идейным альтруизмом (исключительно в хорошем контексте)
+31
-3
+28
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MURA
Ответ charly_54
Денег же всем хочется. Это абсолютно нормально
В России все наоборот.
В Европе сначала, играя за такие небольшие суммы, делают себе имя и едут под конец карьеры зарабатывать к арабам.
У нас молодыми зарабатывают, а потом к 30 годам идут к мечте поиграть в Европе.
+23
-5
+18
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Antonio Gaudi
Вокруг его перехода царит такой неподдельный восторг, что напоминает какое-то идолопоклоничество, только вместо идолов - Европа.
Если же мыслить трезво, то человек упал в зарплате как минимум в 5 раз, для того чтобы на закате карьеры поиграть за клуб из подвала французской лиги, которая сама по себе мало кому в мире интересна.
Вообще уровень нашего самобичевания доходит до абсурда, раз переход в Гавр с огромным понижением в зарплате или потенциальный переход в турецкую лигу (упавшую в рейтинге УЕФА настолько, что её чемпион начинает квалификацию ЛЧ со второго раунда) встречается с таким бурным восторгом, что становится не по себе от падения уровня собственного достоинства наших сограждан.
+30
-15
+15
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Ебздрогыч
Зобнин ржет в голосину
+21
-8
+13
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velvetdust2008
Ответ Born is the King
Когда в каком то Зените получаешь зарплату уровня топ игрока мирового класса, то конечно выбор очевиден
Топ игроки мирового класса получают 10+
+14
-2
+12
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Андрей Балабаев
Ответ noti22
Вот и ответ, почему лимитчики так нехотя едут в Европу
Можно себя поставить на их место. Осуждать легко. Не думаю что большинство болельщиков рвануло бы в Европу на в разы меньшие зп
+13
-1
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Makhasamatman Buch
Не, ну этот перебор уже
Я понимаю там в два раза меньше зарплата, но в 5 раз, это же пипец
Ладно если там накопил уже под 100млн$ и можешь спокойно отказаться от 1,8млн$ в год
Неужели за 350к$ условный Эвертон или Севилья на могла его подписать?
За такую зарплату в Францию, в Гавр, просто жесть
+11
-1
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WhatZ
Ответ Jeksan
Кузяев - как пример футболиста с идейным альтруизмом (исключительно в хорошем контексте)
нет. просто он прекрасно понимает, что это его последний шанс поиграть в Европе. Если не сейчас - то в 32 он точно никому не нужен будет здесь. Поэтому и поехал.
P.S. Ведь в 2020 году он отказался играть в Алавеса за 700-800 тыс евро в год.
+13
-4
+9
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wlad wasew
За 350 в Зените, даже не чихнул бы.
Слабо верится в такой альтруизм, при всём уважении к Далеру.
+9
-1
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Жалько Печалич
на круасан и винишко хватит..
+8
0
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pont77
Ответ Antonio Gaudi
Вокруг его перехода царит такой неподдельный восторг, что напоминает какое-то идолопоклоничество, только вместо идолов - Европа. Если же мыслить трезво, то человек упал в зарплате как минимум в 5 раз, для того чтобы на закате карьеры поиграть за клуб из подвала французской лиги, которая сама по себе мало кому в мире интересна. Вообще уровень нашего самобичевания доходит до абсурда, раз переход в Гавр с огромным понижением в зарплате или потенциальный переход в турецкую лигу (упавшую в рейтинге УЕФА настолько, что её чемпион начинает квалификацию ЛЧ со второго раунда) встречается с таким бурным восторгом, что становится не по себе от падения уровня собственного достоинства наших сограждан.
Чел не упал, он начал получать зарплату, соответствующую уровню. Вопросы нужно задавать, за что им в РПЛ, которая нигде не участвует, платят в 5, а то и 10 раз больше
+11
-5
+6
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Иван Егурнов
Ответ masterwolw
Бред какой то, это иррационально что бы тут не писали. Уверен что 90 % тех кто тут пишет про то что надо ехать в Европу и так далее сами бы никогда добровольно не сменили работу где зарплата падает более чем в 4 раза.
конечно нет. это просто модная мантра)
мог бы просто туристом по Франции поездить, но видимо у него пунктик - поиграть в другой лиге
+6
0
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Пепси пеналдувич
Ответ Andrew Petrov
Гавр это такая французская" Уфа" или "Тамбов" если Кузяев был бы моложе то было бы понятно,а так афера какая то🤔
Свободный агент, хороший игрок с опытом игры в европейских кубках, так еще и сам ищет клуб в Европе.
Почему афера? Выгодно всем- последний шанс Далера поиграть в топ лиге, а для клуба усиление.
+7
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Max9999
Зарплата Бонгонда в «Спартаке» – 1,8 млн евро в год.
+7
-1
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Доктор Верховцев
Ответ Vir_Cotto
Титулы - самое важное в футболе. Ради них можно и за небольшую зарплату поиграть...
И какой титул можно получить в Гавре? Вылететь во вторую лигу, а потом её выиграть?
+5
0
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Иван Егурнов
Вобщем Далер чисто ради интереса побегать во французской лиге поехал. Карьера близка к закату, хочет к пенсии гештальт закрыть

Турнирного, карьерного и финансового смысла нет в этом
+5
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Picachu
Ответ Ебздрогыч
Зобнин ржет в голосину
С 5 миллионами долларов в год ю
+6
-1
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Доктор Верховцев
Ответ upuckuH
чел бабла заработал) играет по фану. вопрос - почему никто за такие бабки в аргентину или бразилию не едут ?)
По фану Сашка Кокорин играет.
+4
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