«Зенит» не объявляет о переходе Фернандеса из-за его лишнего веса («Мутко против»)

«Зенит» откладывает презентацию Марио Фернандеса из-за его лишнего веса.

По данным телеграм-канала «Мутко против», физическая форма защитника оставляет желать лучшего. Поэтому « » попросил заняться своим весом, чтобы тот мог появиться на публике.

Ожидается, что клуб из Санкт-Петербурга объявит о переходе бразильца уже после матча за OLIMPBET Суперкубок России с ЦСКА, который состоится 15 июля.

Фернандес находится без клуба с апреля, после ухода из бразильского «Интернасьонала». До этого футболист 10 лет выступал за ЦСКА.