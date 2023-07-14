«Зенит» не объявляет о переходе Фернандеса из-за его лишнего веса («Мутко против»)
«Зенит» откладывает презентацию Марио Фернандеса из-за его лишнего веса.
По данным телеграм-канала «Мутко против», физическая форма защитника оставляет желать лучшего. Поэтому «Зенит» попросил Марио заняться своим весом, чтобы тот мог появиться на публике.
Ожидается, что клуб из Санкт-Петербурга объявит о переходе бразильца уже после матча за OLIMPBET Суперкубок России с ЦСКА, который состоится 15 июля.
Фернандес находится без клуба с апреля, после ухода из бразильского «Интернасьонала». До этого футболист 10 лет выступал за ЦСКА.
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