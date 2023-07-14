«Зенит» не объявляет о переходе Фернандеса из-за его лишнего веса («Мутко против»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы OLIMPBET Суперкубок России Марио Фернандес Здоровье Футбол

«Зенит» откладывает презентацию Марио Фернандеса из-за его лишнего веса.

По данным телеграм-канала «Мутко против», физическая форма защитника оставляет желать лучшего. Поэтому «Зенит» попросил Марио заняться своим весом, чтобы тот мог появиться на публике.

Ожидается, что клуб из Санкт-Петербурга объявит о переходе бразильца уже после матча за OLIMPBET Суперкубок России с ЦСКА, который состоится 15 июля.

Фернандес находится без клуба с апреля, после ухода из бразильского «Интернасьонала». До этого футболист 10 лет выступал за ЦСКА.

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124 комментария

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DaniOs
Странно, он же вроде неплохо так обосрался с этим переходом …
+239
-8
+231
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Snafu
Красиво, конечно, будет, если сейчас Марио провалит медосмотр/взвешивание и Зенит его опрокинет.
+95
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.ru
похоже поторопились, с подписанием... надо было дать Марио пройти армейские сборы
+78
-2
+76
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schwein
Толстого на ворота.
+64
-4
+60
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ivanfedorov8888
Нормально агент развёл мешок
+67
-16
+51
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Цирк с конями
Ответ ivanfedorov8888
Нормально агент развёл мешок
развёл на медосмотр?
+45
-5
+40
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SkSK
Ответ Snafu
Красиво, конечно, будет, если сейчас Марио провалит медосмотр/взвешивание и Зенит его опрокинет.
Откровенно говоря, очень бы этого хотелось. Не нужен он Зениту...
+37
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2vdhrvmmzf
У кого то вообще остались ещё сомнения, что весь смысл этого трансфера только показать возможности Зенита и потешить эго их руководителей?
+45
-12
+33
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Дмитрий9779
Так все запущено,что не может появиться на публике?
+22
-3
+19
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Ракелль
Ответ zuma
Сергей Богданыча ещё жаль, ему надо будет что-то с ним делать
кормить сельдереем
+21
-4
+17
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Егор Егор
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Всё равно кто-то его сфотографировал бы, если его по Петербургу без мешка на голове возят
Да, весь Питер же охотится, чтоб сфоткать Марио
Ну и сам Марио, конечно же, пользуется метро и автобусами
+11
-1
+10
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Прекрасная РФПЛ будущего
И что они будут делать? Сгонять Фернандесу вес по методу хабиба?
+10
-1
+9
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rwkq485579
Ответ DaniOs
Странно, он же вроде неплохо так обосрался с этим переходом …
Как раз для него это огромный успех. Зарплата огромная для игрока в такой форме
+8
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Прекрасная РФПЛ будущего
Всё равно кто-то его сфотографировал бы, если его по Петербургу без мешка на голове возят
+9
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Егор Егор
Ответ Snafu
Красиво, конечно, будет, если сейчас Марио провалит медосмотр/взвешивание и Зенит его опрокинет.
Вряд они не понимали, в каком состоянии находится человек, который с 22го года почти не играл
+8
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Айвенго
Подписывайте, Семак знает толк в похудании, его жена на коротком поводке держит, мяса он давно не видел. Посадит Марио на банановую диету и будет норм к зиме!
+8
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Бамбарбиякиргуда
Ответ Дмитрий9779
Так все запущено,что не может появиться на публике?
Боятся, что Марио с Васей Уткиным перепутают?
+8
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Гамарджоба Генацвале
Прямо пузо торчит что-ли, что его боятся людям показать?
+5
0
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brig_Mercury
После шумихи, которую поднял ЦСКА, контракт и агентские оказались слишком жирные. Надо бы сбросить несколько килограмм запрошенной суммы.
+5
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zuma
вот это трансфер мечты☺, так и не понимаю нафига он нам
+5
-1
+4
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Владислав Романов
Мало того что Богданыч ещё не знает как его использовать, так они ещё и не знали что он жирный😁 привет скаутам😁
+3
0
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Max9999
коня на колбасу!
+3
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Плеймейкер87
Типичная история с бразильцами
+3
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Bartez1986
Ответ Ебздрогыч
Блин, если бы он играл в нападение, то можно было бы его назвать центнерофорвард. С защитником сложнее. Ну пусть будет фэтлатераль или пузозащ
теряешь хватку
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schwein
Ответ Andrey Konovalov
Переобуваются многие, тут спору нет. Но не исключено, что нашим было это сделано специально, что бы вы взяли😂😂😂знаем, как вы любите из горла вырывать😁
Специально обосраться в возвращении легенды, чтобы Зенит потратил 360 тысяч евро?
11 друзей Оушена курят в сторонке.
+2
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